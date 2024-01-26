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Работа российской ПВО – сбиты самолет и десятки ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Работа российской ПВО – сбиты самолет и десятки ракет ВСУ
Работа российской ПВО – сбиты самолет и десятки ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Работа российской ПВО – сбиты самолет и десятки ракет ВСУ
ВСУ за неделю потеряли еще один самолет Су-25, десятки крылатых и тактических ракет и 361 беспилотник, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T18:19
2024-01-26T18:20
министерство обороны рф
новости сво
пво
вооруженные силы россии
самолет
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли еще один самолет Су-25, десятки крылатых и тактических ракет и 361 беспилотник, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, за неделю в зоне спецоперации различными российскими подразделениями поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две американских Patriot, французская SAMP-T, немецкая IRIS-T, и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14800 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17891 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской областиИстребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, самолет, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Работа российской ПВО – сбиты самолет и десятки ракет ВСУ

Минобороны: за неделю российские ПВО сбили самолет, десятки ракет и более 360 дронов

18:19 26.01.2024 (обновлено: 18:20 26.01.2024)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли еще один самолет Су-25, десятки крылатых и тактических ракет и 361 беспилотник, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат", – сказано в недельной сводке оборонного ведомства России.

Кроме того, за неделю в зоне спецоперации различными российскими подразделениями поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две американских Patriot, французская SAMP-T, немецкая IRIS-T, и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14800 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17891 единица специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОВооруженные силы РоссииСамолетБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУ
 
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