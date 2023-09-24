Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230924/glavnoe-za-den-24-sentyabrya-1131635660.html
Главное за день: 24 сентября
Главное за день: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Главное за день: 24 сентября
Армия России погасила еще шесть атак ВСУ, уничтожены 560 боевиков и украинский Ми-8. Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку, есть погибший и раненые. ВСУ... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T22:29
2023-09-24T22:29
главное за день
новости сво
украина
потери всу
обстрелы всу
обстрелы курской области
обстрелы белгородской области
вооруженные силы россии
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131564318_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_321bd50e1e273f6ffae871821a3525f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Армия России погасила еще шесть атак ВСУ, уничтожены 560 боевиков и украинский Ми-8. Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку, есть погибший и раненые. ВСУ нанесли удары по Курску и Белгородчине. Киев предлагает Польше зерновые варианты. В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час. В Грузии дважды за день фиксировали землетрясения.О главных событиях и заявлениях воскресенья, 24 сентября, – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииРоссийские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, одиннадцать крылатых ракет западного производства и 15 беспилотников противника. Удар по Токмаку24 сентября украинские боевики нанесли мощный ракетный удар по запорожскому городу Токмак. Прилеты пришлись по многоэтажным жилым домам. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения, в том числе трое детей. Атаки на Курскую и Белгородскую областиУтром в воскресенье в Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, обошлось без пострадавших. Позже враг снова пытался атаковать Курскую область - российские средства ПВО отработали по воздушным целям, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу, зафиксировано 11 прилетов. Кроме того, украинский дрон сбросил взрывчатку на дорогу в одном из сел Белгородской области: пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения. Военная цензура и комендантский часВ Донецкой Народной Республике введен комендантский час в будние дни с 23.00 до 4 часов утра. Это следует из указа главы региона Дениса Пушилина, опубликованного в официальном Telegram-канале правительства ДНР в воскресенье. Также указ запрещает собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты и вводит военную цензуру для почтовых отправлений и сообщений в интернете, контроль за телефонными переговорами. Зерновые вариантыВ воскресенье замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев предложил Варшаве наладить поставки зерна "вручную" - с согласованием каждой партии с польскими властями. По мнению директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, помощь Украине противоречит интересам и желаниям Польши, однако Варшава не может ослушаться США, поэтому будет соглашаться на варианты урегулирования зернового конфликта, хотя и урежет помощь Киеву. Землетрясение в ГрузииВ воскресенье утром в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах от столицы страны Тбилиси. Отголоски ощутили на себе и в Армении. Второе землетрясение произошло несколькими часами позже в Кахети на востоке Грузии. Магнитуда составила 3,0, эпицентр находился близи города Лагодехи в 150 километрах от Тбилиси на глубине 18 километров. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
https://crimea.ria.ru/20230924/dnepr-unichtozhil-sklad-s-goryuchim-vsu-i-esche-35-boevikov-na-khersonschine-1131628094.html
https://crimea.ria.ru/20230924/pochemu-na-pozhare-v-shtabe-chs-ne-sgorela-ikona-ushakova---svyaschennik-1131634367.html
https://crimea.ria.ru/20230924/kak-izmenenie-klimata-otrazilos-na-kolichestve-ryby-u-beregov-kryma-1131551212.html
украина
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131564318_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_220ab3e7424f54890b6b8a80096c90fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости сво, украина, потери всу , обстрелы всу, обстрелы курской области, обстрелы белгородской области, вооруженные силы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, новости крыма
Главное за день: 24 сентября

Главные события и заявления воскресенья, 24 сентября

22:29 24.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Армия России погасила еще шесть атак ВСУ, уничтожены 560 боевиков и украинский Ми-8. Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку, есть погибший и раненые. ВСУ нанесли удары по Курску и Белгородчине. Киев предлагает Польше зерновые варианты. В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час. В Грузии дважды за день фиксировали землетрясения.
О главных событиях и заявлениях воскресенья, 24 сентября, – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, одиннадцать крылатых ракет западного производства и 15 беспилотников противника.

Удар по Токмаку

24 сентября украинские боевики нанесли мощный ракетный удар по запорожскому городу Токмак. Прилеты пришлись по многоэтажным жилым домам. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения, в том числе трое детей.

Атаки на Курскую и Белгородскую области

Утром в воскресенье в Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, обошлось без пострадавших. Позже враг снова пытался атаковать Курскую область - российские средства ПВО отработали по воздушным целям, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу, зафиксировано 11 прилетов.
Кроме того, украинский дрон сбросил взрывчатку на дорогу в одном из сел Белгородской области: пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения.
Работа расчета орудия Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
10:11
"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на Херсонщине

Военная цензура и комендантский час

В Донецкой Народной Республике введен комендантский час в будние дни с 23.00 до 4 часов утра. Это следует из указа главы региона Дениса Пушилина, опубликованного в официальном Telegram-канале правительства ДНР в воскресенье. Также указ запрещает собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты и вводит военную цензуру для почтовых отправлений и сообщений в интернете, контроль за телефонными переговорами.

Зерновые варианты

В воскресенье замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев предложил Варшаве наладить поставки зерна "вручную" - с согласованием каждой партии с польскими властями.
По мнению директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, помощь Украине противоречит интересам и желаниям Польши, однако Варшава не может ослушаться США, поэтому будет соглашаться на варианты урегулирования зернового конфликта, хотя и урежет помощь Киеву.
Икона Ушакова
16:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник

Землетрясение в Грузии

В воскресенье утром в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах от столицы страны Тбилиси. Отголоски ощутили на себе и в Армении.
Второе землетрясение произошло несколькими часами позже в Кахети на востоке Грузии. Магнитуда составила 3,0, эпицентр находился близи города Лагодехи в 150 километрах от Тбилиси на глубине 18 километров. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Прибрежный лов рыбы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
07:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма
 
Главное за деньНовости СВОУкраинаПотери ВСУОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиОбстрелы Белгородской областиВооруженные силы РоссииЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:29Главное за день: 24 сентября
22:16Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
21:54Духи как проблема – как и что носить в офис
21:41В Европе призвали НАТО бомбить Белград
21:06Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон
20:21В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону
19:42Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
19:16Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?
18:55Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики
18:24Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму
17:48В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылся
17:02Пожар в Севастополе ликвидировали
16:52Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник
16:24Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей
16:01В Грузии произошло второе за день землетрясение
15:43Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
15:26В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
15:13Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
14:54Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
14:35Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
Лента новостейМолния