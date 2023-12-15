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Какую доплату получают учителя в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Какую доплату получают учителя в Крыму
Какую доплату получают учителя в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Какую доплату получают учителя в Крыму
В Крыму все педагоги и наставники получают ежемесячную доплату, для симферопольских учителей она выше. Об в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующий... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T20:31
2023-12-15T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Крыму все педагоги и наставники получают ежемесячную доплату, для симферопольских учителей она выше. Об в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических сотрудников "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Екатерина Крыжко.Кроме того, по ее словам, в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске, Красноперекопском и Советском района также предусмотрено выделение земельных участков и предоставление служебных жилых помещений педагогам-наставникам и молодым учителям.Ранее вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причинаИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуВ Крыму не хватает учителей русского языка и математики
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РИА Новости Крым
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крым, образование в крыму и севастополе, соцзащита, общество, пособия и выплаты, новости крыма
Какую доплату получают учителя в Крыму

В Крыму учителя и наставники получают ежемесячную доплату в две тысячи рублей

20:31 15.12.2023
 
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Во время урока русского языка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Крыму все педагоги и наставники получают ежемесячную доплату, для симферопольских учителей она выше. Об в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических сотрудников "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Екатерина Крыжко.
"В год педагога и наставника в Республике Крым разработаны достаточно большие для наших педагогов и наставников меры социальной поддержки. Для них предусмотрена ежемесячная доплата в две тысячи рублей. В Симферополе это доплата – пять тысяч рублей, а молодым педагогам – чуть больше трех тысяч", - сообщила Крыжко.
Кроме того, по ее словам, в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске, Красноперекопском и Советском района также предусмотрено выделение земельных участков и предоставление служебных жилых помещений педагогам-наставникам и молодым учителям.
Ранее вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены.
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КрымОбразование в Крыму и СевастополеСоцзащитаОбществоПособия и выплатыНовости Крыма
 
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