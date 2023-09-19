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Как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
Как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
Облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей социальных сетей и мессенджеров, это поможет уберечь... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T07:38
2023-09-19T07:38
радио "спутник в крыму"
юрий артамонов
совет эксперта
мошенничество
общество
цифровая безопасность
медиагруппа "россия сегодня"
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Юрий Артамонов о том, как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
Юрий Артамонов о том, как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей социальных сетей и мессенджеров, это поможет уберечь аккаунты от мошенников. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов."Например, в Telegram-канале приходит просьба занять денег или проголосовать за ребенка с прикрепленной ссылкой. Перейдя по такой ссылке, можно отдать доступ к своему аккаунту мошенникам, после этого аналогичные мошеннические рассылки могут приходить уже с вашего аккаунта", - приводит пример инженер.При этом часто мошенники даже обладают информацией об имени ребенка или другими личными данными жертвы, неосмотрительно оставленными в общем доступе в социальных сетях. Их аферисты предварительно внимательно изучают, а потом используют - это помогает втереться в доверие к тем, кого будут обманывать с помощью украденного аккаунта. Чтобы усложнить мошенникам работу или сделать взлом аккаунта невозможным, лучше иметь облачный пароль.Если же ваш аккаунт все же "угнали", по словам эксперта, придется его удалить и заново устанавливать приложение. Все переписки и чаты в таком случае будут утеряны. Такая схема мошенничества может быть реализована злоумышленниками в любых мессенджерах, социальных сетях и даже на "Госуслугах"."Облачный пароль - это Telegram, "ВКонтакте", на "Госуслугах"- двухфакторная верификация. Везде необходима защита. И еще не верьте никаким сообщениям и звонкам. Перезванивайте лично своим знакомым и уточняйте, действительно ли нужна помощь", - настаивает специалист.Ранее сообщалось, что в Крыму участились случаи мошенничества с использованием социальных сетей и мессенджеров. Только за последнюю неделю августа жители полуострова отдали мошенникам более 12 млн рублей, из них - почти на 1,3 млн через соцсети, 502 тысячи - после перехода по неизвестной ссылке. Читайте также на РИА Новости Крым:Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьЦифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли
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юрий артамонов, совет эксперта, мошенничество, общество, цифровая безопасность, медиагруппа "россия сегодня"
Как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях

Эксперт назвал обязательные правила для пользователей социальных сетей и мессенджеров

07:38 19.09.2023
 
© РИА Новости . Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Яков Андреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей социальных сетей и мессенджеров, это поможет уберечь аккаунты от мошенников. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Юрий Артамонов о том, как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
07:38
"Например, в Telegram-канале приходит просьба занять денег или проголосовать за ребенка с прикрепленной ссылкой. Перейдя по такой ссылке, можно отдать доступ к своему аккаунту мошенникам, после этого аналогичные мошеннические рассылки могут приходить уже с вашего аккаунта", - приводит пример инженер.
При этом часто мошенники даже обладают информацией об имени ребенка или другими личными данными жертвы, неосмотрительно оставленными в общем доступе в социальных сетях. Их аферисты предварительно внимательно изучают, а потом используют - это помогает втереться в доверие к тем, кого будут обманывать с помощью украденного аккаунта. Чтобы усложнить мошенникам работу или сделать взлом аккаунта невозможным, лучше иметь облачный пароль.
"Если у пользователя есть облачный пароль, мошенник не сможет взломать аккаунт. Чтобы его установить, в случае с Telegram, нужно зайти в настройки, выбрать пункт "Конфиденциальность", включить вкладку "установить пароль", - поясняет Артамонов.
Если же ваш аккаунт все же "угнали", по словам эксперта, придется его удалить и заново устанавливать приложение. Все переписки и чаты в таком случае будут утеряны. Такая схема мошенничества может быть реализована злоумышленниками в любых мессенджерах, социальных сетях и даже на "Госуслугах".
"Облачный пароль - это Telegram, "ВКонтакте", на "Госуслугах"- двухфакторная верификация. Везде необходима защита. И еще не верьте никаким сообщениям и звонкам. Перезванивайте лично своим знакомым и уточняйте, действительно ли нужна помощь", - настаивает специалист.
Ранее сообщалось, что в Крыму участились случаи мошенничества с использованием социальных сетей и мессенджеров. Только за последнюю неделю августа жители полуострова отдали мошенникам более 12 млн рублей, из них - почти на 1,3 млн через соцсети, 502 тысячи - после перехода по неизвестной ссылке.
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