https://crimea.ria.ru/20240303/glavnoe-za-den-3-marta-1135383915.html

Главное за день: 3 марта

Главное за день: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Главное за день: 3 марта

Массированная беспилотная атака на Крым и ее последствия. Успехи Армии России в зоне спецоперации. Немецкое пособничество киевским террористам... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T21:47

2024-03-03T21:47

2024-03-03T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Массированная беспилотная атака на Крым и ее последствия. Успехи Армии России в зоне спецоперации. Немецкое пособничество киевским террористам. Контртеррористическая операция в Ингушетии. Срок подачи первого иска по энергоблокаде Крыма. Модернизация здравоохранения в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированная атака дронов на КрымВ ночь на 3 марта российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа. Массированная беспилотная атака была отражена в районе Феодосии. Уже к утру ситуация в городе была спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь осуществляется штатно, пробок нет. При этом движение по трассе "Таврида" в районе Феодосии временно ограничивали, водителям предлагали следовать альтернативными путями объезда. К полудню на 89-м км "Тавриды" открыли реверсивное движение. Железнодорожный транспорт в Крыму после беспилотной атаки не менял расписание, работал и продолжает работать в обычном режиме.Успехи Армии РоссииРоссийские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации еще 1025 украинских боевиков, отразили 23 атаки и контратаки противника, разбили вражескую технику и заняли более выгодные рубежи, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Кроме того, российскими войсками поражены склады авиационных боеприпасов, средства противовоздушной обороны, сбиты 143 украинских дрона и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Германия готовится к войнеЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье прокомментировал расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планируемых ударах по Крымскому мосту. По его мнению, попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь", Германия готовится к войне с Россией.Власти ФРГ наравне с президентом Украины Владимиром Зеленским неизбежно ответят за пособничество террористическому киевскому режиму в рамках международного трибунала, высказался на этот счет депутат Государственной Думы РФ Сергей Миронов.КТО в ИнгушетииВ городе Карабулак в Ингушетии накануне вечером объявили контртеррористичесую операцию: в жилом районе развернулась перестрелка между силовиками и засевшими в одном из домов боевиками, планировавшими совершить резонансные преступления террористической направленности. В ночь и в первой половине дня 3 марта КТО продолжалась. В итоге ликвидированы все шестеро боевиков.Иск по энергоблокаде КрымаПервый иск по взысканию с Украины ущерба, нанесенного энергетической блокадой, подадут в Арбитражный суд Крыма 4 марта, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады. Также власти готовы оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям.Здравоохранение в СевастополеВ Севастополе продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, в частности в планах – ремонт ряда учреждений амбулаторной помощи, развитие системы информационного взаимодействия с пациентами и профилактического направления. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам совещания по развитию здравоохранения в городе. По его словам, одна из составляющих программы модернизации первичного звена – развитие женских консультаций. Средства на это заложат в программу следующих периодов. Также, по словам Мурашко, в Севастополе решено уделить отдельное внимание вопросам профилактики заболеваний и выстроить болле эффективную работу стационаров. Также Мурашко заявил в Севастополе, что фармацевтическая и медицинская промышленность России выпускает продукцию в достаточном объеме и отличного качества – все это должно активно использоваться в регионах.

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