https://crimea.ria.ru/20231215/kakuyu-doplatu-poluchayut-uchitelya-v-krymu-1133578313.html
Какую доплату получают учителя в Крыму
Какую доплату получают учителя в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Какую доплату получают учителя в Крыму
В Крыму все педагоги и наставники получают ежемесячную доплату, для симферопольских учителей она выше. Об в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующий... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T20:31
2023-12-15T20:31
2023-12-15T20:31
крым
образование в крыму и севастополе
соцзащита
общество
пособия и выплаты
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/11/1117421121_0:64:2724:1596_1920x0_80_0_0_f4c3e776bafda6b7e79d908d22f50c17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Крыму все педагоги и наставники получают ежемесячную доплату, для симферопольских учителей она выше. Об в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических сотрудников "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Екатерина Крыжко.Кроме того, по ее словам, в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске, Красноперекопском и Советском района также предусмотрено выделение земельных участков и предоставление служебных жилых помещений педагогам-наставникам и молодым учителям.Ранее вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причинаИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуВ Крыму не хватает учителей русского языка и математики
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/11/1117421121_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_952ece50ea7c722dc9b65d1d5faeecac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, образование в крыму и севастополе, соцзащита, общество, пособия и выплаты, новости крыма
Какую доплату получают учителя в Крыму
В Крыму учителя и наставники получают ежемесячную доплату в две тысячи рублей