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Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин

Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин

Труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T18:02

2023-12-27T18:02

2023-12-27T18:07

владимир путин (политик)

зарплата

образование в россии

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в среду и поручил Кабмину продумать соответствующие меры.По мнению Путина, труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров."Понятно - меньше платят, люди переезжают. Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей… Прошу правительство предложить системные меры по решению проблемы оплаты труда учителей", - поручил глава государства.Также по его словам, необходимо продумать меры, которые помогут снять с учителей непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей - выпускников профильных вузов."Здесь важны все факторы: и наставничество, содействие со стороны старших коллег и конечно адресные меры поддержки", - убежден президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за годСколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуЗапрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), зарплата, образование в россии, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), общество, россия