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В Крыму открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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В Крыму открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина
В Крыму открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина - РИА Новости Крым, 22.01.2024
В Крыму открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина
В Симферополе открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T15:20
2024-01-22T16:35
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.Работа штаба нацелена на решение проблем населения, системное проведение избирательной кампании, встречи с жителями, работу с наблюдателями. Все вопросы, с которыми приходят сюда люди, должны быть решены положительно, подчеркнул Аксенов.Константинов в свою очередь отметил, что Владимир Путин стал в жизни Крыма "особым человеком, который в 2014 году определил судьбу полуострова".Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Согласно законодательству, он должен собрать в поддержку своего выдвижения 300 тысяч подписей. По состоянию на 8 января в поддержку Путина собрано более 3 млн подписей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеровВведут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ КонстантиноваПолитолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиНа Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента
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В Крыму открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина

В Крыму открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина

15:20 22.01.2024 (обновлено: 16:35 22.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.

"Правильное дело, хорошо организованное. Никого ни у нас в Крыму, ни в целом в России, я думаю, не надо убеждать в том, что лидер у нас в стране один. Он не бросал Крым на протяжении всех этих 10 лет, в любых ситуациях мы чувствовали поддержку нашего лидера", - сказал Аксенов.

Работа штаба нацелена на решение проблем населения, системное проведение избирательной кампании, встречи с жителями, работу с наблюдателями. Все вопросы, с которыми приходят сюда люди, должны быть решены положительно, подчеркнул Аксенов.
Константинов в свою очередь отметил, что Владимир Путин стал в жизни Крыма "особым человеком, который в 2014 году определил судьбу полуострова".
"Этот штаб – это не чиновничья и не партийная поддержка. Люди, представители общественных организаций, которые приходят сюда, будут общаться, вырабатывать мнения, пожелания в целях поддержки нашего лидера", - сказал председатель Госсовета РК.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Согласно законодательству, он должен собрать в поддержку своего выдвижения 300 тысяч подписей. По состоянию на 8 января в поддержку Путина собрано более 3 млн подписей.
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