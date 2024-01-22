https://crimea.ria.ru/20240122/v-krymu-otkrylsya-shtab-obschestvennoy-podderzhki-vladimira-putina-1134380326.html

В Крыму открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина

В Крыму открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина - РИА Новости Крым, 22.01.2024

В Крыму открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина

В Симферополе открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T15:20

2024-01-22T15:20

2024-01-22T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.Работа штаба нацелена на решение проблем населения, системное проведение избирательной кампании, встречи с жителями, работу с наблюдателями. Все вопросы, с которыми приходят сюда люди, должны быть решены положительно, подчеркнул Аксенов.Константинов в свою очередь отметил, что Владимир Путин стал в жизни Крыма "особым человеком, который в 2014 году определил судьбу полуострова".Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Согласно законодательству, он должен собрать в поддержку своего выдвижения 300 тысяч подписей. По состоянию на 8 января в поддержку Путина собрано более 3 млн подписей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеровВведут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ КонстантиноваПолитолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиНа Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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