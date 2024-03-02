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Что с водой в Крыму по итогам февраля и какие прогнозы на весну и лето

Что с водой в Крыму по итогам февраля и какие прогнозы на весну и лето - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Что с водой в Крыму по итогам февраля и какие прогнозы на весну и лето

Водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на 90%, при этом с начала года из них сброшено более 80% притоков, которые пришли с гор в результате таяния... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T08:07

2024-03-02T08:07

2024-03-02T08:07

вода в крыму

водохранилище

водохранилища крыма

симферопольское водохранилище

чернореченское водохранилище

анатолий копачевский

владимир николенко

крым

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на 90%, при этом с начала года из них сброшено более 80% притоков, которые пришли с гор в результате таяния снега. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Николенко, по итогам февраля, который был менее богат на осадки, чем январь, объемы наполнения водохранилищ естественного стока составили 224 млн кубических метров.По словам Копачевского, на примере водохранилищ, которые питают Симферополь, можно пронаблюдать, сколько воды Крым потерял с начало года."Приток за январь и февраль в Партизанское водохранилище составил 17 млн, в то время как сброс за два месяца был 14 млн, только за февраль 5,7 млн, то есть 30%. В Симферопольское водохранилище за февраль поступило 6,5 млн, а за январь и февраль – 12 млн, при этом сброс за февраль – 5,8 млн, а за два месяца – 13,9 млн, то есть даже больше, чем поступило. В Аянское за февраль пришло 3,7 млн кубометров воды, за январь и февраль – 7,8 млн, а сброс из него за февраль составил 2,8 млн кубов, а с начала года в сумме это 5,9 млн, то есть почти 80%", – поделился эксперт.В целом за январь и февраль водохранилища крымской столицы получили 37,5 млн кубометров воды, а сбросили 34 млн кубометров, уточнил Копачевский. Он подчеркнул, что приток за два месяца 2024 года оказался очень большой, что не характерно для данного периода в неводообильный год, когда осадков не так много, а значит, сброшены были притоки от растаявших снегов с гор."Это говорит о том, что эти притоки сформированы таянием снежных запасов. Сегодня у нас водохранилища практически полные. А значит, уже в апреле вряд ли будем иметь большие притоки в водохранилища. И в последующие более теплые месяцы у нас притоков может практически не быть", – предупредил Копачевский.Эксперты-водники в очередной раз предупредили о крайней необходимости изменять регламент водохранилищ естественного стока в Крыму, которые были запроектирована на среднемноголетний объем поступающих вод, тогда как это значение меняется вместе с изменениями климата."Мы должны переосмысливать, что нас ждет дальше и менять регламенты водохранилищ на основе научных исследований", – сказал Копачевский. Читайте также на РИА Новости Крым:По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев

симферопольское водохранилище

крым

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