https://crimea.ria.ru/20240118/rus-snova-obedinyaetsya-v-krymu-otmetili-370-letie-pereyaslavskoy-rady-1134286069.html

Русь снова объединяется: в Крыму отметили 370-летие Переяславской рады

Русь снова объединяется: в Крыму отметили 370-летие Переяславской рады - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Русь снова объединяется: в Крыму отметили 370-летие Переяславской рады

Праздничный митинг в честь 370-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией, прошел в... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T13:30

2024-01-18T13:30

2024-01-18T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Праздничный митинг в честь 370-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией, прошел в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Мероприятие традиционно состоялось у памятника гетману Богдану Хмельницкому. В нем приняли участие около 100 человек, в том числе сенатор РФ Сергей Цеков, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич, представители общественности Луганской и Донецкой народных республик и общественных организаций Крыма, руководство крымской столицы.Сергей Цеков в приветственной речи отметил, что сегодня история практически повторяется, и территории Украины вновь воссоединяются с Россией. Подтверждением этому является вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ."Тогда русские люди в Малороссии находились под гнетом поляков, они повергались унижениям, уничтожению, над ними издевались разными методами. И они искали защиту, которую нашли у своих братьев – таких же русских людей, которые проживали на территории Великой Руси. Это был очень правильный выбор. Сегодня Украина находится под гнетом американского и европейского ига. Как тогда, так и сегодня мы спасаем эту часть России. Мы воссоединили Русь тогда и воссоединяем Русь сегодня", - сказал сенатор.Ефим Фикс подчеркнул, что итоги Переяславской рады дали новый импульс в развитии двух братских народов. По его словам, в XVII веке предки проявили мудрость и прозорливость и привели две ветви русского народа к объединению."Наши предки осознавали, что только с Россией возможна свобода, нормальная жизнь и развитие. Наши предшественники оказались правы. Сегодня Россия вновь пришла на помощь тем, кто хочет мира, защищает православие и выступает против нацизма. Нынешние руководители Украины, к сожалению, забыли великие заветы предков и вновь вошли в кабалу к Западу, продали православную веру ради личной выгоды. Но историческая справедливость в любом случае восторжествует", – сказал он.Вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич также провела исторические параллели с современностью и отметила, что жители новых возвращенных территорий убедились в правильности принятого в 2022 году решения воссоединиться с Россией.Переяславская рада – собрание старшин запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского (Гетманщины) с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю Алексею Михайловичу. По данным русского посольства, присягу дали более 127 тысяч казаков, мещан и вольных войсковых селян (кроме женщин и холопов, которые к присяге не приводились).Для России Переяславское соглашение привело к приобретению части земель Западной Руси, в том числе древнего Киева. Это событие стало очередным этапом собирания земли русской.

https://crimea.ria.ru/20240118/volim-pod-tsarya-pravoslavnogo-kak-ukraina-vossoedinilas-s-rossiey-1134268379.html

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крым, симферополь, сергей цеков, ефим фикс, переяславская рада, история, россия, новые регионы россии, херсонская область, новости крыма