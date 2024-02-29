Главное за день: 29 февраля
Главные события и заявления четверга, 29 февраля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Запрет на экспорт бензина введен правительством РФ. Командный пункт ВСУ уничтожили российские военные. На Херсонском направлении ликвидирована украинская диверсионная группа. Жителя Волгограда задержали по делу о госизмене. В России зарегистрирована вакцина от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Президент обратился с посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Во время выступления лидер страны завил о необходимости увеличения МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей, что отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике. Также он поручил продлить до 2030 года программы семейной ипотеки и материнского капитала.
Также Владимир Путин заявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей.
Сберегательный сертификат - новый инвестиционный инструмент предложил запустить глава государства, чтобы россияне могли разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет. Также Владимир Путин обратил внимание на то, что у учеников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.
Сообщил глава государства и о том, что на побережье Азовского и Черного морей появятся современные курорты.
Одну из частей обращения президент посвятил ходу специальной военной операции, мерам поддержки ее участников и членов семей, угрозам со стороны НАТО и возможным ответам России на них. Путин заявил, что СВО поддержало абсолютное большинство россиян. Он также отметил, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт и сообщил, что на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
При этом глава государства призвал серьезно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.
Правительство России вводит запрет на экспорт бензина
Запрет на экспорт бензина вводится с 1 марта по 31 августа. Правительство России приняло такое решение для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ. При этом запрет на экспорт не касается топлива, которое вывозится для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Не распространяется ограничение и на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
Уничтожен командный пункт ВСУ
Три пункта управления ВСУ, один из которых – пункт управления оперативно-тактической группой "Купянск", удалось поразить на Купянском направлении российским военнослужащим силами авиации, артиллерии и ракетных войск. Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что это крупный успех российской армии. Численность войск под управлением уничтоженного командного пункта оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" составляла не менее 10 тысяч человек.
Ликвидирована украинская ДРГ
Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении. Враг пытался прорваться на пяти лодках. В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули. Пятая развернулась и на большой скорости ретировалась.
Житель Волгограда задержан по делу о госизмене
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области в аэропорту задержали 19-летнего жителя Волгограда по делу о госизмене. Молодой человек пытался вылететь в Турцию. По информации ведомства, мужчина посещал сайт фонда, который поддерживает ВСУ, и переводил средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии.
Зарегистрирована обновленная вакцина от коронавируса "Спутник V"
Двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом зарегистрировал Минздрав России. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что теперь специалисты перейдут к испытаниям обновленного препарата на подростках, поскольку для них не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого также был обновлен.