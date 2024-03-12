https://crimea.ria.ru/20240312/pozhar-na-meste-padeniya-samoleta-il-76-v-ivanovskoy-oblasti-potushili--1135586814.html
Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили
Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили
Спасатели потушили пожар на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T14:58
2024-03-12T14:58
2024-03-12T14:58
самолет
авиакатастрофа
ивановская область
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского, находящегося на месте происшествия.По данным Минобороны России, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа ИЛ-76 и поручил оказать всю необходимую помощь.По данным властей, угрозы для жителей близлежащих к месту крушения домов нет. На месте работает оперативная группа и специальная техника.
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самолет, авиакатастрофа, ивановская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, происшествия, россия
Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили
Пожар на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области ликвидировали – губернатор