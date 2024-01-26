https://crimea.ria.ru/20240126/putin-rakety-v-il-76-byli-zapuscheny-s-podkontrolnykh-kievu-territoriy-1134483589.html

Путин: ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий

Путин: ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Путин: ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий

ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T19:08

2024-01-26T19:08

2024-01-26T19:24

владимир путин (политик)

россия

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

белгородская область

новости

украина

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, очевидно, что ракеты, сбившие воздушное судно, запустили с подконтрольных Киеву территорий.Глава государства уточнил, что средства поражения, изъятые с места крушения, говорят, что это средства ПВО Франции или США, "будет понятно через пару дней".Президент выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении самолета.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области>>

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, новости, украина, авиакатастрофа