https://crimea.ria.ru/20231119/vsu-poteryali-esche-600-boevikov-v-semi-bezuspeshnykh-atakakh-1132896143.html
ВСУ потеряли еще 600 боевиков в семи безуспешных атаках
ВСУ потеряли еще 600 боевиков в семи безуспешных атаках - РИА Новости Крым, 19.11.2023
ВСУ потеряли еще 600 боевиков в семи безуспешных атаках
ВСУ за минувшие сутки потеряли 605 боевиков в семи безуспешных атаках. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T16:27
2023-11-19T16:27
2023-11-19T16:27
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки потеряли 605 боевиков в семи безуспешных атаках. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Потери противника превысили 70 боевиков, уничтожено два автомобиля.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили около 30 боевиков, уничтожены боевая бронемашина и два автомобиля.Уточняется, что общие потери противника на данном направлении превысили 240 боевиков убитыми и ранеными. Также уничтожен танк, гаубица "МСТА-Б", боевая машина пехоты и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское ДНР. Противник потерял до 145 боевиков, а также самоходку польского производства Krab и два автомобиля.На Запорожском направлении российские военные при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й мехбригад ВСУ в районе населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копани Запорожской области. Потери ВСУ превысили 100 боевиков, также уничтожена гаубица "Д-30", три боевые бронемашины и 11 автомобилей.На Херсонском направлении огнем артиллерии и ударами авиации уничтожено до 20 украинских боевиков, самоходка "Гвоздика", гаубица "МСТА-Б" и два автомобиля.Ранее в военном ведомстве сообщили о нанесении удара по складу авиационного топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской областиПять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объект12 провальных атак ВСУ и минус 700 боевиков: события в зоне СВО за сутки
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
ВСУ потеряли еще 600 боевиков в семи безуспешных атаках
ВСУ потеряли еще 600 боевиков в семи провальных атаках – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки потеряли 605 боевиков в семи безуспешных атаках. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Потери противника превысили 70 боевиков, уничтожено два автомобиля.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили около 30 боевиков, уничтожены боевая бронемашина и два автомобиля.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Клещеевки, Шум и Марьинки Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Уточняется, что общие потери противника на данном направлении превысили 240 боевиков убитыми и ранеными. Также уничтожен танк, гаубица "МСТА-Б", боевая машина пехоты и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское ДНР. Противник потерял до 145 боевиков, а также самоходку польского производства Krab и два автомобиля.
На Запорожском направлении российские военные при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й мехбригад ВСУ в районе населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копани Запорожской области. Потери ВСУ превысили 100 боевиков, также уничтожена гаубица "Д-30", три боевые бронемашины и 11 автомобилей.
На Херсонском направлении огнем артиллерии и ударами авиации уничтожено до 20 украинских боевиков, самоходка "Гвоздика", гаубица "МСТА-Б" и два автомобиля.
Ранее в военном ведомстве сообщили о нанесении удара по складу авиационного топлива
, которое предназначалось для нужд украинской армии.
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