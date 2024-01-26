https://crimea.ria.ru/20240126/rabota-rossiyskoy-pvo--sbity-samolet-i-desyatki-raket-vsu-1134482254.html

Работа российской ПВО – сбиты самолет и десятки ракет ВСУ

Работа российской ПВО – сбиты самолет и десятки ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Работа российской ПВО – сбиты самолет и десятки ракет ВСУ

ВСУ за неделю потеряли еще один самолет Су-25, десятки крылатых и тактических ракет и 361 беспилотник, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T18:19

2024-01-26T18:19

2024-01-26T18:20

министерство обороны рф

новости сво

пво

вооруженные силы россии

самолет

беспилотник (бпла, дрон)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли еще один самолет Су-25, десятки крылатых и тактических ракет и 361 беспилотник, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, за неделю в зоне спецоперации различными российскими подразделениями поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две американских Patriot, французская SAMP-T, немецкая IRIS-T, и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14800 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17891 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской областиИстребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, самолет, беспилотник (бпла, дрон), потери всу