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Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
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Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым
Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым
Лучше один раз увидеть, чем много раз прочесть - так можно перефразировать известную поговорку. Что уж поделать - таковы тенденции современного мира медиа. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T21:33
2024-01-31T21:33
фотоленты
фото
крым
севастополь
риа новости крым
погода
рождество христово
крещение
крещение в крыму
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Лучше один раз увидеть, чем много раз прочесть - так можно перефразировать известную поговорку. Что уж поделать - таковы тенденции современного мира медиа. О том, как выглядел январь 2024 года - в фотоленте РИА Новости Крым. 17 фотографий, ярко характеризующих первый месяц наступившего года.
крым
севастополь
феодосия
керчь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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фото, фото, крым, севастополь, риа новости крым, погода, рождество христово, крещение, крещение в крыму, владимир путин (политик), выборы президента россии, переяславская рада, феодосия, сельское хозяйство, зоопарк, ремонт дорог, керчь, рпц (русская православная церковь), радио sputnik, туризм в крыму
Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым

Фотолента первого месяца 2024 года

21:33 31.01.2024
 
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Лучше один раз увидеть, чем много раз прочесть - так можно перефразировать известную поговорку. Что уж поделать - таковы тенденции современного мира медиа.
О том, как выглядел январь 2024 года - в фотоленте РИА Новости Крым. 17 фотографий, ярко характеризующих первый месяц наступившего года.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Это самая первая фотография редакции 2024 года. Пока вы спали, наш корреспондент уже вышел на поиски лучших кадров.

Первое утро 2024 года
1 из 17

Это самая первая фотография редакции 2024 года. Пока вы спали, наш корреспондент уже вышел на поиски лучших кадров.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Анна Карпенко

А пока наш фотокорреспондент запечатлевает мир на цифровой пленке, художник из Керчи Михаил Шуринов вспоминает на холсте старую Керчь.

Художник Михаил Шуринов со своей работой
2 из 17

А пока наш фотокорреспондент запечатлевает мир на цифровой пленке, художник из Керчи Михаил Шуринов вспоминает на холсте старую Керчь.

© Анна Карпенко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Январь - месяц двух больших церковных праздников - Рождества и Крещенья.

Рождество в храмах Симферополя
3 из 17

Январь - месяц двух больших церковных праздников - Рождества и Крещенья.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Традиция окунаний в воду в этот день - сугубо народная. Но люди потянулись к водоемам и в относительно теплом Крыму.

Освящение воды в Скалистом
4 из 17

Традиция окунаний в воду в этот день - сугубо народная. Но люди потянулись к водоемам и в относительно теплом Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Праздники ли, будни - для настоящего милосердия нет особых дат. Читайте наш репортаж из приюта для тех, кто почти никому никому оказался не нужен.

Андреевский дом милосердия в Севастополе
5 из 17

Праздники ли, будни - для настоящего милосердия нет особых дат. Читайте наш репортаж из приюта для тех, кто почти никому никому оказался не нужен.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Внутри человека может быть всегда теплая душа, а вот погода в январе на полуострове подкачала - снегопады и дожди.

Снегопад в Симферополе
6 из 17

Внутри человека может быть всегда теплая душа, а вот погода в январе на полуострове подкачала - снегопады и дожди.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И в итоге после теплых дней получилась вот такая красота - розово-зимний натюрморт.

Снегопад в Симферополе
7 из 17

И в итоге после теплых дней получилась вот такая красота - розово-зимний натюрморт.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Но есть и большие неприятности: оползни, затопления во многих районах полуострова. На фото: так выглядели некоторые микрорайоны Большого Севастополя.

СНТ Сахарная Головка залила вода реки Черной
8 из 17

Но есть и большие неприятности: оползни, затопления во многих районах полуострова. На фото: так выглядели некоторые микрорайоны Большого Севастополя.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

После зимних праздников на улицы, испорченные морозами, вышли ремонтники. Какие магистрали ждет ремонт - рассказываем.

Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
9 из 17

После зимних праздников на улицы, испорченные морозами, вышли ремонтники. Какие магистрали ждет ремонт - рассказываем.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Из хороших новостей месяца - Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России.

Новогодняя ярмарка в Ялте
10 из 17

Из хороших новостей месяца - Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И еще одна отличная весть - в Симферополе после нескольких лет открылся реконструированный зооуголок.

Водоем для птиц теперь огорожен
11 из 17

И еще одна отличная весть - в Симферополе после нескольких лет открылся реконструированный зооуголок.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

А вы знали, что в крымские "зимние" помидоры опыляют шмели? Почему именно они - в репортаже нашего корреспондента.

Дворец для шмелиной семьи
12 из 17

А вы знали, что в крымские "зимние" помидоры опыляют шмели? Почему именно они - в репортаже нашего корреспондента.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму наконец одобрили реставрацию средневекового памятника Феодосии - башню Константина.

Башня святого Константина в Феодосии
13 из 17

В Крыму наконец одобрили реставрацию средневекового памятника Феодосии - башню Константина.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

К новостям политики. В Крыму традиционно состоялся митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады.

Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
14 из 17

К новостям политики. В Крыму традиционно состоялся митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Республике открылся штаб общественной поддержки.

В Крыму открылся штаб общественной поддержки
15 из 17

В Республике открылся штаб общественной поддержки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

И о нас любимых. Работаем не зря - сразу две награды в январе. Во-первых, корреспондент РИА Новости Крым Ирина Мезенцева стала лауреатом конкурса "Искра Юга".

Корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом конкурса Искра Юга
16 из 17

И о нас любимых. Работаем не зря - сразу две награды в январе. Во-первых, корреспондент РИА Новости Крым Ирина Мезенцева стала лауреатом конкурса "Искра Юга".

© РИА Новости Крым
© Пресс-служба Госсовета РК

И во-вторых, обозреватель "Спутника в Крыму" Леонид Рудяков получил премию Госсовета Республики Крым. Он направил ее на нужды СВО.

Леонид Рудяков и Владимир Константинов
17 из 17

И во-вторых, обозреватель "Спутника в Крыму" Леонид Рудяков получил премию Госсовета Республики Крым. Он направил ее на нужды СВО.

© Пресс-служба Госсовета РК
 
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