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35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших
35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших - РИА Новости Крым, 15.02.2024
35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших
Митинг-реквием с возложением цветов прошел в сквере афганцев в Керчи. 35 лет назад – 15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Митинг-реквием с возложением цветов прошел в сквере афганцев в Керчи. 35 лет назад – 15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана.23 июня 1995 года, в год 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в центре Керчи был открыт памятник воинам-интернационалистам с именами 12 керчан, погибших в Афганистане. Среди тех, кто принес сегодня сюда цветы, был и Исмаил Мустафаев. 22 декабря 1979 года он в числе первых заходил в Афганистан.На груди героя много наград, среди которых орден Красной Звезды и медаль "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа".Читайте также на РИА Новости Крым:Они выполняли свой долг: вывод советских войск из АфганистанаАфганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ РоссииНе рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО
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4.7
96
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афганистан, керчь, память, ссср, история, общество, крым, новости крыма
35 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших

Память погибших воинов почтили в Керчи в день вывода советских войск из Афганистана

13:41 15.02.2024 (обновлено: 15:20 15.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Митинг-реквием с возложением цветов прошел в сквере афганцев в Керчи. 35 лет назад – 15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана.
"Мы чествуем всех воинов, которые на чужой земле проявляли чудеса героизма. 15 тысяч жизней - цена конфликта в Афганистане. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь", - сказала на митинге глава муниципального образования городской округ Керчь Ольга Солодилова.
23 июня 1995 года, в год 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в центре Керчи был открыт памятник воинам-интернационалистам с именами 12 керчан, погибших в Афганистане. Среди тех, кто принес сегодня сюда цветы, был и Исмаил Мустафаев. 22 декабря 1979 года он в числе первых заходил в Афганистан.

"Был там полтора года. В 1981 году 28 декабря вернулся домой. Это наша памятная дата. Мы - все афганцы, которые были там, всегда отмечаем этот важный для нас праздник. У нас есть книга памяти. В ней указаны имена 12 человек, которые призывались из керченского военкомата и погибли в Афганистане", - рассказал Исмаил Мустафаев.

На груди героя много наград, среди которых орден Красной Звезды и медаль "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа".
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