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Путин: вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам надо решить
Путин: вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам надо решить - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Путин: вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам надо решить
Вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам должен быть решен, они должны быть бесплатными. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T19:19
2024-01-26T19:19
2024-01-26T19:28
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам должен быть решен, они должны быть бесплатными. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что военные грузы перевозятся беспрепятственно по всем дорогам страны, без ограничений, в том числе и по платным магистралям – бесплатно.По словам президента, проблема заключается в нагрузке на ось. Так, например, при строительстве дорог, в том числе "Москва – Казань", большое количество грузов возили по региональным дорогам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), волонтеры, новости, россия, общество
Путин: вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам надо решить
Путин поручил решить вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам
19:19 26.01.2024 (обновлено: 19:28 26.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам должен быть решен, они должны быть бесплатными. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что военные грузы перевозятся беспрепятственно по всем дорогам страны, без ограничений, в том числе и по платным магистралям – бесплатно.
"Что касается перевозки грузов по платным дорогам, то понятно, что платные дороги строятся за счет коммерческих кредитов, за счет средств компании, которые этим занимаются, и должны отбивать вложения. Но тем не менее этот вопрос, касающийся перевозок волонтерских грузов, должен быть решен. Они должны перевозиться бесплатно. Я согласен. Но надо делать аккуратно, надо принять соответствующее решение", – сказал Путин.
По словам президента, проблема заключается в нагрузке на ось. Так, например, при строительстве дорог, в том числе "Москва – Казань", большое количество грузов возили по региональным дорогам.
"Теперь для того, чтобы восстановить региональные дороги, надо около 43 миллиардов рублей, потому что их разрушили при постройке другой дороги. Чтобы не было таких вещей, надо все это продумать, просчитать, но сделать нужно, я согласен. Это будет сделано", – добавил Путин.