https://crimea.ria.ru/20240126/putin-vyskazal-mnenie-ob-idee-edinoy-spravki-dlya-vyplat-pri-ranenii-1134486097.html
Путин высказал мнение об идее единой справки для выплат при ранении
Путин высказал мнение об идее единой справки для выплат при ранении - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Путин высказал мнение об идее единой справки для выплат при ранении
Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T20:36
2024-01-26T20:36
2024-01-26T21:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки сделаны для разных людей с разными потребностями.Один из участников встречи с президентом предложил создать единую форму для получения страховых выплат, так как на данный момент необходимо сформировать три массивных пакета документов, из-за чего процесс получения выплат затягивается.Президент объяснил, что Министерство обороны предписывает то, что изложено в постановлении правительства 1998 года, и это постановление исходит из того, что справки о ранении, инвалидности делаются не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями: одному нужно справку ВВК, другому о тяжелом ранении, третьему справка от командира.Глава государства отметил, что постановление 1998 года надо пересмотреть, Минобороны и правительству России будет дано поручение проработать этот вопрос в ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВОЧленов семей участников СВО освободят от налога на имущество – ПутинПутин: вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам надо решить
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владимир путин (политик), новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, правительство россии
Путин высказал мнение об идее единой справки для выплат при ранении
Путин: постановление о справках военно-врачебной комиссии надо пересмотреть
20:36 26.01.2024 (обновлено: 21:29 26.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки сделаны для разных людей с разными потребностями.
Один из участников встречи с президентом предложил создать единую форму для получения страховых выплат, так как на данный момент необходимо сформировать три массивных пакета документов, из-за чего процесс получения выплат затягивается.
"Теперь по поводу справок для ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.), вы понимаете, в чем дело... страховая компания здесь ни при чем, она делает то, что ей предписывает министерство обороны", – сказал Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
Президент объяснил, что Министерство обороны предписывает то, что изложено в постановлении правительства 1998 года, и это постановление исходит из того, что справки о ранении, инвалидности делаются не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями: одному нужно справку ВВК, другому о тяжелом ранении, третьему справка от командира.
Глава государства отметил, что постановление 1998 года надо пересмотреть, Минобороны и правительству России будет дано поручение проработать этот вопрос в ближайшее время.
"Вот все эти справки для разных людей они предусмотрены. Это не один человек должен это все вместе собирать... Это делается как раз исходя из того, чтобы обеспечить социальную справедливость и не допустить никаких ошибок. Но точно совершенно, если есть ситуации, при которых один человек должен бегать по инстанциям, вот это надо исключить", – заключил президент.
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