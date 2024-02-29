Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 29 февраля - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/glavnoe-za-den-29-fevralya-1135328429.html
Главное за день: 29 февраля
Главное за день: 29 февраля - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Главное за день: 29 февраля
Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Запрет на экспорт бензина введен правительством РФ. Командный пункт ВСУ уничтожили... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T23:05
2024-02-29T23:05
главное за день
в мире
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
новости
волгоград
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
вакцина
всу (вооруженные силы украины)
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235215_0:17:1620:928_1920x0_80_0_0_9809e2dce2c87e17f45ee08ddee95ea0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Запрет на экспорт бензина введен правительством РФ. Командный пункт ВСУ уничтожили российские военные. На Херсонском направлении ликвидирована украинская диверсионная группа. Жителя Волгограда задержали по делу о госизмене. В России зарегистрирована вакцина от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президент обратился с посланием Федеральному собраниюПрезидент РФ Владимир Путин в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Во время выступления лидер страны завил о необходимости увеличения МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей, что отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике. Также он поручил продлить до 2030 года программы семейной ипотеки и материнского капитала.Также Владимир Путин заявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей.Сберегательный сертификат - новый инвестиционный инструмент предложил запустить глава государства, чтобы россияне могли разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет. Также Владимир Путин обратил внимание на то, что у учеников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.Сообщил глава государства и о том, что на побережье Азовского и Черного морей появятся современные курорты.Одну из частей обращения президент посвятил ходу специальной военной операции, мерам поддержки ее участников и членов семей, угрозам со стороны НАТО и возможным ответам России на них. Путин заявил, что СВО поддержало абсолютное большинство россиян. Он также отметил, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт и сообщил, что на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".При этом глава государства призвал серьезно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.Правительство России вводит запрет на экспорт бензинаЗапрет на экспорт бензина вводится с 1 марта по 31 августа. Правительство России приняло такое решение для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ. При этом запрет на экспорт не касается топлива, которое вывозится для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Не распространяется ограничение и на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.Уничтожен командный пункт ВСУТри пункта управления ВСУ, один из которых – пункт управления оперативно-тактической группой "Купянск", удалось поразить на Купянском направлении российским военнослужащим силами авиации, артиллерии и ракетных войск. Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что это крупный успех российской армии. Численность войск под управлением уничтоженного командного пункта оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" составляла не менее 10 тысяч человек.Ликвидирована украинская ДРГ Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении. Враг пытался прорваться на пяти лодках. В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули. Пятая развернулась и на большой скорости ретировалась.Житель Волгограда задержан по делу о госизменеСотрудники УФСБ по Волгоградской области в аэропорту задержали 19-летнего жителя Волгограда по делу о госизмене. Молодой человек пытался вылететь в Турцию. По информации ведомства, мужчина посещал сайт фонда, который поддерживает ВСУ, и переводил средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии.Зарегистрирована обновленная вакцина от коронавируса "Спутник V"Двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом зарегистрировал Минздрав России. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что теперь специалисты перейдут к испытаниям обновленного препарата на подростках, поскольку для них не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого также был обновлен.
https://crimea.ria.ru/20240229/nato-pridetsya-voevat-s-rossiey-v-sluchae-porazheniya-ukrainy--pentagon-1135326511.html
https://crimea.ria.ru/20240229/rossiya-zapustila-v-kosmos-meteor-i-18-sputnikov-1135313324.html
https://crimea.ria.ru/20240229/ukraina-razgonyaet-feyk-o-pozhare-na-rossiyskom-sudne-v-azovskom-more-1135326149.html
https://crimea.ria.ru/20240229/skolko-rossiyan-posmotreli-intervyu-putina-takeru-karlsonu-i-kak-otsenili-1135324164.html
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-zayavil-o-zapuske-novogo-natsproekta-semya-chto-budet-sdelano-1135309018.html
волгоград
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235215_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_73a39f9e1fce50ba43ea9bc424c20b96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, в мире, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, новости, волгоград, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), вакцина, всу (вооруженные силы украины), бензин, пентагон
Главное за день: 29 февраля

Главные события и заявления четверга, 29 февраля

23:05 29.02.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Запрет на экспорт бензина введен правительством РФ. Командный пункт ВСУ уничтожили российские военные. На Херсонском направлении ликвидирована украинская диверсионная группа. Жителя Волгограда задержали по делу о госизмене. В России зарегистрирована вакцина от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Президент обратился с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Во время выступления лидер страны завил о необходимости увеличения МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей, что отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике. Также он поручил продлить до 2030 года программы семейной ипотеки и материнского капитала.
Также Владимир Путин заявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей.
Сберегательный сертификат - новый инвестиционный инструмент предложил запустить глава государства, чтобы россияне могли разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет. Также Владимир Путин обратил внимание на то, что у учеников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.
Сообщил глава государства и о том, что на побережье Азовского и Черного морей появятся современные курорты.
Одну из частей обращения президент посвятил ходу специальной военной операции, мерам поддержки ее участников и членов семей, угрозам со стороны НАТО и возможным ответам России на них. Путин заявил, что СВО поддержало абсолютное большинство россиян. Он также отметил, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт и сообщил, что на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
При этом глава государства призвал серьезно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.
Пентагон
Вчера, 20:23
Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины

Правительство России вводит запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина вводится с 1 марта по 31 августа. Правительство России приняло такое решение для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ. При этом запрет на экспорт не касается топлива, которое вывозится для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Не распространяется ограничение и на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
Россия запустила в космос Метеор и 18 малых спутников
Вчера, 22:04
Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников

Уничтожен командный пункт ВСУ

Три пункта управления ВСУ, один из которых – пункт управления оперативно-тактической группой "Купянск", удалось поразить на Купянском направлении российским военнослужащим силами авиации, артиллерии и ракетных войск. Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что это крупный успех российской армии. Численность войск под управлением уничтоженного командного пункта оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" составляла не менее 10 тысяч человек.
Закат на Азовском море
Вчера, 19:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море

Ликвидирована украинская ДРГ

Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении. Враг пытался прорваться на пяти лодках. В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули. Пятая развернулась и на большой скорости ретировалась.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Вчера, 19:35
Сколько россиян посмотрели интервью Путина Такеру Карлсону и как оценили

Житель Волгограда задержан по делу о госизмене

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области в аэропорту задержали 19-летнего жителя Волгограда по делу о госизмене. Молодой человек пытался вылететь в Турцию. По информации ведомства, мужчина посещал сайт фонда, который поддерживает ВСУ, и переводил средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии.
Женщины с колясками - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Вчера, 13:08
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано

Зарегистрирована обновленная вакцина от коронавируса "Спутник V"

Двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом зарегистрировал Минздрав России. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что теперь специалисты перейдут к испытаниям обновленного препарата на подростках, поскольку для них не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого также был обновлен.
 
Главное за деньВ миреВладимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюНовостиВолгоградФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ВакцинаВСУ (Вооруженные силы Украины)БензинПентагон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день
00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
23:05Главное за день: 29 февраля
22:55Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине
22:30Главные новости Крыма: 29 февраля
22:04Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников
21:48В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
21:40В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность - дополнено
21:32Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование
21:13В Крыму проснулись клещи
20:51МИД России ответил на угрозу Пентагона
20:38Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
20:23Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины
20:14Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента
19:56Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море
19:48Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта
19:35Сколько россиян посмотрели интервью Путина Такеру Карлсону и как оценили
19:10Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона
18:45В Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работы
18:32Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта
Лента новостейМолния