https://crimea.ria.ru/20240229/glavnoe-za-den-29-fevralya-1135328429.html

Главное за день: 29 февраля

Главное за день: 29 февраля - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Главное за день: 29 февраля

Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Запрет на экспорт бензина введен правительством РФ. Командный пункт ВСУ уничтожили... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T23:05

2024-02-29T23:05

2024-02-29T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Запрет на экспорт бензина введен правительством РФ. Командный пункт ВСУ уничтожили российские военные. На Херсонском направлении ликвидирована украинская диверсионная группа. Жителя Волгограда задержали по делу о госизмене. В России зарегистрирована вакцина от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президент обратился с посланием Федеральному собраниюПрезидент РФ Владимир Путин в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Во время выступления лидер страны завил о необходимости увеличения МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей, что отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике. Также он поручил продлить до 2030 года программы семейной ипотеки и материнского капитала.Также Владимир Путин заявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей.Сберегательный сертификат - новый инвестиционный инструмент предложил запустить глава государства, чтобы россияне могли разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет. Также Владимир Путин обратил внимание на то, что у учеников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.Сообщил глава государства и о том, что на побережье Азовского и Черного морей появятся современные курорты.Одну из частей обращения президент посвятил ходу специальной военной операции, мерам поддержки ее участников и членов семей, угрозам со стороны НАТО и возможным ответам России на них. Путин заявил, что СВО поддержало абсолютное большинство россиян. Он также отметил, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт и сообщил, что на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".При этом глава государства призвал серьезно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.Правительство России вводит запрет на экспорт бензинаЗапрет на экспорт бензина вводится с 1 марта по 31 августа. Правительство России приняло такое решение для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ. При этом запрет на экспорт не касается топлива, которое вывозится для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Не распространяется ограничение и на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.Уничтожен командный пункт ВСУТри пункта управления ВСУ, один из которых – пункт управления оперативно-тактической группой "Купянск", удалось поразить на Купянском направлении российским военнослужащим силами авиации, артиллерии и ракетных войск. Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что это крупный успех российской армии. Численность войск под управлением уничтоженного командного пункта оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск" составляла не менее 10 тысяч человек.Ликвидирована украинская ДРГ Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении. Враг пытался прорваться на пяти лодках. В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули. Пятая развернулась и на большой скорости ретировалась.Житель Волгограда задержан по делу о госизменеСотрудники УФСБ по Волгоградской области в аэропорту задержали 19-летнего жителя Волгограда по делу о госизмене. Молодой человек пытался вылететь в Турцию. По информации ведомства, мужчина посещал сайт фонда, который поддерживает ВСУ, и переводил средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии.Зарегистрирована обновленная вакцина от коронавируса "Спутник V"Двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом зарегистрировал Минздрав России. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что теперь специалисты перейдут к испытаниям обновленного препарата на подростках, поскольку для них не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого также был обновлен.

https://crimea.ria.ru/20240229/nato-pridetsya-voevat-s-rossiey-v-sluchae-porazheniya-ukrainy--pentagon-1135326511.html

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https://crimea.ria.ru/20240229/ukraina-razgonyaet-feyk-o-pozhare-na-rossiyskom-sudne-v-azovskom-more-1135326149.html

https://crimea.ria.ru/20240229/skolko-rossiyan-posmotreli-intervyu-putina-takeru-karlsonu-i-kak-otsenili-1135324164.html

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-zayavil-o-zapuske-novogo-natsproekta-semya-chto-budet-sdelano-1135309018.html

волгоград

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главное за день, в мире, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, новости, волгоград, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), вакцина, всу (вооруженные силы украины), бензин, пентагон