https://crimea.ria.ru/20231129/glavnoe-za-den-29-noyabrya-1133192062.html

Главное за день: 29 ноября

Главное за день: 29 ноября - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Главное за день: 29 ноября

В Москве предотвращен теракт на железной дороге. Правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев. Солнечная буря обрушится на Землю 30... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T22:52

2023-11-29T22:52

2023-11-29T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Москве предотвращен теракт на железной дороге. Правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев. Солнечная буря обрушится на Землю 30 ноября. В Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ. Два украинских беспилотника уничтожены над Московской и Ростовской областями. Скифское золото и производство западного оружия на Украине – заявления Марии Захаровой. Ход СВО: киевский режим теряет боевиков, технику и отступает.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Солнечная буря обрушится на Землю 30 ноябряВ четверг, 30 ноября, метеочувствительные жители нашей планеты смогут ощутить на себе сильную магнитную бурю. Не исключено, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова, сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Сергей Назаров.Украинские дроны уничтожены в небе Московской и Ростовской областейРоссийские военные отразили атаку беспилотника, который летел в сторону Москвы. Вражеский дрон был сбит около 7:30 утра над Подольским городским округом Московской области, сообщили в Минобороны. Второй беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Ростовской области.В Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ11 членов преступной группировки задержаны и ждут суда в Ростове-на-Дону за аферы с продажей машин в кредит."Аферисты заманивали клиентов, предлагая приобрести у них автомобиль по заниженным ценам через оформление выгодных кредитов. Однако по итогу в договорах указывалась завышенная процентная ставка по займам, а машины не соответствовали изначально заявленным комплектациям", – сообщили в МВД Медиа.Мошенники успели обмануть 233 покупателей на 57 миллионов рублей.Кабмин России утвердил правила страховых выплат для добровольцевДля получения страховой компенсации добровольцу или его родственникам необходимо обратиться с заявлением в военкомат по месту жительства или в воинскую часть, на базе которой создавалось добровольческое формирование.В случае гибели добровольца выплаты по страховке могут получить ближайшие родственники и дети погибшего. В случае смерти размер страховки составит более 3,1 млн рублей. При установлении инвалидности I группы – более 2,3 млн рублей, II группы – более 1,5 млн рублей, III группы инвалидности – более 780 тыс. рублей. При получении тяжелого увечья бойцам положены 313,1 тыс. рублей, в случае легкого увечья – около 78,3 тыс. рублей.В Москве предотвращен теракт на железной дорогеВ Москве предотвратили теракт на железной дороге. Как пояснил в ходе допроса предполагаемый исполнитель, ему было дано задание подорвать состав с горюче-смазочными материалами. В награду его должны были переправить на территорию Украины."По данным следствия, мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился", – говорится в сообщении ГСУ СК России по Москве.В одном из лесопарков в Москве задержанный забрал из заранее обозначенного места взрывное вещество, предназначенное для изготовления самодельного взрывного устройства. А на одной из улиц Юго-Западного административного округа Москвы забрал детонатор.Главное из заявлений официального представителя МИД РФИдея организовать производство западного оружия на Украине является бизнес-планом англосаксов, которые управляют марионеточным киевским режимом и изначально толкнули Киев на конфликт с Россией, уверена Мария Захарова."Заокеанские хозяева Зеленского призвали создать новые объединения по поддержке ВСУ. Таким образом, США и их сателлиты не скрывают своих планов превратить конфликт на Украине просто в выгодный бизнес", – оценила такие шаги Захарова. При этом бизнес-идеи Запада могут быть реализованы только в случае, если Украина будет воевать, добавила она.Говоря о передаче Нидерландами принадлежащего четырем крымским музеям Скифского золота киевским властям, официальный представитель МИД России Захарова подчеркнула, что "своими действиями ГААГА нанесла ощутимый удар по культурному наследию Крымского полуострова, став соучастником захвата уникальных артефактов, которые были обнаружены в результате археологических раскопок в Крыму и с тех пор бессменно находились в крымских музеях"."Передача скифского золота является нелегитимной с точки зрения сложившейся практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали, при этом теперь сохранность экспонатов находится под угрозой", – сказала Захарова.Российские войска освободили очередной населенный пункт: достижения армии РФ в зоне СВОПодразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск были поражены склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также российские войска сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 в ДНР. В результате только за сутки были ликвидированы порядка 570 боевиков, а также две боевые бронемашины HMMWV производства США, самоходка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США.

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https://crimea.ria.ru/20231129/slovakiya-rasshirila-zapret-na-postavku-produktsii-iz-ukrainy-1133186497.html

https://crimea.ria.ru/20231129/na-kubani-v-dome-sgoreli-chetyre-rebenka-i-dvoe-vzroslykh-1133165152.html

https://crimea.ria.ru/20231129/priglasyat-li-ukrainu-v-nato-na-yubileynom-sammite-v-2024-godu-1133180537.html

https://crimea.ria.ru/20231129/derevyannye-soldaty-i-volshebnyy-poroshok-chto-obschego-u-armiy-nato-i-vsu-1133177897.html

https://crimea.ria.ru/20231129/ne-pro-edu-a-pro-dushu-svyaschennik-o-suti-rozhdestvenskogo-posta-1133167418.html

https://crimea.ria.ru/20231129/zachem-evropa-vooruzhaetsya-i-kto-ee-ostanovit--ekspert-1133155217.html

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