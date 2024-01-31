https://crimea.ria.ru/20240131/putin-naznachil-novogo-prokurora-sevastopolya---ukaz-1134575587.html

Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ

Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ

Новым прокурором Севастополя назначен Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале официального... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T06:34

2024-01-31T06:34

2024-01-31T06:52

крым

севастополь

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максим жук

прокуратура города севастополя

владимир путин (политик)

закон и право

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Новым прокурором Севастополя назначен Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале официального опубликования правовых актов.Ранее занимавший должность прокурора Севастополя Максим Жук этим же указом назначен главой ведомства в Тверской области.Документ вступает в силу со дня его подписания.Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России" и медаль "300 лет прокуратуре России".Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый директор "Крымэнерго"В Крыму назначен новый министр промышленной политикиМаксим Жук: борьба с коррупцией в Севастополе – на контроле прокуратуры

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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