https://crimea.ria.ru/20240208/krymskie-italyantsy-deportatsiya-i-reabilitatsiya-1134758289.html
Крымские итальянцы: депортация и реабилитация
Крымские итальянцы: депортация и реабилитация - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Крымские итальянцы: депортация и реабилитация
В Крыму почтили память депортации одного из народов, проживающих в Крыму. Итальянцы стали вторыми, кого в феврале 1942 года, после русских немцев, в 1941... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T11:43
2024-02-08T11:43
2024-02-08T13:02
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БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН, 8 фев - РИА Новости Крым. В Крыму почтили память депортации одного из народов, проживающих в Крыму. Итальянцы стали вторыми, кого в феврале 1942 года, после русских немцев, в 1941 принудительно выселили из Крыма во время частичного освобождения полуострова Красной армией. Более тысячи человек с итальянскими фамилиями и члены их семей. Еще несколько сотен итальянцев отправились в депортацию летом 1944 года – после того, как весь Крымский полуостров был освобожден от фашистов. 8 февраля потомки выселенных вспоминают, как это было.На мемориале всем реабилитированным крымским народам, среди которых болгары, армяне, греки, крымские татары и другие, многолюдно. К памятникам ложатся живые цветы."Сломанные судьбы" - так называется новая выставка, презентованная в музее мемориального комплекса. В ней рассказывается о том, как жили итальянцы в Крыму, как их отсюда выселили, о долгом пути возвращения на родину и о том, как реабилитировали только после того, как Крым вернулся в Россию. Ведь в указе, подписанном Иосифом Сталиным в военное время, депортированные народы назывались "немецкими пособниками". Президент Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". В 2015 году он же внес в этот документ изменения, касающиеся реабилитации крымских итальянцев.Итальянские семьи перевозили в Казахстан, мужчин мобилизовали в Трудармию, они работали на строительстве заводов и на шахтах на Урале и содержались под охраной.Сегодня в Крыму проживают сотни итальянцев, в том числе и те, кто приехал в Крым из Италии и обрел здесь новую родину. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантов"Мы никогда не допустим повторения": Аксенов о депортации народов КрымаИ в горе, и в радости: крымчане разных национальностей вспоминают депортацию
https://crimea.ria.ru/20240208/kto-kak-i-kogda-deportiroval-narody-iz-kryma-1134696364.html
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Крымские итальянцы: депортация и реабилитация
Память депортированных итальянцев почтили в Крыму
11:43 08.02.2024 (обновлено: 13:02 08.02.2024)
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН, 8 фев - РИА Новости Крым. В Крыму почтили память депортации одного из народов, проживающих в Крыму. Итальянцы стали вторыми, кого в феврале 1942 года, после русских немцев, в 1941 принудительно выселили из Крыма во время частичного освобождения полуострова Красной армией. Более тысячи человек с итальянскими фамилиями и члены их семей. Еще несколько сотен итальянцев отправились в депортацию летом 1944 года – после того, как весь Крымский полуостров был освобожден от фашистов. 8 февраля потомки выселенных вспоминают, как это было.
"Итальянцы - единственные, кому досталась зимняя депортация. Кому это выпало пережить зимой, в самые холодные дни. Везли наших предков к месту высылки несколько месяцев", - сказала член Региональной общественной организации "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" Виктория Де Пинто- Курганская.
На мемориале всем реабилитированным крымским народам, среди которых болгары, армяне, греки, крымские татары и другие, многолюдно. К памятникам ложатся живые цветы.
"Депортация - это та нить, которой переплетены судьбы многих народов Крыма. И очень важно, что мы вместе не только в дни радости, но и в горе", - подчеркнула заместитель комитета по делам национальностей Республики Крым Айку Арутюнян.
"Сломанные судьбы" - так называется новая выставка, презентованная в музее мемориального комплекса. В ней рассказывается о том, как жили итальянцы в Крыму, как их отсюда выселили, о долгом пути возвращения на родину и о том, как реабилитировали только после того, как Крым вернулся в Россию. Ведь в указе, подписанном Иосифом Сталиным в военное время, депортированные народы назывались "немецкими пособниками". Президент Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". В 2015 году он же внес в этот документ изменения, касающиеся реабилитации крымских итальянцев.
"Начиная с 1991 по 2013 года итальянцы Крыма не раз обращались и в Верховную Раду и к каждому новому президенту Украины, но отклика не получили. С первых дней вхождения Крыма в состав России указом Президента России от 2014 года о мерах по реабилитации народов Крыма и государственной поддержке их возрождения и развития Владимир Путин восстановил историческую справедливость, определив статус реабилитированных жертв репрессий, дав им полное право восстанавливать свою идентичность, культуру и историю на полуострове", - сказал начальник управления внутренней политики министерства информации и связи Крыма Дмитрий Кучеренко.
Итальянские семьи перевозили в Казахстан, мужчин мобилизовали в Трудармию, они работали на строительстве заводов и на шахтах на Урале и содержались под охраной.
Сегодня в Крыму проживают сотни итальянцев, в том числе и те, кто приехал в Крым из Италии
и обрел здесь новую родину.
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