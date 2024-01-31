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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T19:23
2024-01-31T19:23
2024-01-31T19:28
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.После отмены воздушной тревоги возобновляется работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.В среду в Севастополе более трех часов назад объявили воздушную тревогу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. В городе работала ПВО. Как сообщил Развожаев, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в поселке Любимовка. Никто не пострадал.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, михаил развожаев
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе отменили воздушную тревогу
19:23 31.01.2024 (обновлено: 19:28 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
После отмены воздушной тревоги возобновляется работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
В среду в Севастополе более трех часов назад объявили воздушную тревогу
. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. В городе работала ПВО.
Как сообщил Развожаев, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе
в поселке Любимовка. Никто не пострадал.