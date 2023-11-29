https://crimea.ria.ru/20231129/afera-na-57-millionov-rubley-v-rostove-na-donu-raskryli-krupnuyu-opg-1133164848.html

Афера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ

Афера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Афера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ

Одиннадцать членов преступной группировки задержаны и ждут суда в Ростове-на-Дону за аферы с продажей машин в кредит. Мошенники успели обмануть 233 покупателей... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T08:52

2023-11-29T08:52

2023-11-29T09:13

общество

ростов-на-дону

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Одиннадцать членов преступной группировки задержаны и ждут суда в Ростове-на-Дону за аферы с продажей машин в кредит. Мошенники успели обмануть 233 покупателей на 57 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД Медиа.В общей сложности на удочку аферистов попались 233 покупателя автомобилей.В ходе следствия установлено, что криминальный бизнес "работал" с осени 2019-го по осень 2020 года. Его организатором стал 37-летний москвич. Он назначил директоров двух автосалонов, а те, в свою очередь, вовлекли в деятельность менеджеров, кредитных специалистов и рекламщиков. Всего в группе состояло 11 человек. В настоящее время они задержаны. На имущество обвиняемых стоимостью около 160 млн рублей наложен арест.Материалы уголовного производства направлены в суд.Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана, которая стартует на крупных площадках купли-продажи в интернете, а после выходит в офлайн.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким должен быть сильный пароль – ответ экспертаКак грамотно и без потерь отразить атаку мошенников: советы эксперта"Ваш родственник попал в ДТП": в Саках осужден мошенник-курьер

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ростов-на-дону, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, новости, происшествия