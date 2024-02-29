https://crimea.ria.ru/20240229/remonty-volontery-i-putin--chem-zapomnilsya-fevral-v-krymu-fotolenta-1135269087.html

Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента

Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента

Какие они – фотографии месяца? Как из множества событий, фактов и изображений выбрать самые важные и интересные? РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T20:14

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фотоленты

фото

sputnikpro

симферополь

крым

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новости сво

риа новости крым

культура

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Какие они – фотографии месяца? Как из множества событий, фактов и изображений выбрать самые важные и интересные?Корреспонденты РИА Новости Крым все 29 дней самого короткого месяца в году бывали в разных уголках полуострова, общались с множеством людей, узнали сотни цифр, переработали тысячи пресс-релизов. И все для того, чтобы наши читатели были самыми информированными. Смотрите и вспоминайте февраль 2024 года вместе с нами.

https://crimea.ria.ru/20240219/bili-i-podzhigali-vsya-pravda-o-perevorote-na-ukraine-v-2014-godu---foto-1134800136.html

симферополь

крым

алупка

коктебель

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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