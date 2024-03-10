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Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС
Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС
После благополучной, умеренно теплой и довольно засушливой первой декады марта, в качестве "компенсации" в Крым на следующей неделе придет ненастье с проливными РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T18:10
2024-03-10T18:10
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центр погоды "фобос"
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крым
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. После благополучной, умеренно теплой и довольно засушливой первой декады марта, в качестве "компенсации" в Крым на следующей неделе придет ненастье с проливными дождями: в один из дней выпадет треть месячной нормы осадков, после чего непогода останется на полуострове до выходных. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Если минувшая декада была вполне благополучной, при этом умеренно теплой и засушливой, то следующая неделя, по словам Тишковца, обещает "наверстать упущенное" и "компенсировать засушливый старт весны"."Понедельник подхватит эстафету солнца и тепла, которые небесная канцелярия подарила Крымскому полуострову в воскресенье. Переменная облачность, никаких осадков. Ночью еще относительно свежо: 0…+2 в Симферополе и от 0 до +5 градусов по Крыму. Днем воздух прогреется до +10… +12 в столице и до +8… +13 по полуострову. То есть очень комфортный характер метеоусловий. И он идеально, точь-в-точь укладывается в рамки положенной климатической нормы", – рассказал Тишковец.Во вторник также обойдется без осадков, но облаков станет заметно больше, прогнозирует эксперт."Во вторник пойдут облака верхнего и среднего яруса – будет уплотнение. Тем не менее за счет южной тяги ветров усилится адъекция теплого воздуха. Поэтому ночью +3… +5 в Симферополе, по Крыму +2… +7. А днем потеплеет уже до +12… +14 в столице региона и до +11… +16 по Крыму", – уточнил специалист.Среда будет днем переходного состояния от хорошей погоды к ненастной, уже в этот день местами пройдут дожди, предупреждает Тишковец."Крым окажется в теплом секторе циклона. Будет в основном преобладать пасмурная погода. Местами брызнут небольшие дожди. Ночью +6… +8 в Симферополе, + 4…+ 9 градусов по Крыму. Днем в столице полуострова +13… +15, по региону от +12 до +17 градусов. А местами воздух может прогреться и до +20", – прогнозирует специалист.Четверг, по мнению эксперта, будет самым ненастным из-за того, что через акваторию Черного моря будет прорываться очень активный холодный атмосферный фронт."Он будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями, порывистым ветром. Причем, количество осадков будет достаточно серьезным – давно такого не было. Это как минимум 10-11 мм, в переводе на простой язык: это одно 10-литровое ведро дождевой воды на метр квадратный. Это составляет порядка 30% от всего положенного за целый месяц объема небесной влаги", – предупреждает Тишковец.Ночью в четверг +5… +10, днем +7… +12 градусов, добавил он. В пятницу, по словам Тишковца, циклоническая депрессия будет править бал в атмосфере всего Юга России, так что и в Крыму в основном пасмурно и дожди обложного характера, хотя и не такие интенсивные, как в четверг, сказал эксперт. Температура в темное время суток в последний будний день недели составит +4…+ 9 градусов ночью и +7… +12 днем.В следующие выходные будет умеренно тепло – так, как должно быть в это время года, прогнозирует Тишковец."В субботу тоже в основном циклоническая депрессия. Погода неустойчивая, дожди локального характера небольшой интенсивности. Температура +3… +8 градусов ночью и +9… +14 после полудня. Примерно такой же характер метеоусловий и в воскресенье", – сказал специалист.Ночью в воскресенье ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днем от +9 до +14, местами до +15 градусов, что опять же близко к климатической норме, отметил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой в Крыму по итогам февраля и какие прогнозы на весну и лето "Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
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4.7
96
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центр погоды "фобос", новости крыма, крым, евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС

Треть месячной нормы осадков за день обещает Крыму на следующей неделе специалист ФОБОС

18:10 10.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия ливня
Последствия ливня - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. После благополучной, умеренно теплой и довольно засушливой первой декады марта, в качестве "компенсации" в Крым на следующей неделе придет ненастье с проливными дождями: в один из дней выпадет треть месячной нормы осадков, после чего непогода останется на полуострове до выходных. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Если минувшая декада была вполне благополучной, при этом умеренно теплой и засушливой, то следующая неделя, по словам Тишковца, обещает "наверстать упущенное" и "компенсировать засушливый старт весны".
"Понедельник подхватит эстафету солнца и тепла, которые небесная канцелярия подарила Крымскому полуострову в воскресенье. Переменная облачность, никаких осадков. Ночью еще относительно свежо: 0…+2 в Симферополе и от 0 до +5 градусов по Крыму. Днем воздух прогреется до +10… +12 в столице и до +8… +13 по полуострову. То есть очень комфортный характер метеоусловий. И он идеально, точь-в-точь укладывается в рамки положенной климатической нормы", – рассказал Тишковец.
Во вторник также обойдется без осадков, но облаков станет заметно больше, прогнозирует эксперт.
"Во вторник пойдут облака верхнего и среднего яруса – будет уплотнение. Тем не менее за счет южной тяги ветров усилится адъекция теплого воздуха. Поэтому ночью +3… +5 в Симферополе, по Крыму +2… +7. А днем потеплеет уже до +12… +14 в столице региона и до +11… +16 по Крыму", – уточнил специалист.
Среда будет днем переходного состояния от хорошей погоды к ненастной, уже в этот день местами пройдут дожди, предупреждает Тишковец.
"Крым окажется в теплом секторе циклона. Будет в основном преобладать пасмурная погода. Местами брызнут небольшие дожди. Ночью +6… +8 в Симферополе, + 4…+ 9 градусов по Крыму. Днем в столице полуострова +13… +15, по региону от +12 до +17 градусов. А местами воздух может прогреться и до +20", – прогнозирует специалист.
Четверг, по мнению эксперта, будет самым ненастным из-за того, что через акваторию Черного моря будет прорываться очень активный холодный атмосферный фронт.
"Он будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями, порывистым ветром. Причем, количество осадков будет достаточно серьезным – давно такого не было. Это как минимум 10-11 мм, в переводе на простой язык: это одно 10-литровое ведро дождевой воды на метр квадратный. Это составляет порядка 30% от всего положенного за целый месяц объема небесной влаги", – предупреждает Тишковец.
Ночью в четверг +5… +10, днем +7… +12 градусов, добавил он.
В пятницу, по словам Тишковца, циклоническая депрессия будет править бал в атмосфере всего Юга России, так что и в Крыму в основном пасмурно и дожди обложного характера, хотя и не такие интенсивные, как в четверг, сказал эксперт. Температура в темное время суток в последний будний день недели составит +4…+ 9 градусов ночью и +7… +12 днем.
В следующие выходные будет умеренно тепло – так, как должно быть в это время года, прогнозирует Тишковец.
"В субботу тоже в основном циклоническая депрессия. Погода неустойчивая, дожди локального характера небольшой интенсивности. Температура +3… +8 градусов ночью и +9… +14 после полудня. Примерно такой же характер метеоусловий и в воскресенье", – сказал специалист.
Ночью в воскресенье ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днем от +9 до +14, местами до +15 градусов, что опять же близко к климатической норме, отметил эксперт.
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