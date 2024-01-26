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Захарова об атаке на Ил-76: Запад утратил контроль над Киевом - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Захарова об атаке на Ил-76: Запад утратил контроль над Киевом
Захарова об атаке на Ил-76: Запад утратил контроль над Киевом - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Захарова об атаке на Ил-76: Запад утратил контроль над Киевом
Террористическая атака ВСУ на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными показывает, что Запад уже не контролирует происходящее в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T16:05
2024-01-26T16:07
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Террористическая атака ВСУ на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными показывает, что Запад уже не контролирует происходящее в Киеве. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат отметила, что совершая подобные злодеяния, киевский режим пытается подогреть интерес мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок.Представитель МИД РФ также подчеркнула, что без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииУдар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленнымиВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, происшествия, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сша, нато, новости
Захарова об атаке на Ил-76: Запад утратил контроль над Киевом

Запад уже не контролирует происходящее в Киеве – Захарова об ударе по Ил-76

16:05 26.01.2024 (обновлено: 16:07 26.01.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Террористическая атака ВСУ на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными показывает, что Запад уже не контролирует происходящее в Киеве. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Кто что контролирует на Банковой (улица в Киеве, где расположен офис президента Украины – ред.) – это огромный вопрос, но его следует задавать не представителям киевского режима, а тем, кто создавал, и кто сейчас его снабжает вооружениями. Хочется спросить у Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина и всех тех, кто ежедневно, перекрикивая друг друга, говорит о поддержке так называемой "молодой украинской демократии":… вы понимаете, что вы их уже мало контролируете, а то, что происходит у них там внутри, вы не контролируете вообще?" – сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Дипломат отметила, что совершая подобные злодеяния, киевский режим пытается подогреть интерес мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок.
Представитель МИД РФ также подчеркнула, что без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы.
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.
По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении.
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Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеСШАНАТОНовости
 
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