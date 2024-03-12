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На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились летчики из Оренбурга - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились летчики из Оренбурга
На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились летчики из Оренбурга - РИА Новости Крым, 12.03.2024
На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились летчики из Оренбурга
В составе экипажа, который погиб при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Иваново, были летчики из Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T18:49
2024-03-12T18:49
оренбург
авиакатастрофа
происшествия
ивановская область
самолет
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В составе экипажа, который погиб при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Иваново, были летчики из Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Погибшие служили в 117 военно-транспортном авиационном полку, который дислоцируется в Оренбурге. Губернатор назвал их гибель невосполнимой утратой для семей."Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков", – написал губернатор.Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщили Минобороны России. На его борту находились 15 человек – восемь членов экипажа и семеро пассажиров. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.Пожар на месте падения Ил-76 ликвидировали спасатели, населенные пункты при этом не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершенаРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевСледком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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оренбург, авиакатастрофа, происшествия, ивановская область, самолет, вооруженные силы россии, новости
На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились летчики из Оренбурга

При крушении самолета в Иваново погибли летчики из Оренбурга – губернатор

18:49 12.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В составе экипажа, который погиб при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Иваново, были летчики из Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", – сообщил Паслер.

Погибшие служили в 117 военно-транспортном авиационном полку, который дислоцируется в Оренбурге. Губернатор назвал их гибель невосполнимой утратой для семей.
"Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков", – написал губернатор.
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщили Минобороны России. На его борту находились 15 человек – восемь членов экипажа и семеро пассажиров. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.
Пожар на месте падения Ил-76 ликвидировали спасатели, населенные пункты при этом не пострадали.
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ОренбургАвиакатастрофаПроисшествияИвановская областьСамолетВооруженные силы РоссииНовости
 
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