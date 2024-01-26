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Главное за день: 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Главное за день: 26 января
Главное за день: 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Главное за день: 26 января
Успехи Армии России в зоне СВО за неделю. Наращивание поставок военным российской "оборонкой". Выводы следствия о точке пуска ракеты по самолету Ил-76. Меры... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T22:57
2024-01-26T23:15
главное за день
новости
владимир путин (политик)
ветераны сво
соцзащита
министерство обороны рф
сергей шойгу
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
ск рф (следственный комитет российской федерации)
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Успехи Армии России в зоне СВО за неделю. Наращивание поставок военным российской "оборонкой". Выводы следствия о точке пуска ракеты по самолету Ил-76. Меры поддержки участников СВО и членов их семей. Новые поставки немецкого оружия Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поддержка участников СВО и их семейПрезидент России Владимир Путин даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов СВО, но и на их жен и детей. Об этом глава государства заявил в пятницу. Также он дал две недели на решение вопроса о кредитных каникулах для участников СВО, поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО в срок до трех месяцев и решить вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам – они должны быть бесплатными. Ситуация в зоне спецоперацииВ зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тысяч человек. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин. Как сообщили в Минобороны РФ, за неделю российские военные уничтожили 5,8 тыс украинских боевиков и еще 36 военных ВСУ взяты в плен, отражены 60 вражеских атак, разбита вражеская техника и вооружения, в том числе западного производства. Кроме того, ВСУ за неделю потеряли еще один самолет Су-25, десятки крылатых и тактических ракет и 361 беспилотник. По предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам и военным аэродромам ВСУ нанесено 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками. Российская "оборонка"В 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 млн средств поражения. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения Вооруженных сил РФ с учетом увеличения их численности. Также в пятницу Шойгу заявил о выполнении планов по созданию инфраструктуры для сил ядерного сдерживания. Точка пуска ракеты по самолету Ил-76Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области, сообщил в пятницу Следственный комитет РФ. По данным президента России Владимира Путина, ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. В МИД России заявили о возможной причастности США и Германии к удару по Ил-76. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, террористическая атака ВСУ на российский самолет с украинскими военнопленными показывает, что Запад уже не контролирует происходящее в Киеве.Немецкое оружие для КиеваГермания в текущем году намерена передать Украине оружие на 7,5 млрд евро, включая зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и более 80 танков Leopard 1 A5, сообщили в пятницу украинские СМИ со ссылкой на правительство ФРГ. Помимо танков и систем ПВО, Берлин намерен передать Киеву зенитные самоходки Gepard, дополнительные артиллерийские системы и более 230 тысяч снарядов к ним, боевые машины пехоты, инженерные машины и мостоукладчики, 450 бронеавтомобилей, системы разминирования, беспилотники, радиолокационные системы и системы разведки. Кроме того, в этом году Германия планирует обучить 10 тысяч украинских военных.
https://crimea.ria.ru/20240126/medvedev-predrek-sozdanie-tekhasskoy-narodnoy-respubliki-i-voynu-v-ssha-1134485973.html
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главное за день, новости, владимир путин (политик), ветераны сво, соцзащита, министерство обороны рф, сергей шойгу, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, ск рф (следственный комитет российской федерации), германия, сша
Главное за день: 26 января

Главные события и заявления пятницы, 26 января

22:57 26.01.2024 (обновлено: 23:15 26.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Успехи Армии России в зоне СВО за неделю. Наращивание поставок военным российской "оборонкой". Выводы следствия о точке пуска ракеты по самолету Ил-76. Меры поддержки участников СВО и членов их семей. Новые поставки немецкого оружия Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Поддержка участников СВО и их семей

Президент России Владимир Путин даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов СВО, но и на их жен и детей. Об этом глава государства заявил в пятницу. Также он дал две недели на решение вопроса о кредитных каникулах для участников СВО, поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО в срок до трех месяцев и решить вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам – они должны быть бесплатными.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Вчера, 20:52
Медведев предрек создание "Техасской народной республики" и войну в США

Ситуация в зоне спецоперации

В зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тысяч человек. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин. Как сообщили в Минобороны РФ, за неделю российские военные уничтожили 5,8 тыс украинских боевиков и еще 36 военных ВСУ взяты в плен, отражены 60 вражеских атак, разбита вражеская техника и вооружения, в том числе западного производства. Кроме того, ВСУ за неделю потеряли еще один самолет Су-25, десятки крылатых и тактических ракет и 361 беспилотник. По предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам и военным аэродромам ВСУ нанесено 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Вчера, 20:11
Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД

Российская "оборонка"

В 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 млн средств поражения. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения Вооруженных сил РФ с учетом увеличения их численности. Также в пятницу Шойгу заявил о выполнении планов по созданию инфраструктуры для сил ядерного сдерживания.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Вчера, 21:04
Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского

Точка пуска ракеты по самолету Ил-76

Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области, сообщил в пятницу Следственный комитет РФ. По данным президента России Владимира Путина, ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. В МИД России заявили о возможной причастности США и Германии к удару по Ил-76. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, террористическая атака ВСУ на российский самолет с украинскими военнопленными показывает, что Запад уже не контролирует происходящее в Киеве.
Пилот Аркадий Грачев, который выжил в крушении самолета в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Вчера, 08:26
Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане

Немецкое оружие для Киева

Германия в текущем году намерена передать Украине оружие на 7,5 млрд евро, включая зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и более 80 танков Leopard 1 A5, сообщили в пятницу украинские СМИ со ссылкой на правительство ФРГ. Помимо танков и систем ПВО, Берлин намерен передать Киеву зенитные самоходки Gepard, дополнительные артиллерийские системы и более 230 тысяч снарядов к ним, боевые машины пехоты, инженерные машины и мостоукладчики, 450 бронеавтомобилей, системы разминирования, беспилотники, радиолокационные системы и системы разведки. Кроме того, в этом году Германия планирует обучить 10 тысяч украинских военных.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Вчера, 15:49
12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех
 
Главное за деньНовостиВладимир Путин (политик)Ветераны СВОСоцзащитаМинистерство обороны РФСергей ШойгуКрушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ГерманияСША
 
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