https://crimea.ria.ru/20240131/pervyy-mesyats-2024-goda-cherez-obektiv-ria-novosti-krym-1134565537.html

Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым

Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым

Лучше один раз увидеть, чем много раз прочесть - так можно перефразировать известную поговорку. Что уж поделать - таковы тенденции современного мира медиа. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T21:33

2024-01-31T21:33

2024-01-31T21:33

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Лучше один раз увидеть, чем много раз прочесть - так можно перефразировать известную поговорку. Что уж поделать - таковы тенденции современного мира медиа. О том, как выглядел январь 2024 года - в фотоленте РИА Новости Крым. 17 фотографий, ярко характеризующих первый месяц наступившего года.

крым

севастополь

феодосия

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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