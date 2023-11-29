Рейтинг@Mail.ru
Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231129/khotel-na-ukrainu-v-moskve-predotvratili-terakt-na-zheleznoy-doroge-1133177512.html
Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге
Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге
В Москве предотвратили теракт на железной дороге, предполагаемый исполнитель взят под стражу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T14:18
2023-11-29T14:53
москва
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
теракт
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904177_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_84780b3555e03656b5d87499fc8e0022.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Москве предотвратили теракт на железной дороге, предполагаемый исполнитель взят под стражу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.В ходе допроса подозреваемый рассказал, что ему было дано задание подорвать состав с горюче-смазочными материалами. В награду его должны были переправить на территорию Украины."По данным следствия, мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился", - говорится в сообщении.Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый в одном из лесопарков в Москве забрал из заранее обозначенного места взрывное вещество, предназначенного для изготовления им самодельного взрывного устройства. А на одной из улиц Юго-Западного административного округа Москвы забрал детонатор."Довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области", - передают оперативники.Фигуранту предъявлено обвинение. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса РФ "Приготовление к совершению террористического акта" и "Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и иных соучастников преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновЗа взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонииАгент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
https://crimea.ria.ru/20231017/v-krymu-fsb-zaderzhala-ukrainskogo-agenta-1132135264.html
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904177_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_31c3c2a22fcbef8836eb391a8566232f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, теракт, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге

В Москве задержан предполагаемый террорист с деталями бомбы для подрыва рельсов

14:18 29.11.2023 (обновлено: 14:53 29.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Москве предотвратили теракт на железной дороге, предполагаемый исполнитель взят под стражу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.
В ходе допроса подозреваемый рассказал, что ему было дано задание подорвать состав с горюче-смазочными материалами. В награду его должны были переправить на территорию Украины.
"По данным следствия, мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился", - говорится в сообщении.
Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый в одном из лесопарков в Москве забрал из заранее обозначенного места взрывное вещество, предназначенного для изготовления им самодельного взрывного устройства. А на одной из улиц Юго-Западного административного округа Москвы забрал детонатор.
"Довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области", - передают оперативники.
Фигуранту предъявлено обвинение. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса РФ "Приготовление к совершению террористического акта" и "Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и иных соучастников преступления.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 10:23
В Крыму ФСБ задержала украинского агента
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
 
МоскваФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияТерактОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45ВСУ потеряли два самолета за сутки в зоне спецоперации
14:41Деревянные солдаты и волшебный порошок: что общего у армий НАТО и ВСУ
14:31В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств поражения
14:22Летают в закрытом зале: в Крыму готовят операторов дронов
14:18Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге
14:09Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР
14:00В Крыму за выборами президента РФ проследят более 3 тысяч наблюдателей
13:23Сорвал сроки: подрядчик заплатит крупный штраф за ФАП в Феодосии
13:16Последствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без света
13:15Ялта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъезды
12:54Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях
12:48Крым во власти непогоды: когда отступит стихия
12:33Скифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем - Захарова
12:05Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план
12:01Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧС
11:48Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах
11:44В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села
11:22Крымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России
11:20Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену
11:15Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении
Лента новостейМолния