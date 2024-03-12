https://crimea.ria.ru/20240312/na-bortu-poterpevshego-krushenie-il-76-nakhodilis-letchiki-iz-orenburga-1135593608.html

На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились летчики из Оренбурга

На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились летчики из Оренбурга - РИА Новости Крым, 12.03.2024

На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились летчики из Оренбурга

В составе экипажа, который погиб при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Иваново, были летчики из Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T18:49

2024-03-12T18:49

2024-03-12T18:49

оренбург

авиакатастрофа

происшествия

ивановская область

самолет

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В составе экипажа, который погиб при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Иваново, были летчики из Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Погибшие служили в 117 военно-транспортном авиационном полку, который дислоцируется в Оренбурге. Губернатор назвал их гибель невосполнимой утратой для семей."Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков", – написал губернатор.Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщили Минобороны России. На его борту находились 15 человек – восемь членов экипажа и семеро пассажиров. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.Пожар на месте падения Ил-76 ликвидировали спасатели, населенные пункты при этом не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершенаРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевСледком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии

оренбург

ивановская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбург, авиакатастрофа, происшествия, ивановская область, самолет, вооруженные силы россии, новости