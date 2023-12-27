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Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин
Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин
Труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T18:02
2023-12-27T18:02
2023-12-27T18:07
владимир путин (политик)
зарплата
образование в россии
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в среду и поручил Кабмину продумать соответствующие меры.По мнению Путина, труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров."Понятно - меньше платят, люди переезжают. Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей… Прошу правительство предложить системные меры по решению проблемы оплаты труда учителей", - поручил глава государства.Также по его словам, необходимо продумать меры, которые помогут снять с учителей непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей - выпускников профильных вузов."Здесь важны все факторы: и наставничество, содействие со стороны старших коллег и конечно адресные меры поддержки", - убежден президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за годСколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуЗапрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму
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владимир путин (политик), зарплата, образование в россии, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), общество, россия
Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин
Путин: труд учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всем регионам
18:02 27.12.2023 (обновлено: 18:07 27.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в среду и поручил Кабмину продумать соответствующие меры.
"Важнейший вопрос - совершенствование системы оплаты труда. Напомню, в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла определенную роль, вместе с тем нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. Прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране", - сказал президент.
По мнению Путина, труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров.
"Понятно - меньше платят, люди переезжают. Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей… Прошу правительство предложить системные меры по решению проблемы оплаты труда учителей", - поручил глава государства.
Также по его словам, необходимо продумать меры, которые помогут снять с учителей непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей - выпускников профильных вузов.
"Здесь важны все факторы: и наставничество, содействие со стороны старших коллег и конечно адресные меры поддержки", - убежден президент.
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