https://crimea.ria.ru/20240215/35-let-vyvodu-voysk-iz-afganistana-v-kerchi-pochtili-pamyat-pogibshikh-1134966898.html

35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших

35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших - РИА Новости Крым, 15.02.2024

35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших

Митинг-реквием с возложением цветов прошел в сквере афганцев в Керчи. 35 лет назад – 15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T13:41

2024-02-15T13:41

2024-02-15T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Митинг-реквием с возложением цветов прошел в сквере афганцев в Керчи. 35 лет назад – 15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана.23 июня 1995 года, в год 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в центре Керчи был открыт памятник воинам-интернационалистам с именами 12 керчан, погибших в Афганистане. Среди тех, кто принес сегодня сюда цветы, был и Исмаил Мустафаев. 22 декабря 1979 года он в числе первых заходил в Афганистан.На груди героя много наград, среди которых орден Красной Звезды и медаль "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа".Читайте также на РИА Новости Крым:Они выполняли свой долг: вывод советских войск из АфганистанаАфганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ РоссииНе рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО

https://crimea.ria.ru/20240215/v-simferopole-pochtili-pamyat-voinov-internatsionalistov-1134965964.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, керчь, память, ссср, история, общество, крым, новости крыма