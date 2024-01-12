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Снегопад обрушился на Симферополь – морозные фото - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Фотоленты
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Снегопад обрушился на Симферополь – морозные фото
Снегопад обрушился на Симферополь – морозные фото - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Снегопад обрушился на Симферополь – морозные фото
Снегопад начался в крымской столице ранним утром. В течение пятницы и в субботу над полуостровом господствует холодный фронт - объявлено штормовое предупреждение. На улицы вышли специалисты коммунальных служб, которые расчищают дороги и пешеходные зоны от гололеда и заносов. Снежные кадры с улиц Симферополя - в фотоленте РИА Новости Крым.
2024-01-12T16:03
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Снегопад обрушился на Симферополь – морозные фото

Снегопад обрушился на Симферополь – фото зимних улиц города

16:03 12.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Снегопад начался в крымской столице ранним утром. В течение пятницы и в субботу над полуостровом господствует холодный фронт - объявлено штормовое предупреждение. На улицы вышли специалисты коммунальных служб, которые расчищают дороги и пешеходные зоны от гололеда и заносов. Снежные кадры с улиц Симферополя - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на два дня

Снегопад в Симферополе
1 из 11

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на два дня

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе идет снег, на дорогах образовался гололед

Снегопад в Симферополе
2 из 11

В Симферополе идет снег, на дорогах образовался гололед

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Улицы и дороги расчищают коммунальщики

Снегопад в Симферополе
3 из 11

Улицы и дороги расчищают коммунальщики

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Все это "обрамляет" порывистый северо-западный ветер до 25 метров в секунду

Снегопад в Симферополе
4 из 11

Все это "обрамляет" порывистый северо-западный ветер до 25 метров в секунду

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пятница станет самым ненастным днем на этой неделе, ранее прогнозировали в ФОБОС

Снегопад в Симферополе
5 из 11

Пятница станет самым ненастным днем на этой неделе, ранее прогнозировали в ФОБОС

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А в ночь на субботу похолодает до -16

Снегопад в Симферополе
6 из 11

А в ночь на субботу похолодает до -16

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Это ниже климатической нормы

Снегопад в Симферополе
7 из 11

Это ниже климатической нормы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Но до рекорда еще далеко

Снегопад в Симферополе
8 из 11

Но до рекорда еще далеко

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Он был побит больше ста лет назад - тогда столики термометров опустились до отметки -30 градусов

Снегопад в Симферополе
9 из 11

Он был побит больше ста лет назад - тогда столики термометров опустились до отметки -30 градусов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Зима погостит в Крыму недолго

Снегопад в Симферополе
10 из 11

Зима погостит в Крыму недолго

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Уже в воскресенье в регионе начнется потепление

Снегопад в Симферополе
11 из 11

Уже в воскресенье в регионе начнется потепление

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 11

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на два дня

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 11

В Симферополе идет снег, на дорогах образовался гололед

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 11

Улицы и дороги расчищают коммунальщики

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 11

Все это "обрамляет" порывистый северо-западный ветер до 25 метров в секунду

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 11

Пятница станет самым ненастным днем на этой неделе, ранее прогнозировали в ФОБОС

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 11

А в ночь на субботу похолодает до -16

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 11

Это ниже климатической нормы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 11

Но до рекорда еще далеко

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 11

Он был побит больше ста лет назад - тогда столики термометров опустились до отметки -30 градусов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 11

Зима погостит в Крыму недолго

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 11

Уже в воскресенье в регионе начнется потепление

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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