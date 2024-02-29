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Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240229/remonty-volontery-i-putin--chem-zapomnilsya-fevral-v-krymu-fotolenta-1135269087.html
Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента
Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента
Какие они – фотографии месяца? Как из множества событий, фактов и изображений выбрать самые важные и интересные? РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T20:14
2024-02-29T20:14
фотоленты
фото
sputnikpro
симферополь
крым
обрезка деревьев в симферополе
новости сво
риа новости крым
культура
волонтеры
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Какие они – фотографии месяца? Как из множества событий, фактов и изображений выбрать самые важные и интересные?Корреспонденты РИА Новости Крым все 29 дней самого короткого месяца в году бывали в разных уголках полуострова, общались с множеством людей, узнали сотни цифр, переработали тысячи пресс-релизов. И все для того, чтобы наши читатели были самыми информированными. Смотрите и вспоминайте февраль 2024 года вместе с нами.
https://crimea.ria.ru/20240219/bili-i-podzhigali-vsya-pravda-o-perevorote-na-ukraine-v-2014-godu---foto-1134800136.html
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, sputnikpro, симферополь, крым, обрезка деревьев в симферополе, новости сво, риа новости крым, культура, волонтеры, алупка, янина павленко, коктебель, туризм в крыму, реконструкция набережной в коктебеле, крымский союз ветеранов афганистана, промышленность в крыму, депортация из крыма, феодосия, сообщество итальянцев крыма, галерея айвазовского в феодосии, ремонт и строительство дорог в крыму, госкомитет ветеринарии республики крым , владимир путин (политик), послание федеральному собранию
Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента

Фотолента февраля от РИА Новости Крым

20:14 29.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие фотовыставки "Герои СВО"
Открытие фотовыставки Герои СВО - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Какие они – фотографии месяца? Как из множества событий, фактов и изображений выбрать самые важные и интересные?
Корреспонденты РИА Новости Крым все 29 дней самого короткого месяца в году бывали в разных уголках полуострова, общались с множеством людей, узнали сотни цифр, переработали тысячи пресс-релизов. И все для того, чтобы наши читатели были самыми информированными.
Смотрите и вспоминайте февраль 2024 года вместе с нами.
© РИА Новости Крым

Строительство дороги в обход Симферополя Донское – Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%.

Строительство дороги в обход Симферополя в районе Мазанки
1 из 16

Строительство дороги в обход Симферополя Донское – Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Алупке проходит масштабная реконструкция, которая должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков

Реконструкция улицы в Алупке
2 из 16

В Алупке проходит масштабная реконструкция, которая должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Окончательное завершение ремонта набережной в Коктебеле запланировано на июнь 2025 года

Реконструкция набережной в Коктебеле
3 из 16

Окончательное завершение ремонта набережной в Коктебеле запланировано на июнь 2025 года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Электромашиностроительный завод "Фирма Сэлма", производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства.

Электромашиностроительный завод Фирма Сэлма
4 из 16

Электромашиностроительный завод "Фирма Сэлма", производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Завод "Крымпласт" в месяц делает 200 тонн различных пакетов, которыми обеспечивают все регионы России. А также здесь производят и множество других товаров широкого потребления.

Завод Крымпласт
5 из 16

Завод "Крымпласт" в месяц делает 200 тонн различных пакетов, которыми обеспечивают все регионы России. А также здесь производят и множество других товаров широкого потребления.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму почтили память депортации итальянцев. Они стали вторыми, кого принудительно выселили из Крыма.

Митинг в память жертв депортации итальянцев Крыма
6 из 16

В Крыму почтили память депортации итальянцев. Они стали вторыми, кого принудительно выселили из Крыма.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Митинг-реквием с возложением цветов прошел в Керчи в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана.

В день 35-летия вывода советских войск из Афганистана в Керчи почтили память погибших воинов
7 из 16

Митинг-реквием с возложением цветов прошел в Керчи в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" открылась в самом центре Симферополя.

Открытие фотовыставки Герои СВО
8 из 16

Фотовыставка военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" открылась в самом центре Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Волонтер Наталья Шляхова учит женщин правильно плести маскировочные сети для фронта.

Руководитель АНО ЦЕНТР КРУЖОК ДОБРА Наталья Шляхова
9 из 16

Волонтер Наталья Шляхова учит женщин правильно плести маскировочные сети для фронта.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Жена мобилизованного крымчанина Галина Адамчук помогает фронту.

Галина Адамчук , волонтер из Евпатории
10 из 16

Жена мобилизованного крымчанина Галина Адамчук помогает фронту.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Февраль стал месяцем массовой обрезки деревьев в Симферополе. Обрезкой в парке им. Шевченко заинтересовалась прокуратура.

Обрезка деревьев
11 из 16

Февраль стал месяцем массовой обрезки деревьев в Симферополе. Обрезкой в парке им. Шевченко заинтересовалась прокуратура.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского.

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского
12 из 16

В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Житель Алупки Александр Вертинский коллекционирует сувениры, которые продавали на полуострове до революции 1917 года.

Курортная мода конца XIX века
13 из 16

Житель Алупки Александр Вертинский коллекционирует сувениры, которые продавали на полуострове до революции 1917 года.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму Государственная ветеринарная служба обслуживает 2389 лошадей – вакцинирует их от сибирской язвы, исследует на сап, бруцеллез и другие опасные инфекционные заболевания.

Вакцинация лошадей от сибирской язвы прошла на ферме в Симферопольском районе
14 из 16

В Крыму Государственная ветеринарная служба обслуживает 2389 лошадей – вакцинирует их от сибирской язвы, исследует на сап, бруцеллез и другие опасные инфекционные заболевания.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Журналист, теле- и радиоведущий, Армен Гаспарян пообщался со студентами в ходе просветительского проекта SputnikPro.

SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
15 из 16

Журналист, теле- и радиоведущий, Армен Гаспарян пообщался со студентами в ходе просветительского проекта SputnikPro.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

В последний день февраля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию.

Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
16 из 16

В последний день февраля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию.

© РИА Новости . Михаил Климентьев
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1 из 16

Строительство дороги в обход Симферополя Донское – Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%.

© РИА Новости Крым
2 из 16

В Алупке проходит масштабная реконструкция, которая должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 16

Окончательное завершение ремонта набережной в Коктебеле запланировано на июнь 2025 года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 16

Электромашиностроительный завод "Фирма Сэлма", производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 16

Завод "Крымпласт" в месяц делает 200 тонн различных пакетов, которыми обеспечивают все регионы России. А также здесь производят и множество других товаров широкого потребления.

© РИА Новости Крым
6 из 16

В Крыму почтили память депортации итальянцев. Они стали вторыми, кого принудительно выселили из Крыма.

© РИА Новости Крым
7 из 16

Митинг-реквием с возложением цветов прошел в Керчи в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана.

© РИА Новости Крым
8 из 16

Фотовыставка военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" открылась в самом центре Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 16

Волонтер Наталья Шляхова учит женщин правильно плести маскировочные сети для фронта.

© РИА Новости Крым
10 из 16

Жена мобилизованного крымчанина Галина Адамчук помогает фронту.

© РИА Новости Крым
11 из 16

Февраль стал месяцем массовой обрезки деревьев в Симферополе. Обрезкой в парке им. Шевченко заинтересовалась прокуратура.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 16

В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 16

Житель Алупки Александр Вертинский коллекционирует сувениры, которые продавали на полуострове до революции 1917 года.

© РИА Новости Крым
14 из 16

В Крыму Государственная ветеринарная служба обслуживает 2389 лошадей – вакцинирует их от сибирской язвы, исследует на сап, бруцеллез и другие опасные инфекционные заболевания.

© РИА Новости Крым
15 из 16

Журналист, теле- и радиоведущий, Армен Гаспарян пообщался со студентами в ходе просветительского проекта SputnikPro.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 16

В последний день февраля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию.

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
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ФотолентыФотоSputnikProСимферопольКрымОбрезка деревьев в СимферополеНовости СВОРИА Новости КрымКультураВолонтерыАлупкаЯнина ПавленкоКоктебельТуризм в КрымуРеконструкция набережной в КоктебелеКрымский союз ветеранов АфганистанаПромышленность в КрымуДепортация из КрымаФеодосияСообщество итальянцев КрымаГалерея Айвазовского в ФеодосииРемонт и строительство дорог в КрымуГоскомитет ветеринарии Республики КрымВладимир Путин (политик)Послание Федеральному Собранию
 
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