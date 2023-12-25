https://crimea.ria.ru/20231225/globalnykh-izmeneniy-ege-v-blizhayshie-gody-ne-budet-1133773792.html

Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет

Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы не будет

Глобально менять Единый государственный экзамен в ближайшие годы не планируется, но "тонкие настройки" останутся, и их озвучивают каждый год до 1 сентября,... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T08:45

2023-12-25T08:45

2023-12-25T08:45

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СИФМЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Глобально менять Единый государственный экзамен в ближайшие годы не планируется, но "тонкие настройки" останутся, и их озвучивают каждый год до 1 сентября, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.В течение 2023 года поступали многочисленные предложения о полной отмене единого государственного экзамена, одно из таких предложений прозвучало в марте 2023 года - в Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается: запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств.Музаев сообщал, что новая форма ЕГЭ появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена, а в Минпросвещения сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, но если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует серьезного обсуждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуШкольникам запретят пользоваться мобильными телефонами на урокахЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, рособрнадзор, образование в россии, высшее образование, новости