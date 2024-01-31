https://crimea.ria.ru/20240131/glavnoe-za-den-31-yanvarya-1134599702.html

Главное за день: 31 января

Главное за день: 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Главное за день: 31 января

Демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута. Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным. Армия России прорвала вышла на окраины... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T23:15

2024-01-31T23:15

2024-01-31T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута. Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным. Армия России прорвала вышла на окраины Авдеевки. 195 российских военных возвращены из плена. В МИДе прокомментировали дисквалификацию чемпионки мира Камилы Валиевой. Россия обеспечивает себя жизненно необходимыми лекарствами на 75%. Иконы Киево-Печерской лавры могут повторить судьбу скифского золота из Крыма. Закон о конфискации имущества за фейки о ВС России принят Госдумой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Демилитаризованная зона будет расширенаДемилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ."Демилитаризованную зону на Украине будем отодвигать", – заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, отвечая на вопрос о том, когда прекратятся обстрелы приграничных городов.Доверенные лица из Крыма встретились с ПутинымОбозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин, директор завода "Фиолент" Александр Баталин и сопредседатель регионального отделения ОНФ Рустем Казаков приняли участие во встрече кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами, которая состоялась в среду в Москве.Левин работал на сессии здравоохранения, Баталин – на сессии бизнеса, Казаков – на сессии спорта.Армия России вышла на окраины АвдеевкиГруппа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их.Также в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские военные уничтожили еще почти 900 боевиков ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в зоне спецоперации. Противник потерял 44 единицы техники и вооружений, в том числе три танка."Также ударами оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан" и склад горючего", - добавили в российском оборонном ведомстве.195 российских военных возвращены из пленаВ результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен."31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.После обмена МИД России выразил признательность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.Президент России Владимир Путин также отметил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76, который, согласно результатам экспертизы, был сбит американской системой Patriot.Россия производит три четверти жизненно важных лекарств"Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже 75% обеспечиваем за счет собственного производства. Это все-таки прилично, но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", - заявил Владимир Путин.Он отметил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство.МИД РФ о дисквалификации ВалиевойРоссия продолжит отстаивать право чемпионки мира Камилы Валиевой на апелляцию, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова."Это очередной вопиющий пример политизации спорта, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции. Они просто нейтрализовали одну из сильнейших представительниц мирового фигурного катания", - сказала Захарова. Рассчитывать на беспристрастность в этом судебном процессе нельзя было с самого начала, добавила она.Иконы Киево-Печерской лавры могут повторить судьбу скифского золотаПравославные реликвии, вывезенные из Киево-Печерской лавры и других храмов Украинской православной церкви за рубеж, могут уже никогда не вернуться обратно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала опасения, что они могут повторить судьбу скифского золота из Крыма."На днях американские СМИ написали, что еще в мае 2023 года во Францию были тайно вывезены 16 бесценных православных икон, часть из них стали экспонатами Лувра. Остальные иконы, по их данным, отправлены в музейные хранилища. Есть основания полагать, что эти святыни были украдены из Киево-Печерской лавры. Они являются общемировым православным достоянием, и не постигнет ли их участь скифского золота, которое сейчас находится в Нидерландах?" - сказала Захарова.Закон о конфискации имущества за фейки о ВС России принят Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.

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https://crimea.ria.ru/20240131/zakulisnoe-soprotivlenie-ssha-i-germaniya-ne-khotyat-videt-ukrainu-v-nato-1134585122.html

https://crimea.ria.ru/20240131/mobilizatsiya-po-kievski-skolko-ukraintsev-prizovut-v-vsu-po-novomu-zakonu-1134590076.html

https://crimea.ria.ru/20240131/rf-ne-budet-ostanavlivat-obmeny-s-ukrainoy-iz-za-sbitogo-il-76--putin-1134591434.html

https://crimea.ria.ru/20240131/zapad-vydelil-kievu-200-milliardov-dollarov--lavrov-1134579277.html

https://crimea.ria.ru/20240131/bolshe-30-chelovek-zamerzli-pri-zemletryasenii-v-yaponii-1134577481.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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