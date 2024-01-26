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Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВО
Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВО
Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение двух-трех недель. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T19:34
2024-01-26T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение двух-трех недель. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.Один из участников встречи рассказал о принципах действия кредитных каникул для участников СВО и уточнил, что несмотря на то, что платежи заморожены, проценты продолжают накапливаться, и за время его нахождения в зоне боевых действий его задолженность перед банком выросла.Но, подчеркнул президент, человек же пошел не в отпуск, "вы пошли на войну"."Поэтому это, конечно, надо иметь в виду, и этот вопрос должен быть решен. И мы решим его в течение двух-трех недель. То есть я полагаю так – человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно и ничего накапливаться не должно, никаких процентов. Согласен, и мы это сделаем", – сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказал мнение об идее единой справки для выплат при раненииЧленов семей участников СВО освободят от налога на имущество – Путин
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владимир путин (политик), банк, деньги, новости, россия, общество, кредит
Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВО

Путин дал две недели на решение вопроса о кредитных каникулах для участников СВО

19:34 26.01.2024 (обновлено: 21:56 26.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение двух-трех недель. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.
Один из участников встречи рассказал о принципах действия кредитных каникул для участников СВО и уточнил, что несмотря на то, что платежи заморожены, проценты продолжают накапливаться, и за время его нахождения в зоне боевых действий его задолженность перед банком выросла.

"Конечно, я тоже с вами согласен, получается, что человек дважды платит проценты. Правда, с точки зрения финансовой организации, у них своя логика – мы выдали деньги, деньги чего-то стоят, мы их отдали, мы их не имеем возможности использовать в обороте финансовой организации и мы вправе рассчитывать на плату за эти деньги, которые мы отдали", – сказал Путин.

Но, подчеркнул президент, человек же пошел не в отпуск, "вы пошли на войну".
"Поэтому это, конечно, надо иметь в виду, и этот вопрос должен быть решен. И мы решим его в течение двух-трех недель. То есть я полагаю так – человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно и ничего накапливаться не должно, никаких процентов. Согласен, и мы это сделаем", – сказал Путин.
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