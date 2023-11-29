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Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге
Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге
В Москве предотвратили теракт на железной дороге, предполагаемый исполнитель взят под стражу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T14:18
2023-11-29T14:18
2023-11-29T14:53
москва
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
теракт
общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Москве предотвратили теракт на железной дороге, предполагаемый исполнитель взят под стражу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.В ходе допроса подозреваемый рассказал, что ему было дано задание подорвать состав с горюче-смазочными материалами. В награду его должны были переправить на территорию Украины."По данным следствия, мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился", - говорится в сообщении.Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый в одном из лесопарков в Москве забрал из заранее обозначенного места взрывное вещество, предназначенного для изготовления им самодельного взрывного устройства. А на одной из улиц Юго-Западного административного округа Москвы забрал детонатор."Довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области", - передают оперативники.Фигуранту предъявлено обвинение. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса РФ "Приготовление к совершению террористического акта" и "Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и иных соучастников преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновЗа взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонииАгент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
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москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, теракт, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Хотел на Украину: в Москве предотвратили теракт на железной дороге
В Москве задержан предполагаемый террорист с деталями бомбы для подрыва рельсов
14:18 29.11.2023 (обновлено: 14:53 29.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Москве предотвратили теракт на железной дороге, предполагаемый исполнитель взят под стражу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.
В ходе допроса подозреваемый рассказал, что ему было дано задание подорвать состав с горюче-смазочными материалами. В награду его должны были переправить на территорию Украины.
"По данным следствия, мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился", - говорится в сообщении.
Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый в одном из лесопарков в Москве забрал из заранее обозначенного места взрывное вещество, предназначенного для изготовления им самодельного взрывного устройства. А на одной из улиц Юго-Западного административного округа Москвы забрал детонатор.
"Довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области", - передают оперативники.
Фигуранту предъявлено обвинение. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса РФ "Приготовление к совершению террористического акта" и "Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и иных соучастников преступления.
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