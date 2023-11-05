Рейтинг@Mail.ru
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231105/kakim-dolzhen-byt-silnyy-parol--otvet-eksperta-1132341056.html
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта
Какие пароли нельзя использовать и почему? Каким должен быть сильный пароль? На эти и другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму" ответил инженер... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T21:33
2023-11-05T21:33
юрий артамонов
совет эксперта
мнения
компьютер
кибербезопасность
радио "спутник в крыму"
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129054796_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_81e9e2357a2617dd8f253e3ba1bc35ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Какие пароли нельзя использовать и почему? Каким должен быть сильный пароль? На эти и другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму" ответил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Инженер напомнил, что простые пароли – это первейший путь к утечке как персональных данных, так и данных компании, ее клиентов. Также Артамонов отметил, что сейчас все компьютеры в компаниях, как правило, связаны одной сетью, поэтому хакеры, взломав один компьютер со слабым паролем, легко могут взломать и остальные.Кроме того, если простой пароль установлен на роутере, это может привести к кому, что кто-то его взломает, получит доступ в личную сеть и украдет конфиденциальную информацию – паспортные данные, личные, возможно, интимные фото, которые затем можно использовать для шантажа.Также следует включить двухфакторную верификацию, чтобы даже "если кто-то и зашел (в аккаунт – ред.), пароль пришел бы вам на телефон".Эксперт настоятельно не рекомендовал сохранять пароли в браузере, а "хранить их исключительно в своей голове".Не следует также сохранять пароли в телефоне или в текстовом документе на компьютере, лучше записать их и запомнить.Ранее эксперт рассказал, что облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей соцсетей и мессенджеров, это убережет аккаунты от взлома.Кроме того, с 1 октября 2023 года двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг стала обязательной.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьКак защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129054796_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_76722c6cdbb475ba3ae6d388b98540f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий артамонов, совет эксперта, мнения, компьютер, кибербезопасность, интернет
Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта

Пароль должен состоять минимум из 12 символов – цифр и букв, знаков препинания

21:33 05.11.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкАрхивное фото
Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Какие пароли нельзя использовать и почему? Каким должен быть сильный пароль? На эти и другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму" ответил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.

"Пароль должен состоять из минимум 12 символов. В этих символах должны быть цифры, большие и маленькие буквы, а также знаки препинания. Причем не должно быть никаких осмысленных фраз, символы должны быть подобраны абсолютно хаотически", – сказал эксперт.

Инженер напомнил, что простые пароли – это первейший путь к утечке как персональных данных, так и данных компании, ее клиентов. Также Артамонов отметил, что сейчас все компьютеры в компаниях, как правило, связаны одной сетью, поэтому хакеры, взломав один компьютер со слабым паролем, легко могут взломать и остальные.

"Установка простых паролей в корпоративной среде чревата разглашением коммерческой тайны компании, которая на рынке может цениться гораздо больше, чем личные данные ее сотрудников", – сказал эксперт.

Кроме того, если простой пароль установлен на роутере, это может привести к кому, что кто-то его взломает, получит доступ в личную сеть и украдет конфиденциальную информацию – паспортные данные, личные, возможно, интимные фото, которые затем можно использовать для шантажа.

"Если вы покупаете новое устройство, которое имеет интерфейс, например, роутер или камеру, не ленитесь зайти и поменять пароль по умолчанию", – отметил Артамонов.

Также следует включить двухфакторную верификацию, чтобы даже "если кто-то и зашел (в аккаунт – ред.), пароль пришел бы вам на телефон".
Эксперт настоятельно не рекомендовал сохранять пароли в браузере, а "хранить их исключительно в своей голове".

"Важно запомнить его один раз, а затем время от времени менять одну букву или цифру в зависимости от того, на какой вы сайт заходите, чтобы были разные пароли на разных сайтах. Если с одного информация утечет, чтобы это не привело к взлому всех аккаунтов", – объяснил инженер.

Не следует также сохранять пароли в телефоне или в текстовом документе на компьютере, лучше записать их и запомнить.
Ранее эксперт рассказал, что облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей соцсетей и мессенджеров, это убережет аккаунты от взлома.
Кроме того, с 1 октября 2023 года двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг стала обязательной.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"
Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
Как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
 
Радио "Спутник в Крыму"Юрий АртамоновСовет экспертаМненияКомпьютерКибербезопасностьИнтернет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта
21:13В Алуште прошел Международный фестиваль "Олимпиада боевых искусств"
21:06Цирку Зеленского гасят огни
20:38Лицо Земли на космических фотографиях
20:20Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду
19:37Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО
19:19Очереди на Крымском мосту: ситуация на вечер воскресенья
18:45До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
18:22США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев из-за атак Израиля
17:48Иран поставил ультиматум США
17:07Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы
16:25Для чего Киев грозит массированными атаками дронов
15:31Армия России за сутки уничтожила 475 нацистов и 27 единиц техники ВСУ
15:06Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника
14:58Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой
14:31На Крымском мосту выросла очередь
14:05Скандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе
13:01Признание Залужного и Storm Shadow над Крымом: топ новостей недели
12:07ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью Херсонщины
11:40"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУ
Лента новостейМолния