https://crimea.ria.ru/20240310/sklady-vsu-s-boepripasami-i-toplivom-unichtozheny-na-donbasse-1135533400.html

Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе

Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе

РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T14:35

2024-03-10T14:35

2024-03-10T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами и два склада с топливом, а также пункт управления механизированной бригады и пункт управления беспилотниками в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также отмечается, что подразделения Южной группировки войск уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. Еще по одному складу ликвидировали бойцы Западной группировки и группировки войск "Восток" на Купянском и Южно-Донецком направлениях соответственно.Кроме того, за сутки в разных районах проведения спецоперации армия России уничтожила, помимо украинской, западную технику, поставленную на вооружение ВСУ.В частности, поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, М109 Paladin американского производства США и Panzerhaubitze 2000 производства Германии. А также артиллерийская система М777 производства США.Также за сутки в разных районах в ДНР, ЛНР и Запорожской области уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В целом за сутки живая сила и военная техника противника была поражена 136-ти районах.Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки армия России продвинулась в зоне СВО на трех направлениях, заняв более выгодные позиции и рубежи. Читайте также на РИА Новости Крым:В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО "Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран

https://crimea.ria.ru/20240310/armiya-rossii-nastupaet-na-trekh-napravleniyakh-v-zone-svo-1135533050.html

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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво, новости