https://crimea.ria.ru/20231105/kakim-dolzhen-byt-silnyy-parol--otvet-eksperta-1132341056.html

Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта

Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта

Какие пароли нельзя использовать и почему? Каким должен быть сильный пароль? На эти и другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму" ответил инженер... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T21:33

2023-11-05T21:33

2023-11-05T21:33

юрий артамонов

совет эксперта

мнения

компьютер

кибербезопасность

радио "спутник в крыму"

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129054796_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_81e9e2357a2617dd8f253e3ba1bc35ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Какие пароли нельзя использовать и почему? Каким должен быть сильный пароль? На эти и другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму" ответил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Инженер напомнил, что простые пароли – это первейший путь к утечке как персональных данных, так и данных компании, ее клиентов. Также Артамонов отметил, что сейчас все компьютеры в компаниях, как правило, связаны одной сетью, поэтому хакеры, взломав один компьютер со слабым паролем, легко могут взломать и остальные.Кроме того, если простой пароль установлен на роутере, это может привести к кому, что кто-то его взломает, получит доступ в личную сеть и украдет конфиденциальную информацию – паспортные данные, личные, возможно, интимные фото, которые затем можно использовать для шантажа.Также следует включить двухфакторную верификацию, чтобы даже "если кто-то и зашел (в аккаунт – ред.), пароль пришел бы вам на телефон".Эксперт настоятельно не рекомендовал сохранять пароли в браузере, а "хранить их исключительно в своей голове".Не следует также сохранять пароли в телефоне или в текстовом документе на компьютере, лучше записать их и запомнить.Ранее эксперт рассказал, что облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей соцсетей и мессенджеров, это убережет аккаунты от взлома.Кроме того, с 1 октября 2023 года двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг стала обязательной.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьКак защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий артамонов, совет эксперта, мнения, компьютер, кибербезопасность, интернет