https://crimea.ria.ru/20240126/putin-dal-dve-nedeli-na-reshenie-voprosa-kreditnykh-kanikul-dlya-boytsov-svo-1134483541.html

Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВО

Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Путин дал две недели на решение вопроса кредитных каникул для бойцов СВО

Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение двух-трех недель. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T19:34

2024-01-26T19:34

2024-01-26T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение двух-трех недель. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.Один из участников встречи рассказал о принципах действия кредитных каникул для участников СВО и уточнил, что несмотря на то, что платежи заморожены, проценты продолжают накапливаться, и за время его нахождения в зоне боевых действий его задолженность перед банком выросла.Но, подчеркнул президент, человек же пошел не в отпуск, "вы пошли на войну"."Поэтому это, конечно, надо иметь в виду, и этот вопрос должен быть решен. И мы решим его в течение двух-трех недель. То есть я полагаю так – человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно и ничего накапливаться не должно, никаких процентов. Согласен, и мы это сделаем", – сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказал мнение об идее единой справки для выплат при раненииЧленов семей участников СВО освободят от налога на имущество – Путин

https://crimea.ria.ru/20240126/putin-vopros-o-perevozke-gumpomoschi-po-platnym-dorogam-nado-reshit-1134483231.html

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владимир путин (политик), банк, деньги, новости, россия, общество, кредит