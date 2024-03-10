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Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе
Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе
РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T14:35
2024-03-10T14:36
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами и два склада с топливом, а также пункт управления механизированной бригады и пункт управления беспилотниками в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также отмечается, что подразделения Южной группировки войск уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. Еще по одному складу ликвидировали бойцы Западной группировки и группировки войск "Восток" на Купянском и Южно-Донецком направлениях соответственно.Кроме того, за сутки в разных районах проведения спецоперации армия России уничтожила, помимо украинской, западную технику, поставленную на вооружение ВСУ.В частности, поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, М109 Paladin американского производства США и Panzerhaubitze 2000 производства Германии. А также артиллерийская система М777 производства США.Также за сутки в разных районах в ДНР, ЛНР и Запорожской области уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В целом за сутки живая сила и военная техника противника была поражена 136-ти районах.Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки армия России продвинулась в зоне СВО на трех направлениях, заняв более выгодные позиции и рубежи. Читайте также на РИА Новости Крым:В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО "Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран
https://crimea.ria.ru/20240310/armiya-rossii-nastupaet-na-trekh-napravleniyakh-v-zone-svo-1135533050.html
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво, новости
Склады ВСУ с боеприпасами и топливом уничтожены на Донбассе

Армия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом, а также пункты управления ВСУ

14:35 10.03.2024 (обновлено: 14:36 10.03.2024)
 
© Министерство обороны РФВзрыв
Взрыв
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами и два склада с топливом, а также пункт управления механизированной бригады и пункт управления беспилотниками в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что подразделения Южной группировки войск уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. Еще по одному складу ликвидировали бойцы Западной группировки и группировки войск "Восток" на Купянском и Южно-Донецком направлениях соответственно.
Кроме того, за сутки в разных районах проведения спецоперации армия России уничтожила, помимо украинской, западную технику, поставленную на вооружение ВСУ.
В частности, поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, М109 Paladin американского производства США и Panzerhaubitze 2000 производства Германии. А также артиллерийская система М777 производства США.
Также за сутки в разных районах в ДНР, ЛНР и Запорожской области уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В целом за сутки живая сила и военная техника противника была поражена 136-ти районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки армия России продвинулась в зоне СВО на трех направлениях, заняв более выгодные позиции и рубежи.
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