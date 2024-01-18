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Русь снова объединяется: в Крыму отметили 370-летие Переяславской рады - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Русь снова объединяется: в Крыму отметили 370-летие Переяславской рады
Русь снова объединяется: в Крыму отметили 370-летие Переяславской рады - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Русь снова объединяется: в Крыму отметили 370-летие Переяславской рады
Праздничный митинг в честь 370-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией, прошел в... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T13:30
2024-01-18T13:42
крым
симферополь
сергей цеков
ефим фикс
переяславская рада
история
россия
новые регионы россии
херсонская область
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Праздничный митинг в честь 370-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией, прошел в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Мероприятие традиционно состоялось у памятника гетману Богдану Хмельницкому. В нем приняли участие около 100 человек, в том числе сенатор РФ Сергей Цеков, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич, представители общественности Луганской и Донецкой народных республик и общественных организаций Крыма, руководство крымской столицы.Сергей Цеков в приветственной речи отметил, что сегодня история практически повторяется, и территории Украины вновь воссоединяются с Россией. Подтверждением этому является вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ."Тогда русские люди в Малороссии находились под гнетом поляков, они повергались унижениям, уничтожению, над ними издевались разными методами. И они искали защиту, которую нашли у своих братьев – таких же русских людей, которые проживали на территории Великой Руси. Это был очень правильный выбор. Сегодня Украина находится под гнетом американского и европейского ига. Как тогда, так и сегодня мы спасаем эту часть России. Мы воссоединили Русь тогда и воссоединяем Русь сегодня", - сказал сенатор.Ефим Фикс подчеркнул, что итоги Переяславской рады дали новый импульс в развитии двух братских народов. По его словам, в XVII веке предки проявили мудрость и прозорливость и привели две ветви русского народа к объединению."Наши предки осознавали, что только с Россией возможна свобода, нормальная жизнь и развитие. Наши предшественники оказались правы. Сегодня Россия вновь пришла на помощь тем, кто хочет мира, защищает православие и выступает против нацизма. Нынешние руководители Украины, к сожалению, забыли великие заветы предков и вновь вошли в кабалу к Западу, продали православную веру ради личной выгоды. Но историческая справедливость в любом случае восторжествует", – сказал он.Вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич также провела исторические параллели с современностью и отметила, что жители новых возвращенных территорий убедились в правильности принятого в 2022 году решения воссоединиться с Россией.Переяславская рада – собрание старшин запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского (Гетманщины) с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю Алексею Михайловичу. По данным русского посольства, присягу дали более 127 тысяч казаков, мещан и вольных войсковых селян (кроме женщин и холопов, которые к присяге не приводились).Для России Переяславское соглашение привело к приобретению части земель Западной Руси, в том числе древнего Киева. Это событие стало очередным этапом собирания земли русской.
https://crimea.ria.ru/20240118/volim-pod-tsarya-pravoslavnogo-kak-ukraina-vossoedinilas-s-rossiey-1134268379.html
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крым, симферополь, сергей цеков, ефим фикс, переяславская рада, история, россия, новые регионы россии, херсонская область, новости крыма
Русь снова объединяется: в Крыму отметили 370-летие Переяславской рады

В Симферополе прошли праздничные мероприятия в честь 370-й годовщины Переяславской рады

13:30 18.01.2024 (обновлено: 13:42 18.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Праздничный митинг в честь 370-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией, прошел в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Мероприятие традиционно состоялось у памятника гетману Богдану Хмельницкому. В нем приняли участие около 100 человек, в том числе сенатор РФ Сергей Цеков, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич, представители общественности Луганской и Донецкой народных республик и общественных организаций Крыма, руководство крымской столицы.
Сергей Цеков в приветственной речи отметил, что сегодня история практически повторяется, и территории Украины вновь воссоединяются с Россией. Подтверждением этому является вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
"Тогда русские люди в Малороссии находились под гнетом поляков, они повергались унижениям, уничтожению, над ними издевались разными методами. И они искали защиту, которую нашли у своих братьев – таких же русских людей, которые проживали на территории Великой Руси. Это был очень правильный выбор. Сегодня Украина находится под гнетом американского и европейского ига. Как тогда, так и сегодня мы спасаем эту часть России. Мы воссоединили Русь тогда и воссоединяем Русь сегодня", - сказал сенатор.
Ефим Фикс подчеркнул, что итоги Переяславской рады дали новый импульс в развитии двух братских народов. По его словам, в XVII веке предки проявили мудрость и прозорливость и привели две ветви русского народа к объединению.
"Наши предки осознавали, что только с Россией возможна свобода, нормальная жизнь и развитие. Наши предшественники оказались правы. Сегодня Россия вновь пришла на помощь тем, кто хочет мира, защищает православие и выступает против нацизма. Нынешние руководители Украины, к сожалению, забыли великие заветы предков и вновь вошли в кабалу к Западу, продали православную веру ради личной выгоды. Но историческая справедливость в любом случае восторжествует", – сказал он.
Вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич также провела исторические параллели с современностью и отметила, что жители новых возвращенных территорий убедились в правильности принятого в 2022 году решения воссоединиться с Россией.
"И дело не только в том, что у нас появились новые дороги, дома и инфраструктура, а в том, что меняется внутренне каждый человек. Нам уютно вместе с Россией. Это посыл всем адекватным людям Украины: приходите в нашу большую семью, потому что здесь мир, процветание и созидание", - заявил она.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич на митинге, посвященном 370-летию Переяславской рады в Симферополе

Татьяна Кузьмич, замгубернатора Херсонской области
1 из 10

Вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич на митинге, посвященном 370-летию Переяславской рады в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
2 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
3 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
4 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
5 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сенатор РФ Сергей Цеков на митинге, посвященном 370-летию Переяславской рады в Симферополе

Сергей Цеков, сенатор Российской Федерации
6 из 10

Сенатор РФ Сергей Цеков на митинге, посвященном 370-летию Переяславской рады в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
7 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
8 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
9 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс на митинге, посвященном 370-летию Переяславской рады в Симферополе

Ефим Фикс, первый заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым
10 из 10

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс на митинге, посвященном 370-летию Переяславской рады в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 10

Вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич на митинге, посвященном 370-летию Переяславской рады в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10

Сенатор РФ Сергей Цеков на митинге, посвященном 370-летию Переяславской рады в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 10
Митинг, посвященный 370-летию Переяславской рады в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 10

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс на митинге, посвященном 370-летию Переяславской рады в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Переяславская рада – собрание старшин запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского (Гетманщины) с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю Алексею Михайловичу. По данным русского посольства, присягу дали более 127 тысяч казаков, мещан и вольных войсковых селян (кроме женщин и холопов, которые к присяге не приводились).
Для России Переяславское соглашение привело к приобретению части земель Западной Руси, в том числе древнего Киева. Это событие стало очередным этапом собирания земли русской.
Переяславская рада. Картина написана в 1954 году. - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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КрымСимферопольСергей ЦековЕфим ФиксПереяславская радаИсторияРоссияНовые регионы РоссииХерсонская областьНовости Крыма
 
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