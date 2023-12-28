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40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты
40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты - РИА Новости Крым, 28.12.2023
40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты
Впервые за сорок лет в музыкальной школе Бердянска появились новые инструменты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T22:15
2023-12-28T22:15
бердянск
евгений балицкий
образование в россии
новые регионы россии
запорожская область
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Впервые за сорок лет в музыкальной школе Бердянска появились новые инструменты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, такого масштабного пополнения музыкальной школы новыми инструментами не было с 1980-х годов.Уточнено, что учреждение получило не только инструменты, а также компьютеры, электронное оборудование, охранную систему и мебель от Президентского фонда культурных инициатив и по линии Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры России.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всем регионам.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за годВ развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублейКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
бердянск
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бердянск, евгений балицкий, образование в россии, новые регионы россии, запорожская область, культура
40 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты

Балицкий: впервые за 40 лет бердянская музыкальная школа получила новые инструменты

22:15 28.12.2023
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоМузыкальная школа в Бердянске получила инструменты
Музыкальная школа в Бердянске получила инструменты
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Впервые за сорок лет в музыкальной школе Бердянска появились новые инструменты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Впервые за 40 лет бердянская музыкальная школа получила большую партию новых музыкальных инструментов, и теперь учреждение культуры полностью укомплектовано", - написал он.
По его словам, такого масштабного пополнения музыкальной школы новыми инструментами не было с 1980-х годов.
Уточнено, что учреждение получило не только инструменты, а также компьютеры, электронное оборудование, охранную систему и мебель от Президентского фонда культурных инициатив и по линии Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всем регионам.
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БердянскЕвгений БалицкийОбразование в РоссииНовые регионы РоссииЗапорожская областьКультура
 
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Заголовок открываемого материала
23:07Главные новости Крыма: 28 декабря
22:45Главное за день: 28 декабря
22:1540 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты
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