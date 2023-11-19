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Главное за день: 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Главное за день: 19 ноября
Главное за день: 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Главное за день: 19 ноября
На подлете к Москве уничтожен беспилотник ВСУ. Удар стихии в Крыму: сход селя, подтопления и подъем уровня рек. Штормовой ветер и ливни обесточили 39 тысяч... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T22:15
2023-11-19T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. На подлете к Москве уничтожен беспилотник ВСУ. Удар стихии в Крыму: сход селя, подтопления и подъем уровня рек. Штормовой ветер и ливни обесточили 39 тысяч абонентов в нескольких районах Крыма. В Херсонской области также боролись с последствиями непогоды. В Кировоградской области уничтожены хранилища авиатоплива ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На подлете к Москве уничтожен украинский дронАрмия России пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима по Москве и Московской области при помощи беспилотника самолетного типа.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков дрона обошлось без жертв и разрушений.В Крыму сошел сель, произошли подтопления и подъем уровня рекВ ночь на воскресенье в Крыму прошли ливневые дожди, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики были зафиксированы перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады весь день работают над устранением последствий удара стихии.В поселке Краснокаменка Большой Ялты произошли подтопления подвалов, а в Гурзуфе сель повредил автомобиль. В Ялте затопило несколько квартир в домах, где проводился ремонт кровель. Евпатории ночной ливень стал причиной перебоев в работе электросети, сильный ветер валил деревья и дорожные знаки.Из-за проливных дождей водопад Учан-Су, расположенный на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, стал полноводным, мощным и небезопасным. Гостей и жителей полуострова убедительно просят соблюдать осторожность при посещении объекта.Более 39 тысяч абонентов остались без света в КрымуВ Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики. Остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ. Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах. В поселке Черноморское Черноморского районе из-за стихии было прервано не только энергоснабжение и подача воды жителям. Также обесточенными оказались более половины абонентов города Саки. Большое число обрывов проводов и подтопленных трансформаторных подстанций (ТП) затрудняют возможность быстро подать электроэнергию в дома даже с дизельного генератора.Последствия урагана в Херсонской областиОколо шести утра мониторинг показал подтопление низменного участка автодороги Геническ – Геническая Горка, высота перелива достигала 30 см. Администрация Генического муниципального округа Херсонской области приняла решение приостановить проезд по Арабатской Стрелке.В "Херсоноблэнерго" также сообщили, что порывы шквалистого ветра стали причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев. В результате были частично обесточены 56 населенных пунктов из 11 муниципальных округов Херсонщины.В Кировоградской области уничтожены хранилища авиатоплива ВСУНа аэродроме Канатово в Кировоградской области российские военные уничтожили хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Также в Минобороны сообщили об уничтожении в районе Кировограда и Ольшаницы Киевской области складов боеприпасов ВСУ. Также в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры. По сообщению военного ведомства, за минувшие сутки противник потерял еще 605 боевиков в семи безуспешных атаках.
https://crimea.ria.ru/20231119/58-tysyach-dollarov-v-chas-na-soderzhanie-zelenskogo-vydelyaet-byudzhet-ukrainy-1132895762.html
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главное за день, новости, крым, в мире, общество, политика, погода, штормовое предупреждение
Главное за день: 19 ноября

Главные события и заявления воскресенья, 19 ноября

22:15 19.11.2023
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. На подлете к Москве уничтожен беспилотник ВСУ. Удар стихии в Крыму: сход селя, подтопления и подъем уровня рек. Штормовой ветер и ливни обесточили 39 тысяч абонентов в нескольких районах Крыма. В Херсонской области также боролись с последствиями непогоды. В Кировоградской области уничтожены хранилища авиатоплива ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

На подлете к Москве уничтожен украинский дрон

Армия России пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима по Москве и Московской области при помощи беспилотника самолетного типа.
"19 ноября в 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сообщили в Минобороны РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков дрона обошлось без жертв и разрушений.
Владимир Зеленский
15:41
58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины

В Крыму сошел сель, произошли подтопления и подъем уровня рек

В ночь на воскресенье в Крыму прошли ливневые дожди, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики были зафиксированы перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады весь день работают над устранением последствий удара стихии.
В поселке Краснокаменка Большой Ялты произошли подтопления подвалов, а в Гурзуфе сель повредил автомобиль. В Ялте затопило несколько квартир в домах, где проводился ремонт кровель. Евпатории ночной ливень стал причиной перебоев в работе электросети, сильный ветер валил деревья и дорожные знаки.
Из-за проливных дождей водопад Учан-Су, расположенный на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, стал полноводным, мощным и небезопасным. Гостей и жителей полуострова убедительно просят соблюдать осторожность при посещении объекта.
Алушта. Ранняя весна. Шторм - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
18:10
В Черном море из-за шторма раскололся сухогруз с зерном

Более 39 тысяч абонентов остались без света в Крыму

В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики. Остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ. Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах. В поселке Черноморское Черноморского районе из-за стихии было прервано не только энергоснабжение и подача воды жителям. Также обесточенными оказались более половины абонентов города Саки. Большое число обрывов проводов и подтопленных трансформаторных подстанций (ТП) затрудняют возможность быстро подать электроэнергию в дома даже с дизельного генератора.
Валентина Кулькова - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
18:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой

Последствия урагана в Херсонской области

Около шести утра мониторинг показал подтопление низменного участка автодороги Геническ – Геническая Горка, высота перелива достигала 30 см. Администрация Генического муниципального округа Херсонской области приняла решение приостановить проезд по Арабатской Стрелке.
В "Херсоноблэнерго" также сообщили, что порывы шквалистого ветра стали причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев. В результате были частично обесточены 56 населенных пунктов из 11 муниципальных округов Херсонщины.
Лапидарий в Керчи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
20:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции

В Кировоградской области уничтожены хранилища авиатоплива ВСУ

На аэродроме Канатово в Кировоградской области российские военные уничтожили хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Также в Минобороны сообщили об уничтожении в районе Кировограда и Ольшаницы Киевской области складов боеприпасов ВСУ. Также в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры. По сообщению военного ведомства, за минувшие сутки противник потерял еще 605 боевиков в семи безуспешных атаках.
Зарянка на скале у водопада Су-Учхан в Крыму. - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
19:37
После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю
 
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22:15Главное за день: 19 ноября
21:29Зеленский и призрак Майдана: что там у соседей?
20:45Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено
20:21Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции
19:37После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю
19:11Где пройдет "Нюрнбергский процесс" над Зеленским – эксперт
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18:45Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой
18:10В Черном море из-за шторма раскололся сухогруз с зерном
18:02Очередь перед Крымским мостом растет – сколько ждать проезда
17:34Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов
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16:03Опасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в Крыму
15:4158 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины
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