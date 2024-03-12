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Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Минобороны России во вторник. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T13:43
2024-03-12T14:55
министерство обороны рф
происшествия
вооруженные силы россии
новости
ивановская область
самолет
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Минобороны России во вторник.По данным ведомства, на борту находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.Ил-76 – советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный Опытно-конструкторском бюро имени С. Ильюшина в Москве. Постановление о начале конструирования транспортника принято в 1967 году. Спустя четыре года, в мае 1971 года, Ил-76 впервые поднялся в воздух. Полеты первой серийной модели начались в 1973 году. Является первым в истории СССР транспортным военным самолетом с турбореактивными двигателями. Ил-76 предназначается для десантирования личного состава и транспортировки грузов и техники разного назначения. Способен поставлять грузы наибольшей массой 28-60 тонн на расстояние 3600-4200 км со скоростью 770-800 км/ч. Фюзеляж самолета имеет круглую форму и разделен на несколько герметичных отсеков. Кабина Ил-76 для пилотов находится в верхней части, а кабина штурмана располагается под кабиной пилотов. Также присутствует грузовая герметичная кабина. В военных моделях предусмотрена кабина стрелка, оборудованная кормовой пушечной установкой. В самолете расположены три люка — два в передней части и один в хвостовой части. Задний люк является грузовым и имеет трехстворчатое строение. Длина – 46,6 метра, размах крыла – 50,5 метра, максимальная взлетная масса – 210 тонн, грузоподъемность – до 60 тонн. Самолет имеет несколько модификаций. Военная версия Ил-76М имеет пушечное вооружение и систему с дипольными отражателями и установкой помех. Самая известная модификация Ил-76МД — с повышенной грузоподъемностью и дальностью полета.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, происшествия, вооруженные силы россии, новости, ивановская область, самолет, авиакатастрофа
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - Минобороны.

13:43 12.03.2024 (обновлено: 14:55 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Минобороны России во вторник.
"Около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", – говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.
По данным ведомства, на борту находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.
На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
Ил-76 – советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный Опытно-конструкторском бюро имени С. Ильюшина в Москве. Постановление о начале конструирования транспортника принято в 1967 году. Спустя четыре года, в мае 1971 года, Ил-76 впервые поднялся в воздух. Полеты первой серийной модели начались в 1973 году. Является первым в истории СССР транспортным военным самолетом с турбореактивными двигателями.
Ил-76 предназначается для десантирования личного состава и транспортировки грузов и техники разного назначения. Способен поставлять грузы наибольшей массой 28-60 тонн на расстояние 3600-4200 км со скоростью 770-800 км/ч. Фюзеляж самолета имеет круглую форму и разделен на несколько герметичных отсеков. Кабина Ил-76 для пилотов находится в верхней части, а кабина штурмана располагается под кабиной пилотов. Также присутствует грузовая герметичная кабина. В военных моделях предусмотрена кабина стрелка, оборудованная кормовой пушечной установкой. В самолете расположены три люка — два в передней части и один в хвостовой части. Задний люк является грузовым и имеет трехстворчатое строение. Длина – 46,6 метра, размах крыла – 50,5 метра, максимальная взлетная масса – 210 тонн, грузоподъемность – до 60 тонн.
Самолет имеет несколько модификаций. Военная версия Ил-76М имеет пушечное вооружение и систему с дипольными отражателями и установкой помех. Самая известная модификация Ил-76МД — с повышенной грузоподъемностью и дальностью полета.
 
Министерство обороны РФПроисшествияВооруженные силы РоссииНовостиИвановская областьСамолетАвиакатастрофа
 
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