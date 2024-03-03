https://crimea.ria.ru/20240303/kontrterroristicheskaya-operatsiya-v--ingushetii---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1135372501.html
Контртеррористическая операция в Ингушетии - что известно к этому часу
Контртеррористическая операция в Ингушетии - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Контртеррористическая операция в Ингушетии - что известно к этому часу
В городе Карабулак в Ингушетии вечером 2 марта была объявлена контртеррористическая операция, в жилом районе развернулась перестрелка между засевшими в одном из РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T11:11
2024-03-03T11:11
2024-03-03T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В городе Карабулак в Ингушетии вечером 2 марта была объявлена контртеррористическая операция, в жилом районе развернулась перестрелка между засевшими в одном из домов боевиками и силовиками. К этому времени мероприятия по нейтрализации боевиков завершается, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.По данным Национального антитеррористического комитета, в городе Карабулак в Ингушетии в одном из жилых зданий вечером 2 февраля была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа боевиков, планировавших совершить резонансные преступления террористической направленности.В части города в 19.30 был введен режим контртеррористической операции, сообщили в региональном оперштабе. Район проведения операции ограничили улицами Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона, блокированные в многоквартирном доме боевики отказались сдаться силовикам и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.Идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков, пишет РИА Новости.Управление ФСБ России по Ингушетии обратилось к жителям республики с просьбой не распространять недостоверную информацию. Отмечается, что официальная информация будет доводиться по мере изменения оперативной обстановки оперативным штабом региона и информационным центром Национального антитеррористического комитета.Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники, сообщал ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАКВ Москве и области введен режим контртеррористической операцииВ Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), национальный антитеррористический комитет (нак)., происшествия, ингушетия, кто в ингушетии, контртеррористическая операция (кто), новости
Контртеррористическая операция в Ингушетии - что известно к этому часу
Режим КТО введен вечером в субботу в части города Карабулак в Ингушетии
11:11 03.03.2024 (обновлено: 11:18 03.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В городе Карабулак в Ингушетии вечером 2 марта была объявлена контртеррористическая операция, в жилом районе развернулась перестрелка между засевшими в одном из домов боевиками и силовиками. К этому времени мероприятия по нейтрализации боевиков завершается, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По данным Национального антитеррористического комитета, в городе Карабулак в Ингушетии в одном из жилых зданий вечером 2 февраля была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа боевиков, планировавших совершить резонансные преступления террористической направленности.
В части города в 19.30 был введен режим контртеррористической операции, сообщили в региональном оперштабе. Район проведения операции ограничили улицами Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.
Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона, блокированные в многоквартирном доме боевики отказались сдаться силовикам и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
Идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков, пишет РИА Новости.
Управление ФСБ России по Ингушетии обратилось к жителям республики с просьбой не распространять недостоверную информацию. Отмечается, что официальная информация будет доводиться по мере изменения оперативной обстановки оперативным штабом региона и информационным центром Национального антитеррористического комитета.
Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники, сообщал
ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников.
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