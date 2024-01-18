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Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО
Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО
Обозреватель радио "Спутник в Крыму" Леонид Рудяков получил государственную премию Республики Крым в номинации "Образование, работы для детей и юношества". РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T15:45
2024-01-18T15:45
радио "спутник в крыму"
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государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Обозреватель радио "Спутник в Крыму" Леонид Рудяков получил государственную премию Республики Крым в номинации "Образование, работы для детей и юношества".Торжественная церемония прошла в Государственном совете РК. Премия вручена за организацию и проведение фестиваля детского и юношеского творчества "Крымский вундеркинд". По словам Леонида Рудякова, он планирует направить полученные деньги на нужды СВО.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отметил государственными наградами и знаками отличия Государственного совета РК сотрудников подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. Церемония награждения была приурочена к 10-летию агентства, которое отмечалось в декабре 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные наградыАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваЖурналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
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международная медиагруппа "россия сегодня", государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым, общество, леонид рудяков, крымский вундеркинд
Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО

Обозреватель "Спутника в Крыму" Леонид Рудяков получил государственную премию

15:45 18.01.2024
 
© Пресс-служба Госсовета РКЛеонид Рудяков и Владимир Константинов
Леонид Рудяков и Владимир Константинов
© Пресс-служба Госсовета РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Обозреватель радио "Спутник в Крыму" Леонид Рудяков получил государственную премию Республики Крым в номинации "Образование, работы для детей и юношества".
Торжественная церемония прошла в Государственном совете РК. Премия вручена за организацию и проведение фестиваля детского и юношеского творчества "Крымский вундеркинд". По словам Леонида Рудякова, он планирует направить полученные деньги на нужды СВО.
"Сегодня абсолютно каждый крымчанин осознает важность СВО. Мы видим атаки на мирные города юга России, видим попытки атаковать наш полуостров. И понимаем, что весь этот ужас сейчас могут предотвратить только наши бойцы на передовой. Помимо поддержки в сфере образования, в том числе путем создания программы профессиональной переподготовки для наших ветеранов, и на информационном фронте, мы решили, что правильным будет направить эти деньги на нужды участников спецоперации. Все мы уверены в нашей победе. И хотелось бы верить, что наш вклад хоть немного, но приблизит эту победу", - отметил он.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отметил государственными наградами и знаками отличия Государственного совета РК сотрудников подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. Церемония награждения была приурочена к 10-летию агентства, которое отмечалось в декабре 2023 года.
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