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Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ
Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ
Новым прокурором Севастополя назначен Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале официального... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T06:34
2024-01-31T06:52
крым
севастополь
тверская область
максим жук
прокуратура города севастополя
владимир путин (политик)
закон и право
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Новым прокурором Севастополя назначен Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале официального опубликования правовых актов.Ранее занимавший должность прокурора Севастополя Максим Жук этим же указом назначен главой ведомства в Тверской области.Документ вступает в силу со дня его подписания.Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России" и медаль "300 лет прокуратуре России".Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый директор "Крымэнерго"В Крыму назначен новый министр промышленной политикиМаксим Жук: борьба с коррупцией в Севастополе – на контроле прокуратуры
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крым, севастополь, тверская область, максим жук, прокуратура города севастополя, владимир путин (политик), закон и право, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости
Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ

Новым прокурором Севастополя стал Андрей Шевцов - указ Путина

06:34 31.01.2024 (обновлено: 06:52 31.01.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Новым прокурором Севастополя назначен Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее занимавший должность прокурора Севастополя Максим Жук этим же указом назначен главой ведомства в Тверской области.
"Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича - прокурором Тверской области, освободив его от занимаемой должности; Шевцова Андрея Юрьевича - прокурором Севастополя, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России" и медаль "300 лет прокуратуре России".
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КрымСевастопольТверская областьМаксим ЖукПрокуратура города СевастополяВладимир Путин (политик)Закон и правоКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиНовости
 
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