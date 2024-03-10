Рейтинг@Mail.ru
В МИД России оценили оговорку Байдена об Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240310/v-mid-rossii-otsenili-ogovorku-baydena-ob-ukraine-1135530716.html
В МИД России оценили оговорку Байдена об Украине
В МИД России оценили оговорку Байдена об Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2024
В МИД России оценили оговорку Байдена об Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший в интервью Афганистан с Украиной, на самом деле просто... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T12:05
2024-03-10T12:05
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
политика
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135452303_0:183:3112:1933_1920x0_80_0_0_f5ed1c0566f0141249209b0e7b9cb29b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший в интервью Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине.В интервью каналу MSNBC Байден заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем запрещенной в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.Также Байден перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.*запрещенная в РФ международная террористическая группировкаЧитайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RTБайден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
https://crimea.ria.ru/20240310/nam-ne-stoilo-lezt-na-ukrainu-bayden-pereputal-nazvaniya-stran-1135530269.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135452303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f218801c6bcc60b4b8e838e48794802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, мнения, новости
В МИД России оценили оговорку Байдена об Украине

Захарова: оговорка Байдена об Афганистане и Украине - признание кровавого позора США

12:05 10.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший в интервью Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине.
В интервью каналу MSNBC Байден заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем запрещенной в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.
"Пишут, что "Байден перепутал Украину с Афганистаном". Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все, - Штаты кроваво опозорились с украинским проектом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.
Также Байден перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
*запрещенная в РФ международная террористическая группировка
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США
"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RT
Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
11:20
"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАПолитикаМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Атака на Новгородскую область: сбит БПЛА самолетного типа
15:17Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море
15:02Почти 500 машин стоят в очереди на Крымский мост
14:35Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе
14:19Очередь на Крымском мосту быстро растет
14:08Армия России наступает на трех направлениях в зоне СВО
13:54В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО
13:11Очередь перед Крымским мостом выросла за час
12:56Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
12:05В МИД России оценили оговорку Байдена об Украине
11:52120 атак ВСУ за сутки: губернатор о ситуации в Белгородской области
11:20"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран
11:10Мурадов: в Крым на выборы президента приедут наблюдатели из многих стран
11:00Движение паромов в Севастополе восстановлено
10:52После удара ВСУ по электроподстанции в Пологах света не будет 10 суток
10:28Ущерб от "шторма века" в Крыму увеличился до 68 млрд рублей
09:45Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области - Гладков
09:31Двое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
08:50Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
08:46В Севастополе остановили паромы – причины
Лента новостейМолния