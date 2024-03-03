https://crimea.ria.ru/20240303/shestero-boevikov-likvidirovany-v-gorode-karabulak-v-ingushetii-1135372850.html

Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии

Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии

В ингушском Карабулаке, где была объявлена контртеррористическая операция, ликвидированы шесть боевиков, оказавших вооруженное сопротивление силовикам. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T11:34

2024-03-03T11:34

2024-03-03T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В ингушском Карабулаке, где была объявлена контртеррористическая операция, ликвидированы шесть боевиков, оказавших вооруженное сопротивление силовикам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.Уточняется, что в настоящий момент их личности устанавливаются.В городе Карабулак в Ингушетии в одном из жилых зданий вечером 2 февраля была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа боевиков, планировавших совершить резонансные преступления террористической направленности. В части города в 19.30 был введен режим контртеррористической операции. Блокированные в многоквартирном доме боевики отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Активные мероприятия по нейтрализации боевиков продолжались в течение ночи и утра 3 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВОВ Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовСБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым

ингушетия

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), кто в ингушетии, контртеррористическая операция (кто), национальный антитеррористический комитет (нак)., ингушетия, происшествия, новости