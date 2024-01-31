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Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ
Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ
Новым прокурором Севастополя назначен Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале официального... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T06:34
2024-01-31T06:34
2024-01-31T06:52
крым
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максим жук
прокуратура города севастополя
владимир путин (политик)
закон и право
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Новым прокурором Севастополя назначен Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале официального опубликования правовых актов.Ранее занимавший должность прокурора Севастополя Максим Жук этим же указом назначен главой ведомства в Тверской области.Документ вступает в силу со дня его подписания.Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России" и медаль "300 лет прокуратуре России".Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый директор "Крымэнерго"В Крыму назначен новый министр промышленной политикиМаксим Жук: борьба с коррупцией в Севастополе – на контроле прокуратуры
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крым, севастополь, тверская область, максим жук, прокуратура города севастополя, владимир путин (политик), закон и право, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости
Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ
Новым прокурором Севастополя стал Андрей Шевцов - указ Путина
06:34 31.01.2024 (обновлено: 06:52 31.01.2024)