https://crimea.ria.ru/20230918/samolet-ssha-priblizilsya-k-granitse-rf-v-nebo-podnyali-istrebitel-1131494863.html

Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребитель

Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребитель - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребитель

Самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе России над акваторией Баренцева моря – в небо был поднят российский... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T16:10

2023-09-18T16:10

2023-09-18T16:10

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сша

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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе России над акваторией Баренцева моря – в небо был поднят российский истребитель. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. Когда российский истребитель приблизился, он развернулся от госграницы РФ, не нарушив ее.Отмечается, что полет российского самолета был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства".Читайте также на РИА Новости Крым:Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще 640 боевиков и западная техника Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов

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сша

баренцево море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, происшествия, министерство обороны рф, новости, пво, баренцево море