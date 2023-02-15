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Афганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ России - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Афганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ России
Афганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ России - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Афганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ России
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. "В топку" этой войны США и их союзники "подкидывали дрова" долгие десять лет. Почему... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T07:02
2023-02-15T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. "В топку" этой войны США и их союзники "подкидывали дрова" долгие десять лет. Почему Штатам нужны длинные конфликты у границ России, в чем схожесть афганского и украинского сценариев, и как надолго может затянуться спецоперация на Украине – своим мнением на этот счет с РИА Новости Крым поделился политолог Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.По схожим лекаламКонфликты всегда "горят" по-разному, говорит Денисов: "двух одинаковых никогда не было и не будет. Элементы некоторых могут показаться схожими. Но это исключительно визуальное представление. Поэтому почти никогда не работают универсальные подходы по их разрешению". Сравнивая афганский и украинский, ученый выделяет очевидное: роль западных стран в вооружении, финансировании и организационном обеспечении одной из противоборствующих сторон."Тогда Штаты делали все возможное, чтобы конфликт продолжался максимально долго на афганской территории, и чтобы СССР на этот конфликт отвлекал значительное количество ресурсов. Тогда моджахедов на официальном уровне поддерживала американская власть, ряд сенаторов, конгрессменов активно были вовлечены в эту работу – то же сейчас на Украине", - говорит он.Петли анакондыЭто отлично вписывается в рамки многочисленных американских концепций по геополитическому противостоянию, которые на протяжении последнего столетия разрабатывали различные заокеанские аналитики и целые аналитические центры."Здесь можно вспомнить "Петлю анаконды" (военно-стратегическая концепция овладения Россией, разработанная в 1890 году контр-адмиралом Альфредом Мэхеном (США) - ред.), или концепцию Маккиндера, по которой США должны работать по границе и ослаблять Советский Союз. Это системная преемственность, связанная с ограничением развития государства глобальным противостоянием, где стратеги-геополитики западного мира – США, Великобритании, других стран – видят залог успеха в том, чтобы отвлекать Москву на региональные конфликты по ее границам, отвлекать ресурсы", – поясняет Денисов.Глобальные игрокиЕще одна схожесть двух конфликтов – завышенные ожидания: "Тогда тоже думали, что ситуация будет урегулирована в течение короткого времени. Все надеялись на очень быстрое, эффективное, решительное завершение мероприятий", – напоминает собеседник агентства.По его мнению, в данном случае Штаты и их сателлиты снова приложат максимум усилий, чтобы растянуть украинский конфликт, отвлечь ресурсы и внимание России "не на собственное развитие, а на конфликт".Читайте также на РИА Новости Крым:Война и спецоперация: эксперт объяснил разницу между понятиямиЗачем США придумали "российскую угрозу"Ветеран Афганистана: душманы нас уважали больше, чем нынешних натовцев
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украина, афганистан, в мире, сша, политика, сво, денис денисов, мнения
Афганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ России

Политолог Денисов сравнил "лекала" афганского и украинского конфликтов

07:02 15.02.2023
 
© РИА Новости . V.Kiselev / Перейти в фотобанкВывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Радость встречи с родными. 29 марта 1989 года
Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Радость встречи с родными. 29 марта 1989 года - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . V.Kiselev
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. "В топку" этой войны США и их союзники "подкидывали дрова" долгие десять лет. Почему Штатам нужны длинные конфликты у границ России, в чем схожесть афганского и украинского сценариев, и как надолго может затянуться спецоперация на Украине – своим мнением на этот счет с РИА Новости Крым поделился политолог Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

По схожим лекалам

Конфликты всегда "горят" по-разному, говорит Денисов: "двух одинаковых никогда не было и не будет. Элементы некоторых могут показаться схожими. Но это исключительно визуальное представление. Поэтому почти никогда не работают универсальные подходы по их разрешению".
Сравнивая афганский и украинский, ученый выделяет очевидное: роль западных стран в вооружении, финансировании и организационном обеспечении одной из противоборствующих сторон.
"Тогда Штаты делали все возможное, чтобы конфликт продолжался максимально долго на афганской территории, и чтобы СССР на этот конфликт отвлекал значительное количество ресурсов. Тогда моджахедов на официальном уровне поддерживала американская власть, ряд сенаторов, конгрессменов активно были вовлечены в эту работу – то же сейчас на Украине", - говорит он.
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Петли анаконды

Это отлично вписывается в рамки многочисленных американских концепций по геополитическому противостоянию, которые на протяжении последнего столетия разрабатывали различные заокеанские аналитики и целые аналитические центры.
"Здесь можно вспомнить "Петлю анаконды" (военно-стратегическая концепция овладения Россией, разработанная в 1890 году контр-адмиралом Альфредом Мэхеном (США) - ред.), или концепцию Маккиндера, по которой США должны работать по границе и ослаблять Советский Союз. Это системная преемственность, связанная с ограничением развития государства глобальным противостоянием, где стратеги-геополитики западного мира – США, Великобритании, других стран – видят залог успеха в том, чтобы отвлекать Москву на региональные конфликты по ее границам, отвлекать ресурсы", – поясняет Денисов.
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Глобальные игроки

Еще одна схожесть двух конфликтов – завышенные ожидания: "Тогда тоже думали, что ситуация будет урегулирована в течение короткого времени. Все надеялись на очень быстрое, эффективное, решительное завершение мероприятий", – напоминает собеседник агентства.
По его мнению, в данном случае Штаты и их сателлиты снова приложат максимум усилий, чтобы растянуть украинский конфликт, отвлечь ресурсы и внимание России "не на собственное развитие, а на конфликт".
"Многое будет зависеть от военно-стратегических возможностей Российской Федерации. Необходимы переосмысления сложившейся ситуации и поиск более эффективных подходов для выполнения ключевых задач спецоперации. Ну и следует понимать, что сейчас фокус смещен на противостояние США и Китая, вместе с тем Россия остается одним из ключевых геополитических игроков и является стратегическим партнером Китая. В этом контексте ослабление России приобретает для коллективного Запада двойное значение".
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