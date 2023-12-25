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Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму
Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму
Жестких запретов учителям общаться с родителями учеников через иностранные мессенджеры нет, но есть рекомендации пользоваться федеральной государственной... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T21:20
2023-12-25T21:20
2023-12-25T21:41
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Жестких запретов учителям общаться с родителями учеников через иностранные мессенджеры нет, но есть рекомендации пользоваться федеральной государственной информационной системой (ФГИС) "Моя школа". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова.Она подчеркнула, что ФГИС "Моя школа" предпочтительнее для общения в интернете, поскольку является федеральной информационной системой, имеет широкие возможности и при этом безопасна для участников переписки. Тогда как аккаунты в иностранных мессенджерах в последнее время часто взламываются мошенниками, которые пытаются обманным путем заполучить различную информацию, прежде всего личные данные."Я сама стала свидетелем того, как была создана страница в Telegram-канале, и якобы с моей страницы начались рассылки. Хорошо, что у нас работа ведется соответствующая, и директора стали сразу перезванивать, выяснять, так ли это или нет. Нам пришлось давать опровержение и вести работу, чтобы не отвечали на подобные вопросы. И буквально в субботу мне поступили звонки от "директоров" школ: начали представляться, говорить, что позвонят якобы представители министерства просвещения и по безопасности будут задавать вопросы, мол, пожалуйста ответьте, но не надо говорить об этом коллегам: это мониторинг. То есть, всевозможные такие провокационные вещи", – поделилась Львова.Ранее появилась информация о том, что учителям школ в Свердловской области запретили общаться с родителями учеников посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, соответствующие уведомления о переходе на отечественные платформы стали приходить от педагогов со ссылкой на распоряжение Министерства образования и молодежной политики региона. В министерстве сообщили, что Минцифры России и Минпросвещения определили для школьного общения информационно-коммуникационную образовательную платформу "Сферум", при этом ограничений на использование других программных продуктов нет, если речь не идет о переписке, касающейся образовательного процесса, то есть личной. Подобные нововведения появились также в Нижегородской и некоторых других областях страны еще в 2022 году.Позже в Минпросвещения РФ опровергли информацию о запрете. Отмечалось, что речь идет о рекомендациях ограничить использование иностранных мессенджеров с целью апробации информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" с использованием российского VK Мессенджер."Речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС", – сообщили в Минпросвещения России.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую доплату получают учителя в Крыму Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу
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образование в крыму и севастополе, школа, новости крыма, минобраз крыма, общество, светлана львова, сферум, крым
Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму
Жестких запретов учителям общаться с родителями в иностранных мессенджерах нет - Минобр РК
21:20 25.12.2023 (обновлено: 21:41 25.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым.
Жестких запретов учителям общаться с родителями учеников через иностранные мессенджеры нет, но есть рекомендации пользоваться федеральной государственной информационной системой (ФГИС) "Моя школа". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова.
"На самом деле жестких запретов со стороны министерства образования о том, что нельзя пользоваться иностранными мессенджерами, нет. Но мы призываем родителей пользоваться проверенными отечественными мессенджерами, системами. Это безопасность ваша и ваших детей, и это должна быть задача номер один. Тем более, у нас все общеобразовательные учреждения, школы, СПО (средние профессиональные учреждения – ред.) зарегистрированы во ФГИС "Моя школа", – сказала Львова.
Она подчеркнула, что ФГИС "Моя школа" предпочтительнее для общения в интернете, поскольку является федеральной информационной системой, имеет широкие возможности и при этом безопасна для участников переписки. Тогда как аккаунты в иностранных мессенджерах в последнее время часто взламываются мошенниками, которые пытаются обманным путем заполучить различную информацию, прежде всего личные данные.
"Я сама стала свидетелем того, как была создана страница в Telegram-канале, и якобы с моей страницы начались рассылки. Хорошо, что у нас работа ведется соответствующая, и директора стали сразу перезванивать, выяснять, так ли это или нет. Нам пришлось давать опровержение и вести работу, чтобы не отвечали на подобные вопросы. И буквально в субботу мне поступили звонки от "директоров" школ: начали представляться, говорить, что позвонят якобы представители министерства просвещения и по безопасности будут задавать вопросы, мол, пожалуйста ответьте, но не надо говорить об этом коллегам: это мониторинг. То есть, всевозможные такие провокационные вещи", – поделилась Львова.
Ранее появилась информация о том, что учителям школ в Свердловской области запретили общаться с родителями учеников посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, соответствующие уведомления о переходе на отечественные платформы стали приходить от педагогов со ссылкой на распоряжение Министерства образования и молодежной политики региона. В министерстве сообщили, что Минцифры России и Минпросвещения определили для школьного общения информационно-коммуникационную образовательную платформу "Сферум", при этом ограничений на использование других программных продуктов нет, если речь не идет о переписке, касающейся образовательного процесса, то есть личной. Подобные нововведения появились также в Нижегородской и некоторых других областях страны еще в 2022 году.
Позже в Минпросвещения РФ опровергли информацию о запрете. Отмечалось, что речь идет о рекомендациях ограничить использование иностранных мессенджеров с целью апробации информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" с использованием российского VK Мессенджер.
"Речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС", – сообщили в Минпросвещения России.
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