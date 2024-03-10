https://crimea.ria.ru/20240310/v-mid-rossii-otsenili-ogovorku-baydena-ob-ukraine-1135530716.html

В МИД России оценили оговорку Байдена об Украине

В МИД России оценили оговорку Байдена об Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2024

В МИД России оценили оговорку Байдена об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший в интервью Афганистан с Украиной, на самом деле просто... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T12:05

2024-03-10T12:05

2024-03-10T12:05

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший в интервью Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине.В интервью каналу MSNBC Байден заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем запрещенной в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.Также Байден перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.*запрещенная в РФ международная террористическая группировкаЧитайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RTБайден находится на пороге провального президентского срока – эксперт

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, мнения, новости