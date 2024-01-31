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Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма

Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма

Тридцать комплектов парт и стульев поступили сегодня в детский сад "Дельфиненок" города Мариуполь. Сертификат на закупку мебели руководству дошкольного... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T17:40

2024-01-31T17:40

2024-01-31T17:40

мариуполь

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государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Тридцать комплектов парт и стульев поступили сегодня в детский сад "Дельфиненок" города Мариуполь. Сертификат на закупку мебели руководству дошкольного учреждения в ноябре передал спикер Госсовета РК Владимир Константинов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе председателя парламента.И уточнили, что в ходе рабочего визита в Мариуполь 14 ноября Владимир Константинов передал руководству детского сада сертификат на детскую мебель для организации образовательного процесса, а также кондиционер и проектор.Ранее здание садика было отремонтировано при поддержке правительства Москвы. Читайте также на РИА Новости Крым:40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструментыВ развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублейКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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