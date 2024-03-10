https://crimea.ria.ru/20240310/sklady-vsu-s-boepripasami-i-toplivom-unichtozheny-na-donbasse-1135533400.html
Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе
Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе
РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T14:35
2024-03-10T14:35
2024-03-10T14:36
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638734_260:138:1035:574_1920x0_80_0_0_ed791a5bf922a4316e05442c29b526b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами и два склада с топливом, а также пункт управления механизированной бригады и пункт управления беспилотниками в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также отмечается, что подразделения Южной группировки войск уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. Еще по одному складу ликвидировали бойцы Западной группировки и группировки войск "Восток" на Купянском и Южно-Донецком направлениях соответственно.Кроме того, за сутки в разных районах проведения спецоперации армия России уничтожила, помимо украинской, западную технику, поставленную на вооружение ВСУ.В частности, поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, М109 Paladin американского производства США и Panzerhaubitze 2000 производства Германии. А также артиллерийская система М777 производства США.Также за сутки в разных районах в ДНР, ЛНР и Запорожской области уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В целом за сутки живая сила и военная техника противника была поражена 136-ти районах.Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки армия России продвинулась в зоне СВО на трех направлениях, заняв более выгодные позиции и рубежи. Читайте также на РИА Новости Крым:В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО "Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран
https://crimea.ria.ru/20240310/armiya-rossii-nastupaet-na-trekh-napravleniyakh-v-zone-svo-1135533050.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638734_278:139:1031:704_1920x0_80_0_0_8d84693e275bfeda164c253e7eceb8bf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво, новости
Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе
Армия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом, а также пункты управления ВСУ
14:35 10.03.2024 (обновлено: 14:36 10.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами и два склада с топливом, а также пункт управления механизированной бригады и пункт управления беспилотниками в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что подразделения Южной группировки войск уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. Еще по одному складу ликвидировали бойцы Западной группировки и группировки войск "Восток" на Купянском и Южно-Донецком направлениях соответственно.
Кроме того, за сутки в разных районах проведения спецоперации армия России уничтожила, помимо украинской, западную технику, поставленную на вооружение ВСУ.
В частности, поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, М109 Paladin американского производства США и Panzerhaubitze 2000 производства Германии. А также артиллерийская система М777 производства США.
Также за сутки в разных районах в ДНР, ЛНР и Запорожской области уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В целом за сутки живая сила и военная техника противника была поражена 136-ти районах.
Ранее в Минобороны сообщили
, что за сутки армия России продвинулась в зоне СВО на трех направлениях, заняв более выгодные позиции и рубежи.
Читайте также на РИА Новости Крым: