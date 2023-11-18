https://crimea.ria.ru/20231118/12-provalnykh-atak-vsu-i-minus-700-boevikov-sobytiya-v-zone-svo-za-sutki-1132878741.html
12 провальных атак ВСУ и минус 700 боевиков: события в зоне СВО за сутки
12 провальных атак ВСУ и минус 700 боевиков: события в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 18.11.2023
12 провальных атак ВСУ и минус 700 боевиков: события в зоне СВО за сутки
ВСУ за сутки 12 раз пытались атаковать российские позиции, потеряв в этих операциях почти 700 боевиков. Это следует из сводки Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T15:00
2023-11-18T15:00
2023-11-18T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки 12 раз пытались атаковать российские позиции, потеряв в этих операциях почти 700 боевиков. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.Наиболее активными действия ВСУ были на Краснолиманском и Запорожском направлениях. За сутки противник пытался атаковать здесь семь раз.Три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ были отражены ВС РФ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское в ЛНР. В результате враг потерял на Краснолиманском направлении около 200 боевиков убитыми и ранеными.Четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ были отбиты в районе Работино. Кроме того, здесь же, а также под Вербовым в ДНР российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригады противника, в общей сложности сократив его ряды на Запорожском направлении почти на 140 человек.Еще по две атаки ВСУ отражены на Купянском и Донецком направлениях."Отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области… и две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики", – уточнили в ведомстве.Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ под Ивановкой и Загоруйковкой. А в ДНР поражены живая сила и техника 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки, Андреевки и Васюковки.Совокупные потери украинских войск на этих двух направлениях составили 210 боевиков.Также безуспешную атаку ВСУ предприняли в районе Новомихайловки (ДНР) на Южно-Донецком направлении, потеряв еще около 70 военнослужащих из состава 79-й десантно-штурмовой бригады. Помимо этого, после удара российских войск при поддержке авиации и артиллерии под Старомайорском поредели подразделения 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Общие потери противника на этом направлении составили около 70 военнослужащих.Еще более 75 человек противник утратил в провальных боях на Херсонском направлении в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 102-х районах в зоне проведения специальной военной операции, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен десант ВСУВ Одессе поврежден объект энергетической инфраструктурыРоссийские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, херсонская область, запорожская область
12 провальных атак ВСУ и минус 700 боевиков: события в зоне СВО за сутки
ВСУ потеряли почти 700 боевиков в 12 безуспешных атаках за сутки – Минобороны
15:00 18.11.2023 (обновлено: 15:01 18.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки 12 раз пытались атаковать российские позиции, потеряв в этих операциях почти 700 боевиков. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.
Наиболее активными действия ВСУ были на Краснолиманском и Запорожском направлениях. За сутки противник пытался атаковать здесь семь раз.
Три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ были отражены ВС РФ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское в ЛНР. В результате враг потерял на Краснолиманском направлении около 200 боевиков убитыми и ранеными.
Четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ были отбиты в районе Работино. Кроме того, здесь же, а также под Вербовым в ДНР российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригады противника, в общей сложности сократив его ряды на Запорожском направлении почти на 140 человек.
Еще по две атаки ВСУ отражены на Купянском и Донецком направлениях.
"Отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области… и две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ под Ивановкой и Загоруйковкой. А в ДНР поражены живая сила и техника 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки, Андреевки и Васюковки.
Совокупные потери украинских войск на этих двух направлениях составили 210 боевиков.
Также безуспешную атаку ВСУ предприняли в районе Новомихайловки (ДНР) на Южно-Донецком направлении, потеряв еще около 70 военнослужащих из состава 79-й десантно-штурмовой бригады. Помимо этого, после удара российских войск при поддержке авиации и артиллерии под Старомайорском поредели подразделения 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Общие потери противника на этом направлении составили около 70 военнослужащих.
Еще более 75 человек противник утратил в провальных боях на Херсонском направлении в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 102-х районах в зоне проведения специальной военной операции, уточнили в ведомстве.
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