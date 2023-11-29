https://crimea.ria.ru/20231129/afera-na-57-millionov-rubley-v-rostove-na-donu-raskryli-krupnuyu-opg-1133164848.html
Афера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ
Афера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Афера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ
Одиннадцать членов преступной группировки задержаны и ждут суда в Ростове-на-Дону за аферы с продажей машин в кредит. Мошенники успели обмануть 233 покупателей... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T08:52
2023-11-29T08:52
2023-11-29T09:13
общество
ростов-на-дону
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262306_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_873ca6f9dd8ad8a30ba908de87bb3c38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Одиннадцать членов преступной группировки задержаны и ждут суда в Ростове-на-Дону за аферы с продажей машин в кредит. Мошенники успели обмануть 233 покупателей на 57 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД Медиа.В общей сложности на удочку аферистов попались 233 покупателя автомобилей.В ходе следствия установлено, что криминальный бизнес "работал" с осени 2019-го по осень 2020 года. Его организатором стал 37-летний москвич. Он назначил директоров двух автосалонов, а те, в свою очередь, вовлекли в деятельность менеджеров, кредитных специалистов и рекламщиков. Всего в группе состояло 11 человек. В настоящее время они задержаны. На имущество обвиняемых стоимостью около 160 млн рублей наложен арест.Материалы уголовного производства направлены в суд.Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана, которая стартует на крупных площадках купли-продажи в интернете, а после выходит в офлайн.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким должен быть сильный пароль – ответ экспертаКак грамотно и без потерь отразить атаку мошенников: советы эксперта"Ваш родственник попал в ДТП": в Саках осужден мошенник-курьер
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262306_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a6a35b369a548f23076be466b4ca4d19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, новости, происшествия
Афера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ
В Ростове-на-Дону осудят 11 членов преступной группы за аферы на 57 млн рублей
08:52 29.11.2023 (обновлено: 09:13 29.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Одиннадцать членов преступной группировки задержаны и ждут суда в Ростове-на-Дону за аферы с продажей машин в кредит. Мошенники успели обмануть 233 покупателей на 57 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД Медиа.
"Аферисты заманивали клиентов, предлагая приобрести у них автомобиль по заниженным ценам через оформление выгодных кредитов. Однако по итогу в договорах указывалась завышенная процентная ставка по займам, а машины не соответствовали изначально заявленным комплектациям", - говорится в сообщении.
В общей сложности на удочку аферистов попались 233 покупателя автомобилей.
В ходе следствия установлено, что криминальный бизнес "работал" с осени 2019-го по осень 2020 года. Его организатором стал 37-летний москвич. Он назначил директоров двух автосалонов, а те, в свою очередь, вовлекли в деятельность менеджеров, кредитных специалистов и рекламщиков. Всего в группе состояло 11 человек. В настоящее время они задержаны. На имущество обвиняемых стоимостью около 160 млн рублей наложен арест.
Материалы уголовного производства направлены в суд.
Ранее сообщалось
, что мошенники разработали новую схему обмана, которая стартует на крупных площадках купли-продажи в интернете, а после выходит в офлайн.
Читайте также на РИА Новости Крым: