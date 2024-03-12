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Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили
Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили
Спасатели потушили пожар на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T14:58
2024-03-12T14:58
самолет
авиакатастрофа
ивановская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского, находящегося на месте происшествия.По данным Минобороны России, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа ИЛ-76 и поручил оказать всю необходимую помощь.По данным властей, угрозы для жителей близлежащих к месту крушения домов нет. На месте работает оперативная группа и специальная техника.
https://crimea.ria.ru/20240312/voennyy-il-76-poterpel-krushenie-v-ivanovskoy-oblasti-1135583440.html
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РИА Новости Крым
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самолет, авиакатастрофа, ивановская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, происшествия, россия
Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили

Пожар на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области ликвидировали – губернатор

14:58 12.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского, находящегося на месте происшествия.
По данным Минобороны России, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
"Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа ИЛ-76 и поручил оказать всю необходимую помощь.
По данным властей, угрозы для жителей близлежащих к месту крушения домов нет. На месте работает оперативная группа и специальная техника.
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
13:43
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
 
СамолетАвиакатастрофаИвановская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовостиПроисшествияРоссия
 
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