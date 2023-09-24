Главное за день: 24 сентября
Главные события и заявления воскресенья, 24 сентября
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Армия России погасила еще шесть атак ВСУ, уничтожены 560 боевиков и украинский Ми-8. Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку, есть погибший и раненые. ВСУ нанесли удары по Курску и Белгородчине. Киев предлагает Польше зерновые варианты. В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час. В Грузии дважды за день фиксировали землетрясения.
О главных событиях и заявлениях воскресенья, 24 сентября, – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи Армии России
Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, одиннадцать крылатых ракет западного производства и 15 беспилотников противника.
Удар по Токмаку
24 сентября украинские боевики нанесли мощный ракетный удар по запорожскому городу Токмак. Прилеты пришлись по многоэтажным жилым домам. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения, в том числе трое детей.
Атаки на Курскую и Белгородскую области
Утром в воскресенье в Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, обошлось без пострадавших. Позже враг снова пытался атаковать Курскую область - российские средства ПВО отработали по воздушным целям, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу, зафиксировано 11 прилетов.
Кроме того, украинский дрон сбросил взрывчатку на дорогу в одном из сел Белгородской области: пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения.
Военная цензура и комендантский час
В Донецкой Народной Республике введен комендантский час в будние дни с 23.00 до 4 часов утра. Это следует из указа главы региона Дениса Пушилина, опубликованного в официальном Telegram-канале правительства ДНР в воскресенье. Также указ запрещает собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты и вводит военную цензуру для почтовых отправлений и сообщений в интернете, контроль за телефонными переговорами.
Зерновые варианты
В воскресенье замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев предложил Варшаве наладить поставки зерна "вручную" - с согласованием каждой партии с польскими властями.
По мнению директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, помощь Украине противоречит интересам и желаниям Польши, однако Варшава не может ослушаться США, поэтому будет соглашаться на варианты урегулирования зернового конфликта, хотя и урежет помощь Киеву.
Землетрясение в Грузии
В воскресенье утром в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах от столицы страны Тбилиси. Отголоски ощутили на себе и в Армении.
Второе землетрясение произошло несколькими часами позже в Кахети на востоке Грузии. Магнитуда составила 3,0, эпицентр находился близи города Лагодехи в 150 километрах от Тбилиси на глубине 18 километров. Данных о разрушениях и пострадавших нет.