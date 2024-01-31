Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым

Фотолента первого месяца 2024 года
Это самая первая фотография редакции 2024 года. Пока вы спали, наш корреспондент уже вышел на поиски лучших кадров.
Это самая первая фотография редакции 2024 года. Пока вы спали, наш корреспондент уже вышел на поиски лучших кадров.
А пока наш фотокорреспондент запечатлевает мир на цифровой пленке, художник из Керчи Михаил Шуринов вспоминает на холсте старую Керчь.
А пока наш фотокорреспондент запечатлевает мир на цифровой пленке, художник из Керчи Михаил Шуринов вспоминает на холсте старую Керчь.
Традиция окунаний в воду в этот день - сугубо народная. Но люди потянулись к водоемам и в относительно теплом Крыму.
Традиция окунаний в воду в этот день - сугубо народная. Но люди потянулись к водоемам и в относительно теплом Крыму.
Праздники ли, будни - для настоящего милосердия нет особых дат. Читайте наш репортаж из приюта для тех, кто почти никому никому оказался не нужен.
Праздники ли, будни - для настоящего милосердия нет особых дат. Читайте наш репортаж из приюта для тех, кто почти никому никому оказался не нужен.
Внутри человека может быть всегда теплая душа, а вот погода в январе на полуострове подкачала - снегопады и дожди.
Внутри человека может быть всегда теплая душа, а вот погода в январе на полуострове подкачала - снегопады и дожди.
И в итоге после теплых дней получилась вот такая красота - розово-зимний натюрморт.
И в итоге после теплых дней получилась вот такая красота - розово-зимний натюрморт.
Но есть и большие неприятности: оползни, затопления во многих районах полуострова. На фото: так выглядели некоторые микрорайоны Большого Севастополя.
Но есть и большие неприятности: оползни, затопления во многих районах полуострова. На фото: так выглядели некоторые микрорайоны Большого Севастополя.
После зимних праздников на улицы, испорченные морозами, вышли ремонтники. Какие магистрали ждет ремонт - рассказываем.
После зимних праздников на улицы, испорченные морозами, вышли ремонтники. Какие магистрали ждет ремонт - рассказываем.
Из хороших новостей месяца - Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России.
Из хороших новостей месяца - Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России.
И еще одна отличная весть - в Симферополе после нескольких лет открылся реконструированный зооуголок.
И еще одна отличная весть - в Симферополе после нескольких лет открылся реконструированный зооуголок.
А вы знали, что в крымские "зимние" помидоры опыляют шмели? Почему именно они - в репортаже нашего корреспондента.
А вы знали, что в крымские "зимние" помидоры опыляют шмели? Почему именно они - в репортаже нашего корреспондента.
В Крыму наконец одобрили реставрацию средневекового памятника Феодосии - башню Константина.
В Крыму наконец одобрили реставрацию средневекового памятника Феодосии - башню Константина.
К новостям политики. В Крыму традиционно состоялся митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады.
К новостям политики. В Крыму традиционно состоялся митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады.
В Республике открылся штаб общественной поддержки.
И о нас любимых. Работаем не зря - сразу две награды в январе. Во-первых, корреспондент РИА Новости Крым Ирина Мезенцева стала лауреатом конкурса "Искра Юга".
И о нас любимых. Работаем не зря - сразу две награды в январе. Во-первых, корреспондент РИА Новости Крым Ирина Мезенцева стала лауреатом конкурса "Искра Юга".
И во-вторых, обозреватель "Спутника в Крыму" Леонид Рудяков получил премию Госсовета Республики Крым. Он направил ее на нужды СВО.
И во-вторых, обозреватель "Спутника в Крыму" Леонид Рудяков получил премию Госсовета Республики Крым. Он направил ее на нужды СВО.