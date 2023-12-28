https://crimea.ria.ru/20231228/40-let-takogo-ne-bylo-muzykalnaya-shkola-v-berdyanske-poluchila-instrumenty-1133872362.html

40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты

40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты - РИА Новости Крым, 28.12.2023

40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты

Впервые за сорок лет в музыкальной школе Бердянска появились новые инструменты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T22:15

2023-12-28T22:15

2023-12-28T22:15

бердянск

евгений балицкий

образование в россии

новые регионы россии

запорожская область

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Впервые за сорок лет в музыкальной школе Бердянска появились новые инструменты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, такого масштабного пополнения музыкальной школы новыми инструментами не было с 1980-х годов.Уточнено, что учреждение получило не только инструменты, а также компьютеры, электронное оборудование, охранную систему и мебель от Президентского фонда культурных инициатив и по линии Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры России.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всем регионам.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за годВ развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублейКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей

бердянск

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бердянск, евгений балицкий, образование в россии, новые регионы россии, запорожская область, культура