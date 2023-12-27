Рейтинг@Mail.ru
Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231227/zaplaty-uchiteley-v-rossii-nuzhno-privesti-k-edinomu-urovnyu--putin-1133848569.html
Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин
Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин
Труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T18:02
2023-12-27T18:07
владимир путин (политик)
зарплата
образование в россии
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/29/1113252998_0:182:5365:3199_1920x0_80_0_0_6f8a89a9211d2bc32ef85a90825f6345.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в среду и поручил Кабмину продумать соответствующие меры.По мнению Путина, труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров."Понятно - меньше платят, люди переезжают. Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей… Прошу правительство предложить системные меры по решению проблемы оплаты труда учителей", - поручил глава государства.Также по его словам, необходимо продумать меры, которые помогут снять с учителей непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей - выпускников профильных вузов."Здесь важны все факторы: и наставничество, содействие со стороны старших коллег и конечно адресные меры поддержки", - убежден президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за годСколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуЗапрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/29/1113252998_428:0:4935:3380_1920x0_80_0_0_86ac9648a6b0fdd1cafb60e4554246cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), зарплата, образование в россии, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), общество, россия
Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин

Путин: труд учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всем регионам

18:02 27.12.2023 (обновлено: 18:07 27.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоУрок в школе №42 им. Эшрефа Шемьи-заде в микрорайоне Каменка (Симферополь)
Урок в школе №42 им. Эшрефа Шемьи-заде в микрорайоне Каменка (Симферополь) - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в среду и поручил Кабмину продумать соответствующие меры.
"Важнейший вопрос - совершенствование системы оплаты труда. Напомню, в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла определенную роль, вместе с тем нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. Прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране", - сказал президент.
По мнению Путина, труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров.
"Понятно - меньше платят, люди переезжают. Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей… Прошу правительство предложить системные меры по решению проблемы оплаты труда учителей", - поручил глава государства.
Также по его словам, необходимо продумать меры, которые помогут снять с учителей непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей - выпускников профильных вузов.
"Здесь важны все факторы: и наставничество, содействие со стороны старших коллег и конечно адресные меры поддержки", - убежден президент.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за год
Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу
Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму
 
Владимир Путин (политик)ЗарплатаОбразование в РоссииМинистерство науки и высшего образования России (Минобрнауки РФ)ОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:32Новый год в Крыму: продажи туров выросли на треть
19:09Оливье по-крымски: во сколько обойдутся продукты для новогоднего салата
18:39Крымчанку отправят в колонию за неуплату алиментов на четверых детей
18:25Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество
18:02Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин
17:53Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации"
17:32На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента
17:28Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда
17:13Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
17:02В Симферополе открыли Зал славы крымской журналистики
16:55В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет
16:51Пушилин оценил перспективы восстановления Марьинки
16:35Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС
16:14Ялтинские парковки сделают бесплатными в новогодние праздники
15:56В Симферопольское водохранилище выпустили рыбу: 60 тысяч мальков
15:35ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику
15:24В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий
15:07Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"*
14:52Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS
14:39Глава администрации Черноморского района Крыма уходит в отставку
Лента новостейМолния