https://crimea.ria.ru/20240131/po-krymskomu-mostu-vozobnovili-dvizhenie-1134588410.html
По Крымскому мосту возобновили движение
По Крымскому мосту возобновили движение - РИА Новости Крым, 31.01.2024
По Крымскому мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T19:25
2024-01-31T19:25
2024-01-31T19:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
керчь
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тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В среду вечером в Севастополе объявили воздушную тревогу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. В городе работала ПВО. Как сообщил Развожаев, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в поселке Любимовка. Никто не пострадал.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, керчь, крым, краснодарский край, тамань, транспорт
По Крымскому мосту возобновили движение
Движение по Крымскому мосту открыто
19:25 31.01.2024 (обновлено: 19:29 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В среду вечером в Севастополе объявили воздушную тревогу
. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. В городе работала ПВО.
Как сообщил Развожаев, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе
в поселке Любимовка. Никто не пострадал.