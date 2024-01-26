https://crimea.ria.ru/20240126/zakharova-ob-atake-na-il-76-zapad-utratil-kontrol-nad-kievom-1134477912.html

Захарова об атаке на Ил-76: Запад утратил контроль над Киевом

Захарова об атаке на Ил-76: Запад утратил контроль над Киевом - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Захарова об атаке на Ил-76: Запад утратил контроль над Киевом

Террористическая атака ВСУ на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными показывает, что Запад уже не контролирует происходящее в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T16:05

2024-01-26T16:05

2024-01-26T16:07

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

сша

нато

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131518855_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_8747f74bf407ef040f8f883f7f49fa95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Террористическая атака ВСУ на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными показывает, что Запад уже не контролирует происходящее в Киеве. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат отметила, что совершая подобные злодеяния, киевский режим пытается подогреть интерес мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок.Представитель МИД РФ также подчеркнула, что без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииУдар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленнымиВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, происшествия, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сша, нато, новости