https://crimea.ria.ru/20240312/voennyy-il-76-poterpel-krushenie-v-ivanovskoy-oblasti-1135583440.html

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Минобороны России во вторник. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T13:43

2024-03-12T13:43

2024-03-12T14:55

министерство обороны рф

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авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Минобороны России во вторник.По данным ведомства, на борту находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.Ил-76 – советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный Опытно-конструкторском бюро имени С. Ильюшина в Москве. Постановление о начале конструирования транспортника принято в 1967 году. Спустя четыре года, в мае 1971 года, Ил-76 впервые поднялся в воздух. Полеты первой серийной модели начались в 1973 году. Является первым в истории СССР транспортным военным самолетом с турбореактивными двигателями. Ил-76 предназначается для десантирования личного состава и транспортировки грузов и техники разного назначения. Способен поставлять грузы наибольшей массой 28-60 тонн на расстояние 3600-4200 км со скоростью 770-800 км/ч. Фюзеляж самолета имеет круглую форму и разделен на несколько герметичных отсеков. Кабина Ил-76 для пилотов находится в верхней части, а кабина штурмана располагается под кабиной пилотов. Также присутствует грузовая герметичная кабина. В военных моделях предусмотрена кабина стрелка, оборудованная кормовой пушечной установкой. В самолете расположены три люка — два в передней части и один в хвостовой части. Задний люк является грузовым и имеет трехстворчатое строение. Длина – 46,6 метра, размах крыла – 50,5 метра, максимальная взлетная масса – 210 тонн, грузоподъемность – до 60 тонн. Самолет имеет несколько модификаций. Военная версия Ил-76М имеет пушечное вооружение и систему с дипольными отражателями и установкой помех. Самая известная модификация Ил-76МД — с повышенной грузоподъемностью и дальностью полета.

ивановская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, происшествия, вооруженные силы россии, новости, ивановская область, самолет, авиакатастрофа