https://crimea.ria.ru/20230924/glavnoe-za-den-24-sentyabrya-1131635660.html

Главное за день: 24 сентября

Главное за день: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Главное за день: 24 сентября

Армия России погасила еще шесть атак ВСУ, уничтожены 560 боевиков и украинский Ми-8. Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку, есть погибший и раненые. ВСУ... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T22:29

2023-09-24T22:29

2023-09-24T22:29

главное за день

новости сво

украина

потери всу

обстрелы всу

обстрелы курской области

обстрелы белгородской области

вооруженные силы россии

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131564318_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_321bd50e1e273f6ffae871821a3525f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Армия России погасила еще шесть атак ВСУ, уничтожены 560 боевиков и украинский Ми-8. Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку, есть погибший и раненые. ВСУ нанесли удары по Курску и Белгородчине. Киев предлагает Польше зерновые варианты. В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час. В Грузии дважды за день фиксировали землетрясения.О главных событиях и заявлениях воскресенья, 24 сентября, – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииРоссийские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, одиннадцать крылатых ракет западного производства и 15 беспилотников противника. Удар по Токмаку24 сентября украинские боевики нанесли мощный ракетный удар по запорожскому городу Токмак. Прилеты пришлись по многоэтажным жилым домам. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения, в том числе трое детей. Атаки на Курскую и Белгородскую областиУтром в воскресенье в Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, обошлось без пострадавших. Позже враг снова пытался атаковать Курскую область - российские средства ПВО отработали по воздушным целям, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу, зафиксировано 11 прилетов. Кроме того, украинский дрон сбросил взрывчатку на дорогу в одном из сел Белгородской области: пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения. Военная цензура и комендантский часВ Донецкой Народной Республике введен комендантский час в будние дни с 23.00 до 4 часов утра. Это следует из указа главы региона Дениса Пушилина, опубликованного в официальном Telegram-канале правительства ДНР в воскресенье. Также указ запрещает собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты и вводит военную цензуру для почтовых отправлений и сообщений в интернете, контроль за телефонными переговорами. Зерновые вариантыВ воскресенье замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев предложил Варшаве наладить поставки зерна "вручную" - с согласованием каждой партии с польскими властями. По мнению директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, помощь Украине противоречит интересам и желаниям Польши, однако Варшава не может ослушаться США, поэтому будет соглашаться на варианты урегулирования зернового конфликта, хотя и урежет помощь Киеву. Землетрясение в ГрузииВ воскресенье утром в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах от столицы страны Тбилиси. Отголоски ощутили на себе и в Армении. Второе землетрясение произошло несколькими часами позже в Кахети на востоке Грузии. Магнитуда составила 3,0, эпицентр находился близи города Лагодехи в 150 километрах от Тбилиси на глубине 18 километров. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20230924/dnepr-unichtozhil-sklad-s-goryuchim-vsu-i-esche-35-boevikov-na-khersonschine-1131628094.html

https://crimea.ria.ru/20230924/pochemu-na-pozhare-v-shtabe-chs-ne-sgorela-ikona-ushakova---svyaschennik-1131634367.html

https://crimea.ria.ru/20230924/kak-izmenenie-klimata-otrazilos-na-kolichestve-ryby-u-beregov-kryma-1131551212.html

украина

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости сво, украина, потери всу , обстрелы всу, обстрелы курской области, обстрелы белгородской области, вооруженные силы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, новости крыма