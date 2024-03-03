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Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии
Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии
В ингушском Карабулаке, где была объявлена контртеррористическая операция, ликвидированы шесть боевиков, оказавших вооруженное сопротивление силовикам. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T11:34
2024-03-03T11:34
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В ингушском Карабулаке, где была объявлена контртеррористическая операция, ликвидированы шесть боевиков, оказавших вооруженное сопротивление силовикам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.Уточняется, что в настоящий момент их личности устанавливаются.В городе Карабулак в Ингушетии в одном из жилых зданий вечером 2 февраля была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа боевиков, планировавших совершить резонансные преступления террористической направленности. В части города в 19.30 был введен режим контртеррористической операции. Блокированные в многоквартирном доме боевики отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Активные мероприятия по нейтрализации боевиков продолжались в течение ночи и утра 3 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВОВ Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовСБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), кто в ингушетии, контртеррористическая операция (кто), национальный антитеррористический комитет (нак)., ингушетия, происшествия, новости
Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии

Шесть боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии

11:34 03.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В ингушском Карабулаке, где была объявлена контртеррористическая операция, ликвидированы шесть боевиков, оказавших вооруженное сопротивление силовикам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

"По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков", - сообщает агентство.

Уточняется, что в настоящий момент их личности устанавливаются.
В городе Карабулак в Ингушетии в одном из жилых зданий вечером 2 февраля была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа боевиков, планировавших совершить резонансные преступления террористической направленности. В части города в 19.30 был введен режим контртеррористической операции. Блокированные в многоквартирном доме боевики отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Активные мероприятия по нейтрализации боевиков продолжались в течение ночи и утра 3 марта.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КТО в ИнгушетииКонтртеррористическая операция (КТО)Национальный антитеррористический комитет (НАК).ИнгушетияПроисшествияНовости
 
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