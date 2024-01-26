https://crimea.ria.ru/20240126/glavnoe-za-den-26-yanvarya-1134489240.html

Главное за день: 26 января

Главное за день: 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Главное за день: 26 января

Успехи Армии России в зоне СВО за неделю. Наращивание поставок военным российской "оборонкой". Выводы следствия о точке пуска ракеты по самолету Ил-76. Меры... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T22:57

2024-01-26T22:57

2024-01-26T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Успехи Армии России в зоне СВО за неделю. Наращивание поставок военным российской "оборонкой". Выводы следствия о точке пуска ракеты по самолету Ил-76. Меры поддержки участников СВО и членов их семей. Новые поставки немецкого оружия Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поддержка участников СВО и их семейПрезидент России Владимир Путин даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов СВО, но и на их жен и детей. Об этом глава государства заявил в пятницу. Также он дал две недели на решение вопроса о кредитных каникулах для участников СВО, поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО в срок до трех месяцев и решить вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам – они должны быть бесплатными. Ситуация в зоне спецоперацииВ зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тысяч человек. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин. Как сообщили в Минобороны РФ, за неделю российские военные уничтожили 5,8 тыс украинских боевиков и еще 36 военных ВСУ взяты в плен, отражены 60 вражеских атак, разбита вражеская техника и вооружения, в том числе западного производства. Кроме того, ВСУ за неделю потеряли еще один самолет Су-25, десятки крылатых и тактических ракет и 361 беспилотник. По предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам и военным аэродромам ВСУ нанесено 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками. Российская "оборонка"В 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 млн средств поражения. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения Вооруженных сил РФ с учетом увеличения их численности. Также в пятницу Шойгу заявил о выполнении планов по созданию инфраструктуры для сил ядерного сдерживания. Точка пуска ракеты по самолету Ил-76Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области, сообщил в пятницу Следственный комитет РФ. По данным президента России Владимира Путина, ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. В МИД России заявили о возможной причастности США и Германии к удару по Ил-76. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, террористическая атака ВСУ на российский самолет с украинскими военнопленными показывает, что Запад уже не контролирует происходящее в Киеве.Немецкое оружие для КиеваГермания в текущем году намерена передать Украине оружие на 7,5 млрд евро, включая зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и более 80 танков Leopard 1 A5, сообщили в пятницу украинские СМИ со ссылкой на правительство ФРГ. Помимо танков и систем ПВО, Берлин намерен передать Киеву зенитные самоходки Gepard, дополнительные артиллерийские системы и более 230 тысяч снарядов к ним, боевые машины пехоты, инженерные машины и мостоукладчики, 450 бронеавтомобилей, системы разминирования, беспилотники, радиолокационные системы и системы разведки. Кроме того, в этом году Германия планирует обучить 10 тысяч украинских военных.

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https://crimea.ria.ru/20240126/ucheniya-nato-vblizi-granits-rossii-povyshayut-risk-voennykh-intsidentov--mid-1134485223.html

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https://crimea.ria.ru/20240126/prikhodilos-zhech-shnurki-pilot-o-spasenii-posle-katastrofy-v-afganistane-1134469783.html

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германия

сша

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