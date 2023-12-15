https://crimea.ria.ru/20231215/kakuyu-doplatu-poluchayut-uchitelya-v-krymu-1133578313.html

Какую доплату получают учителя в Крыму

Какую доплату получают учителя в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Какую доплату получают учителя в Крыму

В Крыму все педагоги и наставники получают ежемесячную доплату, для симферопольских учителей она выше. Об в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующий... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T20:31

2023-12-15T20:31

2023-12-15T20:31

крым

образование в крыму и севастополе

соцзащита

общество

пособия и выплаты

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/11/1117421121_0:64:2724:1596_1920x0_80_0_0_f4c3e776bafda6b7e79d908d22f50c17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Крыму все педагоги и наставники получают ежемесячную доплату, для симферопольских учителей она выше. Об в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических сотрудников "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Екатерина Крыжко.Кроме того, по ее словам, в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске, Красноперекопском и Советском района также предусмотрено выделение земельных участков и предоставление служебных жилых помещений педагогам-наставникам и молодым учителям.Ранее вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причинаИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуВ Крыму не хватает учителей русского языка и математики

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, соцзащита, общество, пособия и выплаты, новости крыма