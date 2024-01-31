https://crimea.ria.ru/20240131/glavnye-novosti-kryma-31-yanvarya-1134602248.html
Главные новости Крыма: 31 января
Главные новости Крыма: 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Главные новости Крыма: 31 января
ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами. Путин назначил нового прокурора Севастополя. Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T23:25
2024-01-31T23:25
2024-01-31T23:25
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всу (вооруженные силы украины)
сергей аксенов
марат хуснуллин
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами. Путин назначил нового прокурора Севастополя. Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма. Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года. Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора. Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил закон о конфискации имущества за фейки о ВС России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетамиВСУ предприняли атаку на Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ.Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны.Губернатор Севастополя Михаила Развожаев добавил, что упавшие обломки повредили 12 строений в садовом товариществе "Усть-Бельбек". В городе около трех часов звучала воздушная тревога, было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.Путин назначил нового прокурора СевастополяНовым прокурором Севастополя назначен Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале официального опубликования правовых актов."Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича - прокурором Тверской области, освободив его от занимаемой должности; Шевцова Андрея Юрьевича - прокурором Севастополя, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.Мебель для детсада в Мариуполе передали из КрымаТридцать комплектов парт и стульев поступили сегодня в детский сад "Дельфиненок" города Мариуполь. Сертификат на закупку мебели руководству дошкольного учреждения в ноябре передал спикер Госсовета РК Владимир Константинов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе председателя парламента."Тридцать парт и шестьдесят стульев из Крыма передали в детский сад №156 города "Дельфиненок", – сообщили в пресс-службе. – Мебель уже загрузили в Симферополе, скоро она будет доставлена в Мариуполь и установлена в группах дошкольного учреждения".Первые случаи кори выявили в Крыму с начала годаВ Крыму с начала 2024 года выявили два случая заболевания корью, за весь прошлый год в регионе корью заболели 27 человек."В прошлом году Крыму зарегистрировали 21 очаг кори, в которых заболели 27 человек. Шесть очагов зарегистрировано в учреждениях образования. Уже в этом году зарегистрировано два случая кори", - сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Вернут ли в Крыму масочный режимВ Крыму еженедельно фиксируется порядка 250 случаев заболевания COVID-19, но возвращать масочный режим в регионе пока не планируется"На сегодняшний день ситуация по коронавирусу находится на уровне декабря прошлого года, резкого подъема заболеваемости нет, но ковид есть, он не ушел - порядка 200-250 случаев в неделю в Крыму фиксируется. При этом масочный режим в сегодняшней эпидемиологической ситуации мы вводить не будем, для этого пока нет показаний", - сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Ситуация с гриппом и ОРВИ в КрымуВ Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 240 случаев заболевания гриппом. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму закрыто 5 школ."Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на полуострове находится на эпидемиологическом подъеме, цифры заболеваемости находятся на высоких показателях. Но в целом они характерны для этого периода года", – сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.В Крыму оценили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РоссииГлава Крыма Сергей Аксенов поддержал принятый в среду Государственной думой РФ закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ."Полностью поддерживаю принятие Государственной Думой законопроекта о конфискации имущества за фейки о наших Вооруженных Силах. Всех этих мерзавцев надо бить по их самому больному месту – кошельку. Причем бить как можно больнее", – написал в своем Telegram-канале Аксенов. За фейки о российской армии надо перекрыть виновным любые возможности зарабатывать в России, добавил он.Миллион человек проехали по сухопутному коридоруОколо миллиона граждан воспользовались альтернативным маршрутом из Ростова-на-Дону в Крым в летние месяцы. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Только за летние месяцы этого года (по альтернативному маршруту, – ред.) проехали миллион пассажиров… Миллион граждан проехали на личных машинах и на автобусах", – сказал Хуснуллин.Вице-премьер подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря созданию полноценного 370-километрового участка дороги между Ростовской областью и Крымом.
https://crimea.ria.ru/20240131/v-simferopole-nezakonno-uderzhivali-patsientov-v-tsentre-reabilitatsii-1134586782.html
https://crimea.ria.ru/20240131/bili-s-utra-do-pozdney-nochi-kak-krymskie-artilleristy-otrazili-ataku-vsu-1134577060.html
https://crimea.ria.ru/20240131/krymskie-oteli-i-restorany-perekhodyat-na-mestnuyu-govyadinu-1134559871.html
https://crimea.ria.ru/20240131/v-sevastopolskom-akvariume-poselilis-ekzoticheskie-yaguary-1134582456.html
https://crimea.ria.ru/20240131/pervyy-mesyats-2024-goda-cherez-obektiv-ria-novosti-krym-1134565537.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, крым, новости, новости крыма, общество, всу (вооруженные силы украины), сергей аксенов, марат хуснуллин, экономика, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами. Путин назначил нового прокурора Севастополя. Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма. Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года. Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора. Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил закон о конфискации имущества за фейки о ВС России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами
ВСУ предприняли атаку на Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом", - говорится
в сообщении.
Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны.
Губернатор Севастополя Михаила Развожаев добавил
, что упавшие обломки повредили 12 строений в садовом товариществе "Усть-Бельбек". В городе около трех часов звучала воздушная тревога
, было перекрыто движение транспорта
по Крымскому мосту.
Путин назначил нового прокурора Севастополя
Новым прокурором Севастополя назначен Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен
на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича - прокурором Тверской области, освободив его от занимаемой должности; Шевцова Андрея Юрьевича - прокурором Севастополя, освободив его от занимаемой должности", - говорится
в тексте документа.
Мебель для детсада в Мариуполе передали из Крыма
Тридцать комплектов парт и стульев поступили сегодня в детский сад "Дельфиненок" города Мариуполь. Сертификат на закупку мебели руководству дошкольного учреждения в ноябре передал спикер Госсовета РК Владимир Константинов. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в пресс-службе председателя парламента.
"Тридцать парт и шестьдесят стульев из Крыма передали в детский сад №156 города "Дельфиненок", – сообщили
в пресс-службе. – Мебель уже загрузили в Симферополе, скоро она будет доставлена в Мариуполь и установлена в группах дошкольного учреждения".
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года
В Крыму с начала 2024 года выявили два случая заболевания корью, за весь прошлый год в регионе корью заболели 27 человек.
"В прошлом году Крыму зарегистрировали 21 очаг кори, в которых заболели 27 человек. Шесть очагов зарегистрировано в учреждениях образования. Уже в этом году зарегистрировано два случая кори", - сообщила
руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Вернут ли в Крыму масочный режим
В Крыму еженедельно фиксируется порядка 250 случаев заболевания COVID-19, но возвращать масочный режим в регионе пока не планируется
"На сегодняшний день ситуация по коронавирусу находится на уровне декабря прошлого года, резкого подъема заболеваемости нет, но ковид есть, он не ушел - порядка 200-250 случаев в неделю в Крыму фиксируется. При этом масочный режим в сегодняшней эпидемиологической ситуации мы вводить не будем, для этого пока нет показаний", - сообщила
руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
Ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму
В Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 240 случаев заболевания гриппом. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму закрыто 5 школ.
"Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на полуострове находится на эпидемиологическом подъеме, цифры заболеваемости находятся на высоких показателях. Но в целом они характерны для этого периода года", – сообщила
главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.
В Крыму оценили закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал принятый в среду Государственной думой РФ закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ.
"Полностью поддерживаю принятие Государственной Думой законопроекта о конфискации имущества за фейки о наших Вооруженных Силах. Всех этих мерзавцев надо бить по их самому больному месту – кошельку. Причем бить как можно больнее", – написал
в своем Telegram-канале Аксенов. За фейки о российской армии надо перекрыть виновным любые возможности зарабатывать в России, добавил он.
Миллион человек проехали по сухопутному коридору
Около миллиона граждан воспользовались альтернативным маршрутом из Ростова-на-Дону в Крым в летние месяцы. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Только за летние месяцы этого года (по альтернативному маршруту, – ред.) проехали миллион пассажиров… Миллион граждан проехали на личных машинах и на автобусах", – сказал
Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря созданию полноценного 370-километрового участка дороги между Ростовской областью и Крымом.