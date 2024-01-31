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Главное за день: 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Главное за день: 31 января
Главное за день: 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Главное за день: 31 января
Демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута. Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным. Армия России прорвала вышла на окраины... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T23:15
2024-01-31T23:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута. Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным. Армия России прорвала вышла на окраины Авдеевки. 195 российских военных возвращены из плена. В МИДе прокомментировали дисквалификацию чемпионки мира Камилы Валиевой. Россия обеспечивает себя жизненно необходимыми лекарствами на 75%. Иконы Киево-Печерской лавры могут повторить судьбу скифского золота из Крыма. Закон о конфискации имущества за фейки о ВС России принят Госдумой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Демилитаризованная зона будет расширенаДемилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ."Демилитаризованную зону на Украине будем отодвигать", – заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, отвечая на вопрос о том, когда прекратятся обстрелы приграничных городов.Доверенные лица из Крыма встретились с ПутинымОбозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин, директор завода "Фиолент" Александр Баталин и сопредседатель регионального отделения ОНФ Рустем Казаков приняли участие во встрече кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами, которая состоялась в среду в Москве.Левин работал на сессии здравоохранения, Баталин – на сессии бизнеса, Казаков – на сессии спорта.Армия России вышла на окраины АвдеевкиГруппа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их.Также в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские военные уничтожили еще почти 900 боевиков ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в зоне спецоперации. Противник потерял 44 единицы техники и вооружений, в том числе три танка."Также ударами оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан" и склад горючего", - добавили в российском оборонном ведомстве.195 российских военных возвращены из пленаВ результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен."31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.После обмена МИД России выразил признательность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.Президент России Владимир Путин также отметил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76, который, согласно результатам экспертизы, был сбит американской системой Patriot.Россия производит три четверти жизненно важных лекарств"Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже 75% обеспечиваем за счет собственного производства. Это все-таки прилично, но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", - заявил Владимир Путин.Он отметил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство.МИД РФ о дисквалификации ВалиевойРоссия продолжит отстаивать право чемпионки мира Камилы Валиевой на апелляцию, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова."Это очередной вопиющий пример политизации спорта, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции. Они просто нейтрализовали одну из сильнейших представительниц мирового фигурного катания", - сказала Захарова. Рассчитывать на беспристрастность в этом судебном процессе нельзя было с самого начала, добавила она.Иконы Киево-Печерской лавры могут повторить судьбу скифского золотаПравославные реликвии, вывезенные из Киево-Печерской лавры и других храмов Украинской православной церкви за рубеж, могут уже никогда не вернуться обратно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала опасения, что они могут повторить судьбу скифского золота из Крыма."На днях американские СМИ написали, что еще в мае 2023 года во Францию были тайно вывезены 16 бесценных православных икон, часть из них стали экспонатами Лувра. Остальные иконы, по их данным, отправлены в музейные хранилища. Есть основания полагать, что эти святыни были украдены из Киево-Печерской лавры. Они являются общемировым православным достоянием, и не постигнет ли их участь скифского золота, которое сейчас находится в Нидерландах?" - сказала Захарова.Закон о конфискации имущества за фейки о ВС России принят Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
https://crimea.ria.ru/20240131/glava-ukrainskoy-razvedki-anonsiroval-novoe-kontrnastuplenie-ukrainy-1134599434.html
https://crimea.ria.ru/20240131/zakulisnoe-soprotivlenie-ssha-i-germaniya-ne-khotyat-videt-ukrainu-v-nato-1134585122.html
https://crimea.ria.ru/20240131/mobilizatsiya-po-kievski-skolko-ukraintsev-prizovut-v-vsu-po-novomu-zakonu-1134590076.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, новости сво, экономика, политика, общество, в мире, россия, украина
Главное за день: 31 января

Главные события и заявления среды, 31 января

23:15 31.01.2024
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута. Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным. Армия России прорвала вышла на окраины Авдеевки. 195 российских военных возвращены из плена. В МИДе прокомментировали дисквалификацию чемпионки мира Камилы Валиевой. Россия обеспечивает себя жизненно необходимыми лекарствами на 75%. Иконы Киево-Печерской лавры могут повторить судьбу скифского золота из Крыма. Закон о конфискации имущества за фейки о ВС России принят Госдумой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Демилитаризованная зона будет расширена

Демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
"Демилитаризованную зону на Украине будем отодвигать", – заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, отвечая на вопрос о том, когда прекратятся обстрелы приграничных городов.
Генерал-майор Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
21:36
Глава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление

Доверенные лица из Крыма встретились с Путиным

Обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин, директор завода "Фиолент" Александр Баталин и сопредседатель регионального отделения ОНФ Рустем Казаков приняли участие во встрече кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами, которая состоялась в среду в Москве.
"Встрече предшествовала работа доверенных лиц в рамках сессий по различным направлениям, на которых вырабатывались предложения по решению наиболее актуальных проблем в различных сферах", – рассказал РИА Новости Крым Борис Левин.
Левин работал на сессии здравоохранения, Баталин – на сессии бизнеса, Казаков – на сессии спорта.
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
20:52
Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

Армия России вышла на окраины Авдеевки

Группа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их.
"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия - это Авдеевка. Группа, ветераны, впереди наших кадровых войск, обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватили 19 домов и удерживают их успешно", - заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты РФ.
Также в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские военные уничтожили еще почти 900 боевиков ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в зоне спецоперации. Противник потерял 44 единицы техники и вооружений, в том числе три танка.
"Также ударами оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан" и склад горючего", - добавили в российском оборонном ведомстве.
Солдат ВСУ
19:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
Мобилизация по-киевски: сколько украинцев призовут в ВСУ по новому закону

195 российских военных возвращены из плена

В результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен.
"31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.
После обмена МИД России выразил признательность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.
"Рады, что все наши военнослужащие благополучно вернулись с подконтрольной Киеву территории и сейчас находятся в безопасности. Дома всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Признательны Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена", – написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Президент России Владимир Путин также отметил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76, который, согласно результатам экспертизы, был сбит американской системой Patriot.
Владимир Путин встретился с доверенными лицами - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
17:35
РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин

Россия производит три четверти жизненно важных лекарств

"Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже 75% обеспечиваем за счет собственного производства. Это все-таки прилично, но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", - заявил Владимир Путин.
Он отметил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров

МИД РФ о дисквалификации Валиевой

Россия продолжит отстаивать право чемпионки мира Камилы Валиевой на апелляцию, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
"Это очередной вопиющий пример политизации спорта, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции. Они просто нейтрализовали одну из сильнейших представительниц мирового фигурного катания", - сказала Захарова. Рассчитывать на беспристрастность в этом судебном процессе нельзя было с самого начала, добавила она.
Последствия землетрясения в Японии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
09:07
Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии

Иконы Киево-Печерской лавры могут повторить судьбу скифского золота

Православные реликвии, вывезенные из Киево-Печерской лавры и других храмов Украинской православной церкви за рубеж, могут уже никогда не вернуться обратно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала опасения, что они могут повторить судьбу скифского золота из Крыма.
"На днях американские СМИ написали, что еще в мае 2023 года во Францию были тайно вывезены 16 бесценных православных икон, часть из них стали экспонатами Лувра. Остальные иконы, по их данным, отправлены в музейные хранилища. Есть основания полагать, что эти святыни были украдены из Киево-Печерской лавры. Они являются общемировым православным достоянием, и не постигнет ли их участь скифского золота, которое сейчас находится в Нидерландах?" - сказала Захарова.

Закон о конфискации имущества за фейки о ВС России принят

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".
"Этот закон – консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей", – сказал Володин.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
10:39
Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров
 
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Заголовок открываемого материала
23:25Главные новости Крыма: 31 января
23:15Главное за день: 31 января
22:31Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
22:16Крупным банкам пора заходить в новые регионы – Путин
21:36Глава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление
21:33Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости Крым
21:13Очередь перед Крымским мостом сократилась втрое
21:06ФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйца
20:52Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО
20:43В Белгородской области обеспечат бесперебойную связь
20:28Часть школ Белгородской области вернутся к очному обучению
20:14Сотни автомобилей скопились перед Крымским мостом
19:54Россия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова
19:44ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетами
19:32Мобилизация по-киевски: сколько украинцев призовут в ВСУ по новому закону
19:25По Крымскому мосту возобновили движение
19:23Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:11Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин
18:52Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным
18:35В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
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