Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента

Фотолента февраля от РИА Новости Крым
Строительство дороги в обход Симферополя Донское – Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%.
Строительство дороги в обход Симферополя Донское – Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%.
В Алупке проходит масштабная реконструкция, которая должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков
В Алупке проходит масштабная реконструкция, которая должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков
Окончательное завершение ремонта набережной в Коктебеле запланировано на июнь 2025 года
Окончательное завершение ремонта набережной в Коктебеле запланировано на июнь 2025 года
Электромашиностроительный завод "Фирма Сэлма", производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства.
Электромашиностроительный завод "Фирма Сэлма", производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства.
Завод "Крымпласт" в месяц делает 200 тонн различных пакетов, которыми обеспечивают все регионы России. А также здесь производят и множество других товаров широкого потребления.
Завод "Крымпласт" в месяц делает 200 тонн различных пакетов, которыми обеспечивают все регионы России. А также здесь производят и множество других товаров широкого потребления.
В Крыму почтили память депортации итальянцев. Они стали вторыми, кого принудительно выселили из Крыма.
В Крыму почтили память депортации итальянцев. Они стали вторыми, кого принудительно выселили из Крыма.
Митинг-реквием с возложением цветов прошел в Керчи в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана.
Митинг-реквием с возложением цветов прошел в Керчи в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана.
Фотовыставка военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" открылась в самом центре Симферополя.
Фотовыставка военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" открылась в самом центре Симферополя.
Волонтер Наталья Шляхова учит женщин правильно плести маскировочные сети для фронта.
Волонтер Наталья Шляхова учит женщин правильно плести маскировочные сети для фронта.
Февраль стал месяцем массовой обрезки деревьев в Симферополе. Обрезкой в парке им. Шевченко заинтересовалась прокуратура.
Февраль стал месяцем массовой обрезки деревьев в Симферополе. Обрезкой в парке им. Шевченко заинтересовалась прокуратура.
В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского.
В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского.
Житель Алупки Александр Вертинский коллекционирует сувениры, которые продавали на полуострове до революции 1917 года.
Житель Алупки Александр Вертинский коллекционирует сувениры, которые продавали на полуострове до революции 1917 года.
В Крыму Государственная ветеринарная служба обслуживает 2389 лошадей – вакцинирует их от сибирской язвы, исследует на сап, бруцеллез и другие опасные инфекционные заболевания.
В Крыму Государственная ветеринарная служба обслуживает 2389 лошадей – вакцинирует их от сибирской язвы, исследует на сап, бруцеллез и другие опасные инфекционные заболевания.
Журналист, теле- и радиоведущий, Армен Гаспарян пообщался со студентами в ходе просветительского проекта SputnikPro.
Журналист, теле- и радиоведущий, Армен Гаспарян пообщался со студентами в ходе просветительского проекта SputnikPro.
В последний день февраля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
В последний день февраля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
Строительство дороги в обход Симферополя Донское – Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%.
В Алупке проходит масштабная реконструкция, которая должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков
Окончательное завершение ремонта набережной в Коктебеле запланировано на июнь 2025 года
Электромашиностроительный завод "Фирма Сэлма", производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства.
Завод "Крымпласт" в месяц делает 200 тонн различных пакетов, которыми обеспечивают все регионы России. А также здесь производят и множество других товаров широкого потребления.
В Крыму почтили память депортации итальянцев. Они стали вторыми, кого принудительно выселили из Крыма.
Митинг-реквием с возложением цветов прошел в Керчи в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана.
Фотовыставка военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" открылась в самом центре Симферополя.
Волонтер Наталья Шляхова учит женщин правильно плести маскировочные сети для фронта.
Февраль стал месяцем массовой обрезки деревьев в Симферополе. Обрезкой в парке им. Шевченко заинтересовалась прокуратура.
В Феодосии стартовали работы по возвращению экспозиции в отреставрированные выставочные залы картинной галереи имени Айвазовского.
Житель Алупки Александр Вертинский коллекционирует сувениры, которые продавали на полуострове до революции 1917 года.
В Крыму Государственная ветеринарная служба обслуживает 2389 лошадей – вакцинирует их от сибирской язвы, исследует на сап, бруцеллез и другие опасные инфекционные заболевания.
Журналист, теле- и радиоведущий, Армен Гаспарян пообщался со студентами в ходе просветительского проекта SputnikPro.
В последний день февраля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию.