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Путин: ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий
Путин: ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Путин: ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий
ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T19:08
2024-01-26T19:08
2024-01-26T19:24
владимир путин (политик)
россия
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
белгородская область
новости
украина
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, очевидно, что ракеты, сбившие воздушное судно, запустили с подконтрольных Киеву территорий.Глава государства уточнил, что средства поражения, изъятые с места крушения, говорят, что это средства ПВО Франции или США, "будет понятно через пару дней".Президент выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении самолета.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области>>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), россия, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, новости, украина, авиакатастрофа
Путин: ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий
Путин: ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные
19:08 26.01.2024 (обновлено: 19:24 26.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.
"Весь сегодняшний киевский режим так или иначе основан на преступлениях, которые совершаются ежедневно. В том числе, и в отношении своих собственных граждан... Вот смотрите, сбили наш самолет Ил-76 со своими военнослужащими, 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. В Главном управлении разведки знали, что мы туда везли военнослужащих, 65 человек, а всего было запланировано, по-моему, 190. И зная об этом, нанесли удар по самолету", – сказал глава государства.
По словам президента, очевидно, что ракеты, сбившие воздушное судно, запустили с подконтрольных Киеву территорий.
Глава государства уточнил, что средства поражения, изъятые с места крушения, говорят, что это средства ПВО Франции или США, "будет понятно через пару дней".
"Итоги расследования по делу Ил-76 будут опубликованы, чтобы и украинский народ знал", – подчеркнул Путин.
Президент выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении самолета.
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение
в Белгородской области при выполнении планового полета.
По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ
из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
В российском МИД РФ заявили
, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ
после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".