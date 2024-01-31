Рейтинг@Mail.ru
Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240131/tridtsat-komplektov-mebeli-dlya-detsada-v-mariupole-peredali-iz-kryma-1134589116.html
Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма
Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма
Тридцать комплектов парт и стульев поступили сегодня в детский сад "Дельфиненок" города Мариуполь. Сертификат на закупку мебели руководству дошкольного... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:40
2024-01-31T17:40
мариуполь
крым
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
новые регионы россии
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591282_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_f55ec10dde8a676d8e9dec2febde068c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Тридцать комплектов парт и стульев поступили сегодня в детский сад "Дельфиненок" города Мариуполь. Сертификат на закупку мебели руководству дошкольного учреждения в ноябре передал спикер Госсовета РК Владимир Константинов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе председателя парламента.И уточнили, что в ходе рабочего визита в Мариуполь 14 ноября Владимир Константинов передал руководству детского сада сертификат на детскую мебель для организации образовательного процесса, а также кондиционер и проектор.Ранее здание садика было отремонтировано при поддержке правительства Москвы. Читайте также на РИА Новости Крым:40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструментыВ развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублейКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
мариуполь
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591282_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a94d789e3f5ab77fd9dce38c03e8099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мариуполь, крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, новые регионы россии, новости крыма, новости, видео
Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма

Спикер Госсовета Крыма Константинов передал детям Мариуполя мебель для детского сада

17:40 31.01.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Тридцать комплектов парт и стульев поступили сегодня в детский сад "Дельфиненок" города Мариуполь. Сертификат на закупку мебели руководству дошкольного учреждения в ноябре передал спикер Госсовета РК Владимир Константинов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе председателя парламента.
"Тридцать парт и шестьдесят стульев из Крыма передали в детский сад №156 города "Дельфиненок", – сообщили в пресс-службе. – Мебель уже загрузили в Симферополе, скоро она будет доставлена в Мариуполь и установлена в группах дошкольного учреждения".
И уточнили, что в ходе рабочего визита в Мариуполь 14 ноября Владимир Константинов передал руководству детского сада сертификат на детскую мебель для организации образовательного процесса, а также кондиционер и проектор.
Ранее здание садика было отремонтировано при поддержке правительства Москвы.

Читайте также на РИА Новости Крым:
40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты
В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей
Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
 
МариупольКрымГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновНовые регионы РоссииНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
18:05В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре
17:45В Севастополе работает система ПВО
17:40Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма
17:39Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
17:35РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин
17:31Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года
17:27Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин
17:23Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина
17:18Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа
17:15Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин
17:09Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах
16:38ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель
16:27В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги
16:16Крымский мост закрыт
15:40195 российских военных возвращены из украинского плена
15:37Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова
15:19В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации
14:59В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело
14:40Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО
Лента новостейМолния