https://crimea.ria.ru/20240208/krymskie-italyantsy-deportatsiya-i-reabilitatsiya-1134758289.html

Крымские итальянцы: депортация и реабилитация

Крымские итальянцы: депортация и реабилитация - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Крымские итальянцы: депортация и реабилитация

В Крыму почтили память депортации одного из народов, проживающих в Крыму. Итальянцы стали вторыми, кого в феврале 1942 года, после русских немцев, в 1941... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T11:43

2024-02-08T11:43

2024-02-08T13:02

крым

день памяти жертв депортации итальянского народа

депортация крымских итальянцев

сообщество итальянцев крыма

общество

бахчисарайский район

крым в великой отечественной войне

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134779432_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d46fa95778c7c8ca1670c311b57c64c5.jpg

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН, 8 фев - РИА Новости Крым. В Крыму почтили память депортации одного из народов, проживающих в Крыму. Итальянцы стали вторыми, кого в феврале 1942 года, после русских немцев, в 1941 принудительно выселили из Крыма во время частичного освобождения полуострова Красной армией. Более тысячи человек с итальянскими фамилиями и члены их семей. Еще несколько сотен итальянцев отправились в депортацию летом 1944 года – после того, как весь Крымский полуостров был освобожден от фашистов. 8 февраля потомки выселенных вспоминают, как это было.На мемориале всем реабилитированным крымским народам, среди которых болгары, армяне, греки, крымские татары и другие, многолюдно. К памятникам ложатся живые цветы."Сломанные судьбы" - так называется новая выставка, презентованная в музее мемориального комплекса. В ней рассказывается о том, как жили итальянцы в Крыму, как их отсюда выселили, о долгом пути возвращения на родину и о том, как реабилитировали только после того, как Крым вернулся в Россию. Ведь в указе, подписанном Иосифом Сталиным в военное время, депортированные народы назывались "немецкими пособниками". Президент Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". В 2015 году он же внес в этот документ изменения, касающиеся реабилитации крымских итальянцев.Итальянские семьи перевозили в Казахстан, мужчин мобилизовали в Трудармию, они работали на строительстве заводов и на шахтах на Урале и содержались под охраной.Сегодня в Крыму проживают сотни итальянцев, в том числе и те, кто приехал в Крым из Италии и обрел здесь новую родину. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантов"Мы никогда не допустим повторения": Аксенов о депортации народов КрымаИ в горе, и в радости: крымчане разных национальностей вспоминают депортацию

https://crimea.ria.ru/20240208/kto-kak-i-kogda-deportiroval-narody-iz-kryma-1134696364.html

https://crimea.ria.ru/20240208/krymskie-italyantsy-istoriya-deportatsii-1134748195.html

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, день памяти жертв депортации итальянского народа, депортация крымских итальянцев, сообщество итальянцев крыма, общество, бахчисарайский район, крым в великой отечественной войне, новости крыма