https://crimea.ria.ru/20231105/kakim-dolzhen-byt-silnyy-parol--otvet-eksperta-1132341056.html
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта
Какие пароли нельзя использовать и почему? Каким должен быть сильный пароль? На эти и другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму" ответил инженер... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T21:33
2023-11-05T21:33
2023-11-05T21:33
юрий артамонов
совет эксперта
мнения
компьютер
кибербезопасность
радио "спутник в крыму"
интернет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Какие пароли нельзя использовать и почему? Каким должен быть сильный пароль? На эти и другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму" ответил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Инженер напомнил, что простые пароли – это первейший путь к утечке как персональных данных, так и данных компании, ее клиентов. Также Артамонов отметил, что сейчас все компьютеры в компаниях, как правило, связаны одной сетью, поэтому хакеры, взломав один компьютер со слабым паролем, легко могут взломать и остальные.Кроме того, если простой пароль установлен на роутере, это может привести к кому, что кто-то его взломает, получит доступ в личную сеть и украдет конфиденциальную информацию – паспортные данные, личные, возможно, интимные фото, которые затем можно использовать для шантажа.Также следует включить двухфакторную верификацию, чтобы даже "если кто-то и зашел (в аккаунт – ред.), пароль пришел бы вам на телефон".Эксперт настоятельно не рекомендовал сохранять пароли в браузере, а "хранить их исключительно в своей голове".Не следует также сохранять пароли в телефоне или в текстовом документе на компьютере, лучше записать их и запомнить.Ранее эксперт рассказал, что облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей соцсетей и мессенджеров, это убережет аккаунты от взлома.Кроме того, с 1 октября 2023 года двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг стала обязательной.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьКак защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий артамонов, совет эксперта, мнения, компьютер, кибербезопасность, интернет
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта
Пароль должен состоять минимум из 12 символов – цифр и букв, знаков препинания
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым.
Какие пароли нельзя использовать и почему? Каким должен быть сильный пароль? На эти и другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму"
ответил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
"Пароль должен состоять из минимум 12 символов. В этих символах должны быть цифры, большие и маленькие буквы, а также знаки препинания. Причем не должно быть никаких осмысленных фраз, символы должны быть подобраны абсолютно хаотически", – сказал эксперт.
Инженер напомнил, что простые пароли – это первейший путь к утечке как персональных данных, так и данных компании, ее клиентов. Также Артамонов отметил, что сейчас все компьютеры в компаниях, как правило, связаны одной сетью, поэтому хакеры, взломав один компьютер со слабым паролем, легко могут взломать и остальные.
"Установка простых паролей в корпоративной среде чревата разглашением коммерческой тайны компании, которая на рынке может цениться гораздо больше, чем личные данные ее сотрудников", – сказал эксперт.
Кроме того, если простой пароль установлен на роутере, это может привести к кому, что кто-то его взломает, получит доступ в личную сеть и украдет конфиденциальную информацию – паспортные данные, личные, возможно, интимные фото, которые затем можно использовать для шантажа.
"Если вы покупаете новое устройство, которое имеет интерфейс, например, роутер или камеру, не ленитесь зайти и поменять пароль по умолчанию", – отметил Артамонов.
Также следует включить двухфакторную верификацию, чтобы даже "если кто-то и зашел (в аккаунт – ред.), пароль пришел бы вам на телефон".
Эксперт настоятельно не рекомендовал сохранять пароли в браузере, а "хранить их исключительно в своей голове".
"Важно запомнить его один раз, а затем время от времени менять одну букву или цифру в зависимости от того, на какой вы сайт заходите, чтобы были разные пароли на разных сайтах. Если с одного информация утечет, чтобы это не привело к взлому всех аккаунтов", – объяснил инженер.
Не следует также сохранять пароли в телефоне или в текстовом документе на компьютере, лучше записать их и запомнить.
Ранее эксперт рассказал
, что облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей соцсетей и мессенджеров, это убережет аккаунты от взлома.
Кроме того, с 1 октября 2023 года двухфакторная аутентификация
для пользователей портала госуслуг стала обязательной.
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