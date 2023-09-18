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Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребитель
Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребитель - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребитель
Самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе России над акваторией Баренцева моря – в небо был поднят российский... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T16:10
2023-09-18T16:10
2023-09-18T16:10
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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе России над акваторией Баренцева моря – в небо был поднят российский истребитель. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. Когда российский истребитель приблизился, он развернулся от госграницы РФ, не нарушив ее.Отмечается, что полет российского самолета был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства".Читайте также на РИА Новости Крым:Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще 640 боевиков и западная техника Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов
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РИА Новости Крым
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россия, сша, происшествия, министерство обороны рф, новости, пво, баренцево море
Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребитель
Российский истребитель отогнал от границы самолет США в Баренцевом море
СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе России над акваторией Баренцева моря – в небо был поднят российский истребитель. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"…средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", – сказано в сообщении военного ведомства.
Цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. Когда российский истребитель приблизился, он развернулся от госграницы РФ, не нарушив ее.
Отмечается, что полет российского самолета был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства".
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