https://crimea.ria.ru/20240126/putin-vopros-o-perevozke-gumpomoschi-po-platnym-dorogam-nado-reshit-1134483231.html

Путин: вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам надо решить

Путин: вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам надо решить - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Путин: вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам надо решить

Вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам должен быть решен, они должны быть бесплатными. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T19:19

2024-01-26T19:19

2024-01-26T19:28

владимир путин (политик)

волонтеры

новости

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам должен быть решен, они должны быть бесплатными. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что военные грузы перевозятся беспрепятственно по всем дорогам страны, без ограничений, в том числе и по платным магистралям – бесплатно.По словам президента, проблема заключается в нагрузке на ось. Так, например, при строительстве дорог, в том числе "Москва – Казань", большое количество грузов возили по региональным дорогам.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), волонтеры, новости, россия, общество