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Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет
Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет
Глобально менять Единый государственный экзамен в ближайшие годы не планируется, но "тонкие настройки" останутся, и их озвучивают каждый год до 1 сентября,... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T08:45
2023-12-25T08:45
егэ
рособрнадзор
образование в россии
высшее образование
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Глобально менять Единый государственный экзамен в ближайшие годы не планируется, но "тонкие настройки" останутся, и их озвучивают каждый год до 1 сентября, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.В течение 2023 года поступали многочисленные предложения о полной отмене единого государственного экзамена, одно из таких предложений прозвучало в марте 2023 года - в Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается: запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств.Музаев сообщал, что новая форма ЕГЭ появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена, а в Минпросвещения сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, но если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует серьезного обсуждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуШкольникам запретят пользоваться мобильными телефонами на урокахЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен
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РИА Новости Крым
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егэ, рособрнадзор, образование в россии, высшее образование, новости
Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет

Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы ждать не нужно - глава Рособрнадзора

08:45 25.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТренировочный ЕГЭ по английскому языку
Тренировочный ЕГЭ по английскому языку - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИФМЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Глобально менять Единый государственный экзамен в ближайшие годы не планируется, но "тонкие настройки" останутся, и их озвучивают каждый год до 1 сентября, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Поэтому мы сейчас глобально в ближайшие годы точно менять не собираемся. А тонкие настройки, которые у нас есть, мы честно, всегда до 1 сентября нового учебного года всем озвучиваем", - сказал Музаев.
В течение 2023 года поступали многочисленные предложения о полной отмене единого государственного экзамена, одно из таких предложений прозвучало в марте 2023 года - в Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается: запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств.
Музаев сообщал, что новая форма ЕГЭ появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена, а в Минпросвещения сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, но если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует серьезного обсуждения.
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