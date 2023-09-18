https://crimea.ria.ru/20230918/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-18-sentyabrya-1131501551.html
Главные события и заявления дня: 18 сентября
Главные события и заявления дня: 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Главные события и заявления дня: 18 сентября
Склады боеприпасов с обедненным ураном уничтожены на Украине. Провокации самолета США у границы России. В Ростовской области поймали диверсантов с коктейлями... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T22:35
2023-09-18T22:35
2023-09-18T22:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Склады боеприпасов с обедненным ураном уничтожены на Украине. Провокации самолета США у границы России. В Ростовской области поймали диверсантов с коктейлями Молотова. В Грузии готовят переворот: что происходит. Трое боевиков Басаева пойдут под суд на Кавказе. Новый мегазаразный штамм COVID-19 захватывает мир. В Японии очередное землетрясение. Путин дал оценку экономике России. Лавров встретился с коллегой из Китая Ван И в Москве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На Украине уничтожены склады боеприпасов с обедненным ураномВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по местам хранения ВСУ крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. Об этом сообщили в Минобороны России.Также российские подразделения ударили по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Позиции ВСУ в Херсонской области продолжают громить бойцы группировки "Днепр". За сутки на всех направления в зоне СВО противник потерял свыше 640 военнослужащих. Комментируя так называемое контрнаступление ВСУ, политолог высказал мнение, зачем Зеленский уничтожает украинцев. Провокации самолета США у границы РоссииСамолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе РФ над акваторией Баренцева моря, навстречу ему в небо был поднят российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Об этом сообщили в Минобороны России.Когда российский истребитель приблизился, американский самолет сделал разворот. Нарушения госграницы не допущено, подчеркнули в МО.Путин дал оценку экономике РоссииПо ключевым показателям ситуация в экономике РФ значительно лучше прогнозов: страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы.Российский лидер также остановился на теме исполнения бюджета и инфляции. Переговоры Лаврова и Ван ИВ Доме приемов МИД РФ встретились министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ и КНР в последнее время "весьма успешно координировали действия с другими странами глобального Юга".Его китайский коллега подчеркнул, что Китай и Россия несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.В Грузии готовят переворот: что происходитСлужба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа лиц планирует организовать беспорядки и осуществить переворот в стране с целью смены власти насильственным путем."Датой начала деструктивных действий назван октябрь-декабрь, то есть период, когда будет известен промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза (в связи с тем, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС – ред.)", – заявили в пресс-службы Службы Госбезопасности.В ведомстве также назвали авторов плана и организаторов готовящегося переворота. Диверсанты с коктейлями МолотоваСотрудники ФСБ в Ростовской области предотвратили теракт, который по заданию представителей запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* готовили двое россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.Диверсантов задержали в момент подготовки поджога административного здания, у них были изъяты бутылки с зажигательной смесью – коктейлем Молотова. *запрещенная в РФ организация, признан террористическойТрое боевиков Басаева пойдут под суд на КавказеНа Кавказе будут судить еще троих боевиков банды Шамиля Басаева, совершившей множество крупных терактов с 1995 по 1999 гг."Следствием установлено, что в июне-июле 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", – сообщили в СК по Северо-Кавказскому округу.Дело передано в суд. Как сообщается, подозреваемые активными участниками банды, в составе которой покушались на территориальную целостность РФ. Новый мегазаразный штамм COVID-19 захватывает мирМиру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре."Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", – предупредили в ведомстве. В Японии очередное землетрясениеЗемлетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии, на западе от острова Мияко, об этом сообщили в главном метеорологическом управлении страны.По данным метеорологов, эпицентр подземных толчков располагался на глубине около 170 км. Информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами отсутствует.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Склады боеприпасов с обедненным ураном уничтожены на Украине. Провокации самолета США у границы России. В Ростовской области поймали диверсантов с коктейлями Молотова. В Грузии готовят переворот: что происходит. Трое боевиков Басаева пойдут под суд на Кавказе. Новый мегазаразный штамм COVID-19 захватывает мир. В Японии очередное землетрясение. Путин дал оценку экономике России. Лавров встретился с коллегой из Китая Ван И в Москве.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
На Украине уничтожены склады боеприпасов с обедненным ураном
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по местам хранения ВСУ крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном
. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также российские подразделения ударили по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.
Позиции ВСУ в Херсонской области продолжают громить бойцы группировки "Днепр".
За сутки на всех направления в зоне СВО противник потерял свыше 640 военнослужащих
.
Комментируя так называемое контрнаступление ВСУ, политолог высказал мнение, зачем Зеленский уничтожает украинцев.
Провокации самолета США у границы России
Самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе РФ над акваторией Баренцева моря, навстречу ему в небо был поднят российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Об этом сообщили в Минобороны России.
Когда российский истребитель приблизился, американский самолет сделал разворот.
Нарушения госграницы не допущено, подчеркнули в МО.
Путин дал оценку экономике России
По ключевым показателям ситуация в экономике РФ значительно лучше прогнозов: страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Об этом заявил президент России Владимир Путин
в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы.
"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", – заявил президент.
Российский лидер также остановился на теме исполнения бюджета и инфляции.
Переговоры Лаврова и Ван И
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ и КНР в последнее время "весьма успешно координировали действия с другими странами глобального Юга".
Его китайский коллега подчеркнул, что Китай и Россия несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
"Китай и Россия, как ведущие мировые державы, постоянные члены Совбеза ООН, несут особую ответственность в деле поддержания глобальной стратегической стабильности и прогресса мира", – заявил Ван И, отметив, что "чем яростнее становятся односторонние действия гегемонии, блоковой конфронтации", тем важнее двум странам идти "в ногу со временем".
В Грузии готовят переворот: что происходит
Служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа лиц планирует организовать беспорядки и осуществить переворот в стране
с целью смены власти насильственным путем.
"Датой начала деструктивных действий назван октябрь-декабрь, то есть период, когда будет известен промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза (в связи с тем, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС – ред.)", – заявили в пресс-службы Службы Госбезопасности.
В ведомстве также назвали авторов плана и организаторов готовящегося переворота.
Диверсанты с коктейлями Молотова
Сотрудники ФСБ в Ростовской области предотвратили теракт, который по заданию представителей запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* готовили двое россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Диверсантов задержали в момент подготовки поджога административного здания
, у них были изъяты бутылки с зажигательной смесью – коктейлем Молотова.
*запрещенная в РФ организация, признан террористической
Трое боевиков Басаева пойдут под суд на Кавказе
На Кавказе будут судить еще троих боевиков банды Шамиля Басаева
, совершившей множество крупных терактов с 1995 по 1999 гг.
"Следствием установлено, что в июне-июле 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", – сообщили в СК по Северо-Кавказскому округу.
Дело передано в суд. Как сообщается, подозреваемые активными участниками банды, в составе которой покушались на территориальную целостность РФ.
Новый мегазаразный штамм COVID-19 захватывает мир
Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"
. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", – предупредили в ведомстве.
В Японии очередное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии,
на западе от острова Мияко, об этом сообщили в главном метеорологическом управлении страны.
По данным метеорологов, эпицентр подземных толчков располагался на глубине около 170 км. Информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами отсутствует.