https://crimea.ria.ru/20231225/zapret-uchitelyam-na-perepisku-v-inostrannykh-messendzherakh-situatsiya-v-krymu-1133782428.html

Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму

Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму

Жестких запретов учителям общаться с родителями учеников через иностранные мессенджеры нет, но есть рекомендации пользоваться федеральной государственной... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T21:20

2023-12-25T21:20

2023-12-25T21:41

образование в крыму и севастополе

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Жестких запретов учителям общаться с родителями учеников через иностранные мессенджеры нет, но есть рекомендации пользоваться федеральной государственной информационной системой (ФГИС) "Моя школа". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова.Она подчеркнула, что ФГИС "Моя школа" предпочтительнее для общения в интернете, поскольку является федеральной информационной системой, имеет широкие возможности и при этом безопасна для участников переписки. Тогда как аккаунты в иностранных мессенджерах в последнее время часто взламываются мошенниками, которые пытаются обманным путем заполучить различную информацию, прежде всего личные данные."Я сама стала свидетелем того, как была создана страница в Telegram-канале, и якобы с моей страницы начались рассылки. Хорошо, что у нас работа ведется соответствующая, и директора стали сразу перезванивать, выяснять, так ли это или нет. Нам пришлось давать опровержение и вести работу, чтобы не отвечали на подобные вопросы. И буквально в субботу мне поступили звонки от "директоров" школ: начали представляться, говорить, что позвонят якобы представители министерства просвещения и по безопасности будут задавать вопросы, мол, пожалуйста ответьте, но не надо говорить об этом коллегам: это мониторинг. То есть, всевозможные такие провокационные вещи", – поделилась Львова.Ранее появилась информация о том, что учителям школ в Свердловской области запретили общаться с родителями учеников посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, соответствующие уведомления о переходе на отечественные платформы стали приходить от педагогов со ссылкой на распоряжение Министерства образования и молодежной политики региона. В министерстве сообщили, что Минцифры России и Минпросвещения определили для школьного общения информационно-коммуникационную образовательную платформу "Сферум", при этом ограничений на использование других программных продуктов нет, если речь не идет о переписке, касающейся образовательного процесса, то есть личной. Подобные нововведения появились также в Нижегородской и некоторых других областях страны еще в 2022 году.Позже в Минпросвещения РФ опровергли информацию о запрете. Отмечалось, что речь идет о рекомендациях ограничить использование иностранных мессенджеров с целью апробации информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" с использованием российского VK Мессенджер."Речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС", – сообщили в Минпросвещения России.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую доплату получают учителя в Крыму Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу

https://crimea.ria.ru/20231026/vkhod-v-shkoly-kryma-po-bankovskim-kartam-za-i-protiv-1132336648.html

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