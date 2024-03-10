https://crimea.ria.ru/20240310/glavnoe-za-den-10-marta-1135539669.html

Главное за день: 10 марта

Главное за день: 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Главное за день: 10 марта

В Минобороны Италии осудили призыв Франции и Польши ввести войска на Украину от имени НАТО. ВС РФ наступают в Донбассе. Пожар в ангаре и беспилотник под... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T22:03

2024-03-10T22:03

2024-03-10T22:59

главное за день

новости

новости крыма

франция

италия

польша

нато

украина

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235017_0:134:2570:1580_1920x0_80_0_0_fced3dd85de81bf9d5bafc9186a8752a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Минобороны Италии осудили призыв Франции и Польши ввести войска на Украину от имени НАТО. ВС РФ наступают в Донбассе. Пожар в ангаре и беспилотник под Петербургом. Атака дронов на Новгородскую область. В Крыму назвали новую сумму ущерба от "шторма века". Крым накроют сильнейшие ливни.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Италии осудили призыв Франции и Польши ввести войска на Украину от имени НАТОВ Италии осудили Францию и Польшу за безрассудные заявления о вводе на Украину войск от имени НАТО."Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт", – заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.Мнение о том, что могут означать заявления Франции и откуда следует опасаться провокаций, высказал президент российской Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. На что официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила: "Дальше скрывать это они уже не могли". Также Захарова оценила оговорку президента США Джо Байдена по Украине. ВС РФ наступают в ДонбассеВ Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, а также заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском и Донецком направлениях. Также сообщалось об уничтожении в разных районах в зоне СВО нескольких складов с боеприпасами и топливом для украинской армии, а также двух пунктов управления. Пожар в ангаре и беспилотник под ПетербургомПод Санкт-Петербургом сегодня бушевал пожар в одном из ангаров на Волхонском шоссе. Огонь распространился на площади тысяча квадратных метров. По данным МЧС, пострадали двое людей, оба госпитализированы. Спустя три часа после сообщения о возгорании в ведомстве сообщили, что борьбу с огнем осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада. О локализации сообщили около шести часов вечера. При этом с пяти часов вечера по московскому времени Росавиация ограничивала работу аэропорта Пулково, как отмечалось в сообщении ведомства, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Позже в Минобороны РФ сообщили об атаке беспилотника в 18:00 по московскому времени.Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, посты наблюдения обнаружили на территории региона беспилотный летательный аппарат самолетного типа, после чего был введен режим закрытия воздушного пространства. "Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", – уточнил глава региона.Атака дронов на Новгородскую областьОколо 15:30 по московскому времени атаке вражеских беспилотников самолетного типа подверглась Новгородская область. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что два БпЛА были уничтожены в небе над регионом дежурными средствами ПВО.В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два украинских беспилотника атаковали город Строитель, в результате чего загорелась фура. Также он рассказал, что накануне ВСУ атаковали регион не менее 120 раз.В Крыму назвали новую сумму ущерба от "шторма века"Общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре 2023 года, составила 68 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк."Если говорить в целом, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 68 миллиардов рублей", – сказал глава правительства региона.Крым накроют сильнейшие ливниВедущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец дал прогноз погоды в Крыму на неделю, согласно которому на полуостров в середине следующей недели обрушатся проливные дожди, и в один из дней выпадет треть месячной нормы осадков."Четверг станет самым ненастным", – предупредил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20240310/muradov-v-krym-na-vybory-prezidenta-priedut-nablyudateli-iz-mnogikh-stran-1135530091.html

https://crimea.ria.ru/20240310/dvoe-detey-i-troe-vzroslykh-raneny-pri-obstrele-donetska-so-storony-vsu-1135528256.html

https://crimea.ria.ru/20240310/ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-pogibla-zhenschina-1135527066.html

https://crimea.ria.ru/20240310/posle-udara-vsu-po-elektropodstantsii-v-pologakh-sveta-ne-budet-10-sutok-1135529639.html

https://crimea.ria.ru/20240310/v-krymu-do-leta-zamenyat-bolee-70-transformatornykh-podstantsiy-1135517197.html

https://crimea.ria.ru/20240310/vesennie-vspyshki-na-solntse-kak-vliyayut-na-lyudey-i-chto-sovetuet-psikholog-1135436814.html

франция

италия

польша

украина

санкт-петербург

новгородская область

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, франция, италия, польша, нато, украина, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, санкт-петербург, беспилотник (бпла, дрон), новгородская область, аэропорт "пулково", белгородская область, вячеслав гладков, александр дрозденко, андрей никитин, юрий гоцанюк, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода в крыму, крымская погода