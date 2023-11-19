https://crimea.ria.ru/20231119/glavnoe-za-den-19-noyabrya-1132901905.html

Главное за день: 19 ноября

Главное за день: 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Главное за день: 19 ноября

На подлете к Москве уничтожен беспилотник ВСУ. Удар стихии в Крыму: сход селя, подтопления и подъем уровня рек. Штормовой ветер и ливни обесточили 39 тысяч... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T22:15

2023-11-19T22:15

2023-11-19T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. На подлете к Москве уничтожен беспилотник ВСУ. Удар стихии в Крыму: сход селя, подтопления и подъем уровня рек. Штормовой ветер и ливни обесточили 39 тысяч абонентов в нескольких районах Крыма. В Херсонской области также боролись с последствиями непогоды. В Кировоградской области уничтожены хранилища авиатоплива ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На подлете к Москве уничтожен украинский дронАрмия России пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима по Москве и Московской области при помощи беспилотника самолетного типа.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков дрона обошлось без жертв и разрушений.В Крыму сошел сель, произошли подтопления и подъем уровня рекВ ночь на воскресенье в Крыму прошли ливневые дожди, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики были зафиксированы перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады весь день работают над устранением последствий удара стихии.В поселке Краснокаменка Большой Ялты произошли подтопления подвалов, а в Гурзуфе сель повредил автомобиль. В Ялте затопило несколько квартир в домах, где проводился ремонт кровель. Евпатории ночной ливень стал причиной перебоев в работе электросети, сильный ветер валил деревья и дорожные знаки.Из-за проливных дождей водопад Учан-Су, расположенный на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, стал полноводным, мощным и небезопасным. Гостей и жителей полуострова убедительно просят соблюдать осторожность при посещении объекта.Более 39 тысяч абонентов остались без света в КрымуВ Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики. Остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ. Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах. В поселке Черноморское Черноморского районе из-за стихии было прервано не только энергоснабжение и подача воды жителям. Также обесточенными оказались более половины абонентов города Саки. Большое число обрывов проводов и подтопленных трансформаторных подстанций (ТП) затрудняют возможность быстро подать электроэнергию в дома даже с дизельного генератора.Последствия урагана в Херсонской областиОколо шести утра мониторинг показал подтопление низменного участка автодороги Геническ – Геническая Горка, высота перелива достигала 30 см. Администрация Генического муниципального округа Херсонской области приняла решение приостановить проезд по Арабатской Стрелке.В "Херсоноблэнерго" также сообщили, что порывы шквалистого ветра стали причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев. В результате были частично обесточены 56 населенных пунктов из 11 муниципальных округов Херсонщины.В Кировоградской области уничтожены хранилища авиатоплива ВСУНа аэродроме Канатово в Кировоградской области российские военные уничтожили хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Также в Минобороны сообщили об уничтожении в районе Кировограда и Ольшаницы Киевской области складов боеприпасов ВСУ. Также в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры. По сообщению военного ведомства, за минувшие сутки противник потерял еще 605 боевиков в семи безуспешных атаках.

https://crimea.ria.ru/20231119/58-tysyach-dollarov-v-chas-na-soderzhanie-zelenskogo-vydelyaet-byudzhet-ukrainy-1132895762.html

https://crimea.ria.ru/20231119/v-chernom-more-iz-za-shtorma-raskololsya-sukhogruz-1132899193.html

https://crimea.ria.ru/20231119/voitelnitsy-tsirka-russkie-amazonki-valentiny-kulkovoy-1132841352.html

https://crimea.ria.ru/20231119/millionnyy-grant-vyigrali-v-lapidarii-kerchi-na-sozdanie-3d-ekspozitsii-1132843806.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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