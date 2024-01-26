https://crimea.ria.ru/20240126/putin-vyskazal-mnenie-ob-idee-edinoy-spravki-dlya-vyplat-pri-ranenii-1134486097.html

Путин высказал мнение об идее единой справки для выплат при ранении

Путин высказал мнение об идее единой справки для выплат при ранении - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Путин высказал мнение об идее единой справки для выплат при ранении

Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T20:36

2024-01-26T20:36

2024-01-26T21:29

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки сделаны для разных людей с разными потребностями.Один из участников встречи с президентом предложил создать единую форму для получения страховых выплат, так как на данный момент необходимо сформировать три массивных пакета документов, из-за чего процесс получения выплат затягивается.Президент объяснил, что Министерство обороны предписывает то, что изложено в постановлении правительства 1998 года, и это постановление исходит из того, что справки о ранении, инвалидности делаются не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями: одному нужно справку ВВК, другому о тяжелом ранении, третьему справка от командира.Глава государства отметил, что постановление 1998 года надо пересмотреть, Минобороны и правительству России будет дано поручение проработать этот вопрос в ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВОЧленов семей участников СВО освободят от налога на имущество – ПутинПутин: вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам надо решить

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2024

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владимир путин (политик), новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, правительство россии