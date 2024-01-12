Снегопад обрушился на Симферополь – морозные фото

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на два дня
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на два дня
В Симферополе идет снег, на дорогах образовался гололед
В Симферополе идет снег, на дорогах образовался гололед
Улицы и дороги расчищают коммунальщики
Улицы и дороги расчищают коммунальщики
Все это "обрамляет" порывистый северо-западный ветер до 25 метров в секунду
Все это "обрамляет" порывистый северо-западный ветер до 25 метров в секунду
Пятница станет самым ненастным днем на этой неделе, ранее прогнозировали в ФОБОС
Пятница станет самым ненастным днем на этой неделе, ранее прогнозировали в ФОБОС
А в ночь на субботу похолодает до -16
А в ночь на субботу похолодает до -16
Это ниже климатической нормы
Это ниже климатической нормы
Но до рекорда еще далеко
Но до рекорда еще далеко
Он был побит больше ста лет назад - тогда столики термометров опустились до отметки -30 градусов
Он был побит больше ста лет назад - тогда столики термометров опустились до отметки -30 градусов
Зима погостит в Крыму недолго
Зима погостит в Крыму недолго
Уже в воскресенье в регионе начнется потепление
Уже в воскресенье в регионе начнется потепление
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на два дня
В Симферополе идет снег, на дорогах образовался гололед
Улицы и дороги расчищают коммунальщики
Все это "обрамляет" порывистый северо-западный ветер до 25 метров в секунду
Пятница станет самым ненастным днем на этой неделе, ранее прогнозировали в ФОБОС
А в ночь на субботу похолодает до -16
Это ниже климатической нормы
Но до рекорда еще далеко
Он был побит больше ста лет назад - тогда столики термометров опустились до отметки -30 градусов
Зима погостит в Крыму недолго
Уже в воскресенье в регионе начнется потепление