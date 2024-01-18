https://crimea.ria.ru/20240118/obozrevatel-sputnika-v-krymu-poluchil-premiyu-i-napravil-ee-na-nuzhdy-svo-1134265264.html

Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО

Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО

Обозреватель радио "Спутник в Крыму" Леонид Рудяков получил государственную премию Республики Крым в номинации "Образование, работы для детей и юношества". РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T15:45

2024-01-18T15:45

2024-01-18T15:45

радио "спутник в крыму"

международная медиагруппа "россия сегодня"

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

крым

общество

леонид рудяков

крымский вундеркинд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Обозреватель радио "Спутник в Крыму" Леонид Рудяков получил государственную премию Республики Крым в номинации "Образование, работы для детей и юношества".Торжественная церемония прошла в Государственном совете РК. Премия вручена за организацию и проведение фестиваля детского и юношеского творчества "Крымский вундеркинд". По словам Леонида Рудякова, он планирует направить полученные деньги на нужды СВО.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отметил государственными наградами и знаками отличия Государственного совета РК сотрудников подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. Церемония награждения была приурочена к 10-летию агентства, которое отмечалось в декабре 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные наградыАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваЖурналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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международная медиагруппа "россия сегодня", государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым, общество, леонид рудяков, крымский вундеркинд