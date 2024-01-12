Снегопад обрушился на Симферополь – морозные фото

Снегопад обрушился на Симферополь – фото зимних улиц города

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Снегопад в Симферополе © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

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Снегопад начался в крымской столице ранним утром. В течение пятницы и в субботу над полуостровом господствует холодный фронт - объявлено штормовое предупреждение. На улицы вышли специалисты коммунальных служб, которые расчищают дороги и пешеходные зоны от гололеда и заносов. Снежные кадры с улиц Симферополя - в фотоленте РИА Новости Крым.